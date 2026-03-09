Alisson'un sakatlığı: Liverpool için kabus gibi bir gece, 1 numaralı kaleci Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında forma giyemeyecek

Onaylanan 21 kişilik kadro, deneyimli yıldızlar ve yeni yeteneklerin bir karışımını öne çıkarıyor, ancak Mamardashvili için kıdemli bir yedek oyuncunun olmaması endişe verici. Freddie Woodman, üçüncü seçenek olmaktan çıkıp Mamardashvili'nin yedeği olarak yedek kulübesinde yer alacak. Rio Ngumoha ve Trey Nyoni gibi genç oyuncular da seyahat kadrosuna dahil edildi. Reds, Premier League'de Wolves'a yenilgi de dahil olmak üzere son zamanlarda iç sahada gösterdiği istikrarsızlıktan hala etkileniyor ve Alisson'un kaybı, Slot'un taktiksel düzenine olan baskıyı daha da artırıyor.