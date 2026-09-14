Milan, Ermedin Demirovic'i düşünüyor. Stuttgart'ın Bosnalı santrforu, Ruben Amorim tarafından Milan hücumunu güçlendirmek için önerilmiş olabilir: Alman ekibinin ilk talebi en az 35 milyon. Kulüp, kış transfer dönemi öncesinde hamlelerini planlamaya başlamış olabilir.





YENİ ÇÖZÜMLER - Alman basınında, özellikle de fussball news tarafından aktarılan iddiaya göre Portekizli teknik adam, forvet hattına fizik gücü yüksek, ceza sahasına etkili koşular yapabilen ve Milan'ın hücum organizasyonuna yeni çözümler sunabilecek bir santrfor eklemek için oyuncuyu ocak ayı için önceliklerden biri olarak bizzat işaret etti.





BEDELİ NE KADAR - Stuttgart, oyuncunun transferi için görüşmelere başlamadan önce en az 35 milyon euro talep ediyor. Bu yüksek değerleme, Milan'ı yatırımın modeli ve sürdürülebilirliği konusunda dikkatli düşünmeye zorlayabilir. Milan'ın Demirović'e ilgisi ise mutlak bir yenilik değil: Oyuncunun adı daha önce Temmuz 2025'te de, o dönem 20-25 milyon civarında gösterilen bir değerlemeyle Milan'la anılmıştı. Santrforun Stuttgart ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor, bu anlaşma 2024'te Augsburg'dan transferi sırasında resmiyet kazanmıştı.





NASIL BİR SEZON! - Hamburg doğumlu olduğu için AB pasaportuna da sahip golcü, şu ana kadar Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde beş maçta dört gol attı; Şampiyonlar Ligi'nde ise Viking'e karşı 20 ile 32. dakikalar arasında, sadece 12 dakikada bir hat-trick yaptı.



