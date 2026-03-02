(C)Getty Images
Alan Shearer, Arsenal'in duran toplardan attığı goller konusunda takımını savunuyor ve Chelsea'yi yendikten sonra Premier Lig şampiyonluğunu kazanacaklarını düşünüyor
Set parçası kralları Chelsea'yi batırmak için tekrar saldırıyor
Bu zafer, William Saliba ve Jurrien Timber'ın köşe vuruşlarından attığı gollerle Arsenal'in duran toplardaki kalitesini kanıtladı. Bu gollerle Gunners, bu sezon köşe vuruşlarından attığı gol sayısını 16'ya çıkardı ve bu, Premier League tarihindeki tek bir sezonda en fazla gol atan takımlar arasında ilk sırada yer alıyor.
Shearer, Arsenal'in sonuna kadar gideceğini destekliyor
Bu istatistik, Arteta'nın oyuncularının hücumda akıcılık eksikliği olduğunu öne sürenlerin eleştirilerine neden oldu. Ancak Shearer, bu endişeleri hemen reddetti. Metro aracılığıyla The Rest Is Football podcast'inde konuşan Shearer, "Evet, belki de buna katılıyorum [Arsenal'in hücum açısından daha iyi olması gerektiği önerisine]. Ama tabii ki, onların pozisyonunda olmayı tercih ederim. Her maçı kazanırlarsa, şampiyon olurlar. City de öyle, sanırım, ama bu beni çok ilgilendirmiyor. Bence daha önemli olan, bir yol bulmaları. Chelsea karşısında bir yol buldular, muhteşem değillerdi, ama duran toplar yine işlerini gördü ve bunda yanlış bir şey yok."
Ligin zirvesinde baskı yoğunlaşırken, Shearer oyuncuların amansız şampiyonluk yarışının yükünü hissettiklerini kabul etti. Chelsea'yi yenmeleri bir ustalık gösterisi olmaktan uzaktı, ama Newcastle efsanesi, zihinsel dayanıklılığın artık performanstan daha önemli olduğuna inanıyor. Shearer, "Gergin olacaklar, baskı altında oldukları için sinirli olacaklar" dedi. "Onlar da insan, ben de o durumdaydım ve bu çok zor bir şey, zihinsel ve fiziksel olarak zor. Sizi tüketir."
Shearer, şu anki dönemi Blackburn Rovers ile şampiyonluk kazandığı dönemle karşılaştırarak, modern yıldızların dijital çağ nedeniyle daha da büyük bir psikolojik yükle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. "Kim ya da ne olduğun umurumda değil, şu an durum 1990'larda Blackburn'da ilk kez şampiyon olduğumuz zamankinden daha kötü, çünkü sosyal medya ve benzeri şeyler çok gürültülü. O zamanlar böyle bir şey yoktu ve yine de çok zordu. Mükemmel olmayacaklarını anlıyorum ama gerçekten güçlü bir konumdalar ve yine de başaracaklarını düşünüyorum."
Arteta, 'gerçek' Londra derbisini değerlendiriyor
Arteta, takımının Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu karşısında karşılaştığı zorluğun farkındaydı. Maça dominant bir başlangıç yapmasına rağmen, İspanyol teknik adam, özellikle Pedro Neto'nun oyundan atılmasının ardından Chelsea'nin 10 kişi kalmasıyla takımının galibiyet için çok uğraşmak zorunda kaldığını itiraf etti. Arteta, gazetecilere "Gerçek bir Londra derbisi" dedi. "Rakibin kalitesi, oyuncularının bireysel yetenekleri ve daha önce dört kez karşılaştığımız için bunun olacağını bekliyorduk. Onların ne kadar iyi ve zorlu rakipler olduğunu biliyoruz. Maça çok iyi başladık ve ilk yarıyı çok dominant geçirdik. Bence fark ve skor daha büyük olmalıydı. Ama [ilk yarıda] 1-1 berabere kaldık, yani maç devam ediyordu."
Gunners'ın teknik direktörü, devre arasında yaptığı takım konuşmasında ilham almak için önceki hafta Tottenham'a karşı kazanılan maçı örnek aldığını bile açıkladı. Arteta şunları ekledi: "Onlara, yedi gün önce Spurs'a karşı aynı durumda olduğumuzu hatırlattım. Onlar da 'İkinci yarıda ne olduğunu gördük, yine aynısını yapacağız, ama muhtemelen maçı kazanmak için bazı zorlukları aşmamız gerekecek' dediler.' Bunu kesinlikle yaptık. İkinci golü atmak için doğru anı yakaladık ve kırmızı karttan sonra, son dakikalarda çok farklı bir sonuç bekliyorduk. Ancak bu durumu istediğimiz gibi kontrol edemedik ve hakimiyet kuramadık. Üstelik Chelsea o dönemde çok iyi işler yaptı ve maçı kazanmak için David [Raya]'ya ihtiyacımız vardı."
Set parçalarının üstünlüğü ve önümüzdeki yol
Arsenal'in köşe vuruşlarındaki hakimiyeti tarihi bir boyut kazanıyor. Kulüp, tek bir sezonda en fazla köşe vuruşundan gol atma rekorunu Premier League'de egale etti. Verimlilikleri, kendilerine karşı düşük bloklar kullanan takımları alt etmelerine yardımcı oldu. Dokuz maç kala, Gunners, ölü top verimliliğinde yeni bir rekor kırmanın eşiğinde. Bu silah, City ile şampiyonluk yarışında fark yaratabilir.
Arsenal, hafta ortasında Brighton'a yapacağı deplasman için hazırlık yaparken, son derbi zaferinin tadını çıkarmak için fazla zamanı yok. Bu maç, bir başka zorlu sınav olacak gibi görünüyor. Pep Guardiola'nın takımı, Cumartesi günü Leeds'i mağlup ederek Arsenal'in hemen arkasında kalmaya devam ediyor. Shearer'ın bahsettiği "gürültü" artmaya devam ederken, Arteta'nın takımı sezonun bu aşamasında sonuçların her zaman stilin önüne geçeceğini biliyor.
