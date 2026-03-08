Alisha Lehmann, İsviçre Kadın Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Malta'yı mağlup ettiği maçta gol attı

Svenja Folmli ve Aurelie Csillag'ın golleri İsviçre'ye 4-1'lik rahat bir galibiyet getirdi, ancak kaptan Lia Walti sahada gösterilen performanstan hiç de memnun değildi. Takımın yüksek standartlarına sadık kalan Walti, "Bu, 6-0, 7-0 veya 8-0 yenmeniz gereken bir rakip" dedi. İsviçre, dünya sıralamasında 88. sırada yer alan rakibi karşısında erken gol ritmini sürdürmekte zorlanırken, bu duygu kampta yankı buldu.

İstatistikler Walti'nin hayal kırıklığını doğruladı, çünkü İsviçre 28 şutunun sadece 12'sini kaleye isabet ettirebildi. "Çok şey doğru yapıyoruz, ama sonunda hassasiyetimiz eksik" diye ekledi. 19. dakikada savunmada yaşanan bir hata, Maria Farrugia'nın Malta için bir gol atmasına olanak sağladı ve bu gol, Rafel Navarro'nun takımına hızlı başlangıcın ardından bir uyarı oldu.