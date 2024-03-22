getty imagesİdil Erin TetikAlmanya Futbol Federasyonunun 70 yıllık anlaşmayı sonlandırması kriz yarattı: "Vatana ihanet"AlmanyaEuropean ChampionshipFan ViewsAlman Futbol Federasyonu'nun (DFB) Adidas ile olan efsanevi ortaklığını sonlandırıp Nike ile iş birliği yapması, taraftarları kızdırdı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaAlmanya, Nike ile anlaştığını duyurduAdidas ile 70 yıllık beraberlikleri sona erdiYeni anlaşma 2027'den 2034'e kadar geçerli olacak