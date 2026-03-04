AFP
Çeviri:
Alejandro Balde'nin Newcastle ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarının her ikisini de kaçıracağı haberi Barcelona için büyük darbe oldu. La Liga kulübü Jules Kounde'nin sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaştı
Newcastle maçı, zayıflamış Blaugrana için büyük önem taşıyor
Blaugrana için zamanlama daha kötü olamazdı. La Liga tablosunda dört puan farkla liderliğini sürdürseler de, ana beklerinin kaybı, ivmelerini bozma tehlikesi yaratıyor. Özellikle endişe verici olan, her iki oyuncunun da Newcastle United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında forma giyip giyemeyeceği. Yoğun bir iç saha programı da ufukta görünürken, Flick şimdi bu sezon zaten çok eleştirilen savunmasını düzeltmenin bir yolunu bulmak zorunda.
- AFP
Balde ve Kounde için büyük darbe
Kulüp tarafından yayınlanan tıbbi raporlar, Camp Nou taraftarları için endişe verici bir tablo çiziyor. İki ayrı resmi açıklamanın ilkinde kulüp, Kounde'nin sakatlığının ayrıntılarını açıklayarak, "A takım oyuncusu Jules Kounde, sol uyluğunda orta karın kasında (biceps femoris) sakatlık geçirdi. İyileşme süreci, sahaya çıkıp çıkamayacağını belirleyecek" dedi.
Defans hattına ikinci darbeyi ele alan ayrı bir açıklamada kulüp, "Birinci takım oyuncusu Alejandro Balde, sol uyluğunda distal hamstring (biceps femoris) sakatlığı geçirdi. Muayeneler, iyileşme sürecinin yaklaşık 4 hafta süreceğini gösteriyor" dedi.
Kounde, Copa del Rey maçında sadece 11 dakika oynadıktan sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı ve yerini almadan önce bacağını tutarak gözle görülür bir hayal kırıklığı yaşadı. Taktiksel değişikliklere yardımcı olmak için oyuna giren Balde de maçı tamamlayamadı. İspanya milli takım oyuncusu, iyileşme sürecinin Nisan ayına kadar süreceği tahmin edildiğinden, Newcastle ile oynanacak Avrupa kupası maçlarının her iki ayağı da dahil olmak üzere sezonun önemli bir bölümünü kaçıracak.
Raphinha, sakatlık krizi ortasında iyimserliğini koruyor
Copa del Rey'den elenmenin üzüntüsüne ve artan sakatlık listesine rağmen, kulüp kaptanı Raphinha takım arkadaşlarına son maçta gösterdikleri yoğunluğu sürdürmeleri için çağrıda bulundu. Atletico karşısında penaltıdan gol atan Brezilyalı kanat oyuncusu, takımın 2025-26 sezonunu tarihi bir başarıyla bitirebileceğine inanıyor.
Raphinha, maçın ardından karışık bölgede yaptığı açıklamada, "Bu takımdan çok gurur duyuyorum" dedi. "Böyle oynamaya devam edersek, sezonun sonunda muhteşem bir sonuç elde edeceğiz. Aslında, taraftarlara teşekkür etmemiz gereken biziz, çünkü onlar muhteşem bir iş çıkardılar. Evimizde oynadığımızda, taraftarları hissetmemiz gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Taraftarların gurur duyduğunu düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Atletico çok iyi oynadı. Elimizden gelen her şeyi yaptık, sadece biraz yetersiz kaldık. Finale kalamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz, ancak olumsuz sonuçlardan çok olumlu sonuçlar çıkardık. Maça girdiğimiz yoğunluk, geri dönme arzusu... Atletico ilk maçta işi bitirdi, onların başarısını takdir etmeliyiz."
- Getty Images Sport
Barcelona için bundan sonra ne olacak?
Flick, Cumartesi günü San Mames'e yapılacak seyahat öncesinde savunma hattını yeniden düzenlemek için zamana karşı bir yarışla karşı karşıya. Balde'nin sakatlığı nedeniyle Joao Cancelo'nun savunmanın sol tarafına dönmesi bekleniyor. Eric Garcia'nın cezasının sona ermesi, orta sahada bir miktar rahatlama sağlayacak ve Kounde'nin yerine geçen oyuncunun Ronald Araujo ile daha doğal bir ritim yakalamasına olanak tanıyacak. Takımın derinliği, şampiyonluk yarışı ve yüksek riskli Avrupa kampanyasının baskısı arasında dengede kalmaya çalışırken sınırlarına kadar test edilecek.
Önemli pozisyonlarda biriken sakatlıklar, Katalan ekibinin yedek kulübesine büyük baskı uyguluyor. Flick, bu sezon Frenkie de Jong ve Robert Lewandowski'nin yokluğunda da zorlu dönemleri atlatmak zorunda kaldı ve bir kez daha ihtiyaç duyulacak taktiksel esnekliği gösterdi. Şu an için odak noktası, Şampiyonlar Ligi'nin klinik doğasına kayıyor. Balde'nin üst üste binme hızı olmadan, Barca disiplinli Newcastle ekibine karşı hücum yaklaşımını değiştirmek zorunda kalabilir.
Reklam