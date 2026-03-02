Alan Shearer, Arsenal'in duran toplardan attığı goller konusunda takımını savunuyor ve Chelsea'yi yendikten sonra Premier Lig şampiyonluğunu kazanacaklarını düşünüyor

Bu istatistik, Arteta'nın oyuncularının hücumda akıcılık eksikliği olduğunu öne sürenlerin eleştirilerine neden oldu. Ancak Shearer, bu endişeleri hemen reddetti. Metro aracılığıyla The Rest Is Football podcast'inde konuşan Shearer, "Evet, belki de buna katılıyorum [Arsenal'in hücum açısından daha iyi olması gerektiği önerisine]. Ama tabii ki, onların pozisyonunda olmayı tercih ederim. Her maçı kazanırlarsa, şampiyon olurlar. City de öyle, sanırım, ama bu beni çok ilgilendirmiyor. Bence daha önemli olan, bir yol bulmaları. Chelsea karşısında bir yol buldular, muhteşem değillerdi, ama duran toplar yine işlerini gördü ve bunda yanlış bir şey yok."

Ligin zirvesinde baskı yoğunlaşırken, Shearer oyuncuların amansız şampiyonluk yarışının yükünü hissettiklerini kabul etti. Chelsea'yi yenmeleri bir ustalık gösterisi olmaktan uzaktı, ama Newcastle efsanesi, zihinsel dayanıklılığın artık performanstan daha önemli olduğuna inanıyor. Shearer, "Gergin olacaklar, baskı altında oldukları için sinirli olacaklar" dedi. "Onlar da insan, ben de o durumdaydım ve bu çok zor bir şey, zihinsel ve fiziksel olarak zor. Sizi tüketir."

Shearer, şu anki dönemi Blackburn Rovers ile şampiyonluk kazandığı dönemle karşılaştırarak, modern yıldızların dijital çağ nedeniyle daha da büyük bir psikolojik yükle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. "Kim ya da ne olduğun umurumda değil, şu an durum 1990'larda Blackburn'da ilk kez şampiyon olduğumuz zamankinden daha kötü, çünkü sosyal medya ve benzeri şeyler çok gürültülü. O zamanlar böyle bir şey yoktu ve yine de çok zordu. Mükemmel olmayacaklarını anlıyorum ama gerçekten güçlü bir konumdalar ve yine de başaracaklarını düşünüyorum."