Al-Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi galibiyetinden sakatlık nedeniyle ayrılmasının ardından son durumunu açıkladı

Menajerin taktiksel oyun okuması doğru çıktı ve Al-Nassr, 72. dakikada Sadio Mane'nin golüyle Al-Fayha'nın direncini kırdı. Kısa süre sonra, Joao Felix'in şutu kaleciden sekti ve geri dönüşü tamamladı, ardından Abdullah Al-Hamdan üçüncü golü atarak ev sahibi takımın acısını daha da artırdı. Jesus, maçın sonlarına doğru ev sahibi takımın fiziksel olarak yorulacağını öngördüğünü belirtti. "Önemli bir galibiyetti. Maç zordu, oyuncularıma da önceden uyarmıştım. İkinci yarıda işleri kendimiz için kolaylaştırdık ve skoru çevirmeyi başardık."

Teknik direktörün yedek kulübesi, üç puanı garantilemede önemli bir rol oynadı ve yedek oyuncular maçın gidişatına somut bir etki yaptı.

"Al-Fayha'nın ikinci yarıya fiziksel kapasitesi daha düşük bir şekilde gireceğini ve bize ayak uyduramayacağını biliyordum. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik" dedi. "Bir teknik direktör olarak benim görevim, maçın ayrıntılarını hassas bir şekilde okumak ve doğru zamanda doğru oyuncu değişikliklerini yapmak. Ancak bunun için maçı belirleyebilecek ve fark yaratabilecek oyunculara sahip olmak da gerekiyor."