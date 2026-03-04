Alejandro Balde'nin Newcastle ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarının her ikisini de kaçıracağı haberi Barcelona için büyük darbe oldu. La Liga kulübü Jules Kounde'nin sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaştı

Flick, Cumartesi günü San Mames'e yapılacak seyahat öncesinde savunma hattını yeniden düzenlemek için zamana karşı bir yarışla karşı karşıya. Balde'nin sakatlığı nedeniyle Joao Cancelo'nun savunmanın sol tarafına dönmesi bekleniyor. Eric Garcia'nın cezasının sona ermesi, orta sahada bir miktar rahatlama sağlayacak ve Kounde'nin yerine geçen oyuncunun Ronald Araujo ile daha doğal bir ritim yakalamasına olanak tanıyacak. Takımın derinliği, şampiyonluk yarışı ve yüksek riskli Avrupa kampanyasının baskısı arasında dengede kalmaya çalışırken sınırlarına kadar test edilecek.

Önemli pozisyonlarda biriken sakatlıklar, Katalan ekibinin yedek kulübesine büyük baskı uyguluyor. Flick, bu sezon Frenkie de Jong ve Robert Lewandowski'nin yokluğunda da zorlu dönemleri atlatmak zorunda kaldı ve bir kez daha ihtiyaç duyulacak taktiksel esnekliği gösterdi. Şu an için odak noktası, Şampiyonlar Ligi'nin klinik doğasına kayıyor. Balde'nin üst üste binme hızı olmadan, Barca disiplinli Newcastle ekibine karşı hücum yaklaşımını değiştirmek zorunda kalabilir.