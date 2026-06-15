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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Almanya-Curacao maçında ciddi bir ırkçılık suçlaması

Almanya - Curacao
Almanya
Curacao
Dünya Kupası
Almanya
Curaçao
ABD

Dün Pazar günü Dünya Kupası'nda "Die Mannschaft"ın 7-1 galibiyetiyle sona eren Almanya-Curacao maçında beklenmedik bir ırkçı hareket yaşandı.

"The Athletic" sitesine göre, Almanya-Curacao maçında video hakemliğini yapan Avustralyalı hakem Sean Evans, "beyaz güç" olarak bilinen bir el hareketi yaptı.

Bu işaret, başparmağın işaret parmağına dokunması ve diğer parmakların uzatılmasıyla yapılır. Tarihsel olarak "iyi" anlamına gelen bir işaret olarak kabul edilse de, son yıllarda beyaz ırkın üstünlüğünün sembolü olarak da kullanılmaktadır.

Kalan üç parmak, "White" (beyaz) kelimesini simgeleyen W harfini oluştururken, başparmak ve işaret parmağının konumu, "Power" (güç) kelimesini simgeleyen P harfini oluşturur.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Avustralyalı aşırılıkçı Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişiyi öldürmekle suçlanarak tutuklandıktan sonra, 2019 yılında mahkemeye çıktığında bu işareti kullanmıştı.

  • A-League Men Rd 3 - Perth Glory v Melbourne VictoryGetty Images Sport

    Aşırı sağ ve yeni Nazizmin simgesi

    Almanya ile Curaçao arasındaki maç sırasında kameralar video hakem odasına yöneldiğinde, Sean Evans'ın elini bu pozisyona koyduğu görüldü.

    FIFA sözcüsü, örgütün olaydan haberdar olduğunu söyledi, ancak ek yorum yapmayı reddetti.

    Futbolda ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadeleye odaklanan Fare Network, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Uzmanlarımız, kullanılan işaretin, dünya çapında aşırı sağ çevrelerde beyaz üstünlüğün sembolü olarak kullanılan ters OK işareti ile açıkça benzerlik gösterdiğini düşünüyor" dedi.

    Açıklamada ayrıca, "Bir video hakem, neden dünya çapında bir futbol etkinliğinde, kameraların kendisine çevrili olduğunu bildiği anda bu sembolü kullanır? Bu, ancak aşırı sağ ve yeni Nazizme ait bir sembolü kasten sergilediği şeklinde açıklanabilir" denildi.

    Açıklamada ayrıca, "Maçları televizyondan izleyen dünya çapındaki seyirciler, maçı izlemeye hazırlanırken yeni Nazi sembolleri kullanan aşırı sağcı kişilere maruz kalmamalıdır" denildi.

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