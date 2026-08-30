Markus Krosche , Eintracht Frankfurt'a veda etmeye hazırlanıyor ve Milan'ın yönetim yapılanmasına girebilir. Eylül ayında beklenen değişikliklerden önce, Milan'ın yönetim yapısında takımın geleceği açısından önemli sonuçlar doğuracak olası değişikliklerin, Almanya'dan gelen haberlere göre düşünülenden daha erken gerçekleşme riski bulunuyor.
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Almanya'dan: Krosche, Eintracht Frankfurt'tan ayrılıyor; Milan devrede
SERBEST KALMA MADDESİ
Alman basınında önde gelen yayın organlarından Bild'in haberine göre, Alman sportif direktör nihayet eylül ayından itibaren Milan'a gelebilir. Yaz aylarında Milan, onu Milano'ya getirmeye çalışmıştı ancak operasyon yüksek sözleşme fesih bedelleri nedeniyle sonuçlanmamıştı. Yöneticinin, yaz transfer döneminin ardından yüksek maliyetler olmadan ayrılmasına imkân tanıyacak bir maddesi bulunuyor.
Almstadt'ın yerine
Krosche’nin olası gelişi, Hendrik Almstadt’ın rolünü kökten değiştirebilir: Alman futbol adamının teoride transfer görüşmelerinde önemli bir pozisyon üstlenmesi, böylece Milan’daki mevcut yöneticinin sorumluluklarını azaltması ve teknik ile idari kadroyu daha da güçlendirmesi bekleniyor.
STRATEJİLER
Daha güçlü bir sportif yönetimle, Amorim takımı kendi taktiksel ve teknik vizyonları doğrultusunda geliştirmek için elverişli bir konumda olabilir. Ancak Krosche'nin gelişi, şu anda scouting ve veri analizinden sorumlu olan Bobby Gardiner'ın pozisyonu konusunda da bir değerlendirmeyi beraberinde getirebilir.
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