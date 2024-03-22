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İdil Erin Tetik

Almanya Futbol Federasyonunun 70 yıllık anlaşmayı sonlandırması kriz yarattı: "Vatana ihanet"

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Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) Adidas ile olan efsanevi ortaklığını sonlandırıp Nike ile iş birliği yapması, taraftarları kızdırdı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Almanya, Nike ile anlaştığını duyurdu
  • Adidas ile 70 yıllık beraberlikleri sona erdi
  • Yeni anlaşma 2027'den 2034'e kadar geçerli olacak

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