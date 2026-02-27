"Alakasız" - Eddie Howe, Anthony Gordon'un Arsenal'e transfer olacağına dair söylentilere sinirli bir yanıt verdi

Premier Lig lideri Arsenal de Magpies'in kanat oyuncusuna ilgi duyduğu biliniyor, Manchester United ise Gordon'u takip ettiği düşünülüyor. Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçında Qarabag'ı yenerek dört gol atan 25 yaşındaki oyuncu, Ekim 2024'te Newcastle ile uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladı ve bu sözleşmenin süresi hala dört yıl devam ediyor.

Bu durum, Newcastle'ın rakiplerinin Gordon'a olan ilgisini engellemedi, ancak Gordon gol konusunda vasat bir sezon geçiriyor. Gordon, 2025-26 sezonunda 21 lig maçında sadece üç gol ve iki asist kaydetti.

Newcastle'ın bu hafta sonu Everton ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Howe, Gordon'un kulüpteki geleceği ile ilgili spekülasyonlar hakkında soru aldı ve eski Bournemouth teknik direktörü bu spekülasyonları "alakasız" olarak nitelendirdi.