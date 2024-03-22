Almanya Futbol Federasyonunun 70 yıllık anlaşmayı sonlandırması kriz yarattı: "Vatana ihanet" AlmanyaEuropean ChampionshipFan Views

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) Adidas ile olan efsanevi ortaklığını sonlandırıp Nike ile iş birliği yapması, taraftarları kızdırdı.