Goal.com
Canlı
Galatasaray-v-Liverpool-UCLAFP
Muhammad Zaki

Çeviri:

Alisson'un sakatlığı: Liverpool için kabus gibi bir gece, 1 numaralı kaleci Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında forma giyemeyecek

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi hedefleri, Alisson'un Galatasaray ile oynanacak son 16 turu ilk maçında forma giyemeyeceği haberiyle sarsıldı. Hala dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Brezilyalı kaleci, Reds'in İstanbul'a yapacağı zorlu seyahat için 21 kişilik kadrosunu açıklarken dikkat çeken bir eksiklikti.

  • Reds için antrenman sahasında felaket

    Alisson Pazartesi günü antrenmana katıldı ancak seansın sonunda rahatsızlık hissettiği için riske atılmayacak. Bu durum, ikinci sezonunda Merseyside devini Avrupa zaferine taşımak isteyen Slot için özellikle zor bir zamanlama. Brezilyalı kaleci bu sezon tüm turnuvalarda 32 maça çıktı ve Cuma gecesi FA Cup'ta Wolves'u 3-1 yendikleri maçta kaleyi korudu. Slot, Pazartesi günkü antrenmana katılmayan Federico Chiesa'dan da yoksun olacak ve bu da ilk maç için mevcut hücum seçeneklerini azaltacak.

    • Reklam
  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Mamardashvili sahneye çıkmaya hazır

    Alisson'un yokluğunda, Giorgi Mamardashvili, Liverpool kariyerinin bugüne kadarki en önemli maçında kaleyi koruyacak. Valencia'dan 25 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Gürcistan milli oyuncusu, Alisson'un bu sezon önceki sakatlıkları sırasında 11 maça çıktı. Bu maçlardan biri, salı günkü rakibe karşı lig aşamasında oynanan maçtı. Mamardashvili, bu sezonun başlarında İstanbul'da, 1-0 yenildikleri maçın ikinci yarısında Alisson'un yerine oyuna girdi.

  • Galatasaray'ın ev sahibi avantajı

    Liverpool sakatlık sorunlarıyla boğuşurken, Galatasaray Juventus'u dramatik bir playoff galibiyetinin ardından kendine güven dolu bir şekilde bu eşleşmeye giriyor. Ancak, UEFA Temyiz Kurulu'nun İtalya'daki kötü davranışları nedeniyle taraftarlarına bilet yasağı uygulamasını onaylamasının ardından, Türk devi Anfield'daki rövanş maçını taraftarlarının desteği olmadan oynamak zorunda kalacak. Ancak İstanbul'daki ilk maçta, Okan Buruk'un oyuncuları turnuvanın önceki aşamalarında Reds'i 1-0 mağlup ettikleri gibi bir zaferi tekrarlamak için her zamanki gibi heyecan verici bir atmosfer yaratacaklar.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Slot'un kadro derinliği test edildi

    Onaylanan 21 kişilik kadro, deneyimli yıldızlar ve yeni yeteneklerin bir karışımını öne çıkarıyor, ancak Mamardashvili için kıdemli bir yedek oyuncunun olmaması endişe verici. Freddie Woodman, üçüncü seçenek olmaktan çıkıp Mamardashvili'nin yedeği olarak yedek kulübesinde yer alacak. Rio Ngumoha ve Trey Nyoni gibi genç oyuncular da seyahat kadrosuna dahil edildi. Reds, Premier League'de Wolves'a yenilgi de dahil olmak üzere son zamanlarda iç sahada gösterdiği istikrarsızlıktan hala etkileniyor ve Alisson'un kaybı, Slot'un taktiksel düzenine olan baskıyı daha da artırıyor.

Şampiyonlar Ligi
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0