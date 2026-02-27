Getty Images Sport
Çeviri:
"Alakasız" - Eddie Howe, Anthony Gordon'un Arsenal'e transfer olacağına dair söylentilere sinirli bir yanıt verdi
- AFP
Gordon, Liverpool, Arsenal ve Man Utd tarafından aranıyor.
Premier Lig lideri Arsenal de Magpies'in kanat oyuncusuna ilgi duyduğu biliniyor, Manchester United ise Gordon'u takip ettiği düşünülüyor. Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçında Qarabag'ı yenerek dört gol atan 25 yaşındaki oyuncu, Ekim 2024'te Newcastle ile uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladı ve bu sözleşmenin süresi hala dört yıl devam ediyor.
Bu durum, Newcastle'ın rakiplerinin Gordon'a olan ilgisini engellemedi, ancak Gordon gol konusunda vasat bir sezon geçiriyor. Gordon, 2025-26 sezonunda 21 lig maçında sadece üç gol ve iki asist kaydetti.
Newcastle'ın bu hafta sonu Everton ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Howe, Gordon'un kulüpteki geleceği ile ilgili spekülasyonlar hakkında soru aldı ve eski Bournemouth teknik direktörü bu spekülasyonları "alakasız" olarak nitelendirdi.
Howe'a ulaşan son söylentiler 'haberler'
Howe, Gordon'un kulüpteki geleceğiyle ilgili söylentileri durdurmak için elinden bir şey gelmediğini kabul etti, ancak kanat oyuncusunun yaz aylarında ayrılacağına dair söylentilerden etkilenmeyeceğini söyledi. Cuma günü konuşan Howe, "Bu konuda yapabileceğim pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu haberi görmedim, bu yüzden benim için yeni bir haber. Ama sezonun ortasındayız, kariyerinin en önemli maçlarının ortasındayız ve yazın uluslararası alanda onunla ne olacağını kim bilebilir?
"Sağa sola bakacak zamanı yok, tamamen önüne ve bir sonraki maça odaklanmalı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalı.
"Son birkaç haftadır ondan gerçekten çok etkilendim, bence iyi bir durumda. Orta sahada oynuyor ve bence gerçekten iyi iş çıkarıyor, bu iyi formunu sürdürmesini istiyoruz."
48 yaşındaki teknik adam, Newcastle'dan ayrılacağına dair yeni söylentilerin Gordon'un formuna olumsuz etki yapıp yapmayacağı sorusuna da yanıt verdi, ancak Howe, bu tür spekülasyonların futbolcu olmanın "doğal bir parçası" olduğunu kabul etti.
- Getty Images Sport
Spekülasyon 'bu işin doğasında var'
Gordon'un ayrılacağına dair yeni çıkan söylentiler ve kanat oyuncusunun bundan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda Howe şöyle devam etti: "Sadece okursa etkilenir, sanırım. Bu çağda her zaman söylentiler ve spekülasyonlar vardır.
"Muhtemelen bunların yüzde 90'ını görmüyorum, oyuncuların benden daha fazlasını gördüğünden eminim. Ama bence bu, en iyi oyuncu olmak ve bu seviyede oynamakla birlikte gelen bir şey, spekülasyonlar olacak.
"Bence bunları kafanızdan atıp futbola odaklanmalısınız, çünkü bildiğimiz gibi programımızda çok fazla maç var, dikkatinizi dağıtacak zaman yok. Her maça tamamen odaklanmalıyız.
"Bence bu gerçekten önemsiz bir konu. Önemli olan oyuncuların buna nasıl tepki vereceği. Eğer oyuncular bunu içselleştirir ve bu onları etkiler ise, elbette bu olumsuz bir durumdur. Ama bence onlar bunu görmezden gelip oyuna konsantre olacak kadar güçlü olacaklardır.
"Ve bence bu tür şeyler sadece transfer dönemi açıldığında gündeme gelir ve bence oyuncular, eğer düşüneceklerse, o zaman geleceklerini düşünmelidirler. Çünkü bu arada yaptıkları her şey geleceklerini etkiler. Yapabilecekleri tek şey en iyi seviyede oynamaktır ve ben de onları bunu yapmaya teşvik ederim."
Newcastle, ligdeki kötü performansını iyileştirmek istiyor
Cuma günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Newcastle, son beş maçında elde ettiği dört galibiyetlik etkileyici serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Ancak Howe, ligde son altı maçta sadece bir galibiyet elde ederken, geçen hafta sonu Manchester City'ye 2-1 yenildikten sonra İngiltere'nin en üst liginde son beş maçın dördünü kaybetti.
Newcastle, 2025 EFL Kupası şampiyonu olarak önümüzdeki günlerde Everton ve ardından Manchester United'ı St. James' Park'ta ağırlayacak ve arka arkaya iki iç saha maçı oynayacak.
Reklam