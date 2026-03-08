Getty Images Sport
Çeviri:
Alisha Lehmann, İsviçre Kadın Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Malta'yı mağlup ettiği maçta gol attı
Lehmann İsviçre'nin zaferine öncülük etti
Iman Beney 8. dakikada skoru açtı ve Lehmann sadece iki dakika sonra İsviçre'nin üstünlüğünü ikiye katladı. Lehmann, Malta kalecisiyle karşı karşıya kaldığı bir pası yakaladı ve ilk dokunuşuyla muhteşem bir vuruşla hatasız bir şekilde golü attı ve ülkesi için 10. uluslararası golünü kaydetti.
Skoruna rağmen hayal kırıklığı
Svenja Folmli ve Aurelie Csillag'ın golleri İsviçre'ye 4-1'lik rahat bir galibiyet getirdi, ancak kaptan Lia Walti sahada gösterilen performanstan hiç de memnun değildi. Takımın yüksek standartlarına sadık kalan Walti, "Bu, 6-0, 7-0 veya 8-0 yenmeniz gereken bir rakip" dedi. İsviçre, dünya sıralamasında 88. sırada yer alan rakibi karşısında erken gol ritmini sürdürmekte zorlanırken, bu duygu kampta yankı buldu.
İstatistikler Walti'nin hayal kırıklığını doğruladı, çünkü İsviçre 28 şutunun sadece 12'sini kaleye isabet ettirebildi. "Çok şey doğru yapıyoruz, ama sonunda hassasiyetimiz eksik" diye ekledi. 19. dakikada savunmada yaşanan bir hata, Maria Farrugia'nın Malta için bir gol atmasına olanak sağladı ve bu gol, Rafel Navarro'nun takımına hızlı başlangıcın ardından bir uyarı oldu.
Brezilya'ya doğru ilerlemek
Csillag da takımın performansından memnun değildi. 23 yaşındaki oyuncu maç sonrası röportajında "Gelişime açık alanlarımız var" dedi. "Biliyoruz ki Dünya Kupası'na katılmak için daha iyi oynamamız gerekiyor."
Bu galibiyetle İsviçre, Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ettiği açılış maçının ardından B2 Liginde güçlü bir konuma geldi. Baş antrenör Navarro, maç öncesinde "çok gol" talep etmişti ve takımı puanları kazandıysa da, taktik sistemi onun rehberliğinde gelişmeye devam ederken, daha acımasız bir seri yakalamak hala birincil hedef olarak duruyor.
- Getty Images Sport
İsviçre için bundan sonra ne olacak?
İsviçre milli takımı şimdi dikkatini Nisan ayında Türkiye ile oynayacağı iki maçlık serisine çevirecek ve bu maçlarda da yine favori konumda olacak. Bu maçlar, takımın gol önündeki verimliliğini daha da artırması için bir fırsat olacak ve Lehmann da bu maçlarda yine önemli bir rol oynamayı umuyor.
Navarro'nun kadroyu rotasyona tabi tutma isteği, Malta maçında da açıkça görüldü. Kuzey İrlanda'yı yendikleri maçın ilk on birinde dört değişiklik yaptı. Önümüzdeki kritik maçlarda takımın bitiriciliğini geliştirebilirlerse, Güney Amerika'ya başarılı bir yolculuk için temeller atılmış olacak.
Reklam