Almanya'dan: Krosche, Eintracht Frankfurt'tan ayrılıyor; Milan devrede

Daha güçlü bir sportif yönetimle, Amorim takımı kendi taktiksel ve teknik vizyonları doğrultusunda geliştirmek için elverişli bir konumda olabilir. Ancak Krosche'nin gelişi, şu anda scouting ve veri analizinden sorumlu olan Bobby Gardiner'ın pozisyonu konusunda da bir değerlendirmeyi beraberinde getirebilir.