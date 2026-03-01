Goal.com
Muhammad Zaki

Al-Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi galibiyetinden sakatlık nedeniyle ayrılmasının ardından son durumunu açıkladı

Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, Portekizli forvet Cristiano Ronaldo'nun cumartesi günü takımının zorlu galibiyetinde sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişeleri gidermek için harekete geçti. Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışı, Riyad devi Al-Fayha'yı 3-1 mağlup ederek dramatik bir dönüş yaşadı, ancak kaptanlarının ikinci yarıda sakatlık nedeniyle sahayı terk etmesi taraftarları endişelendirdi. Bu endişeye rağmen, Al-Nassr bu galibiyetle Al-Ahli'yi geçerek ligin zirvesine geri döndü.

  • Portekizli yıldız için sinir bozucu bir akşam

    Portekizli tecrübeli milli oyuncu, erken oyundan çıkmadan önce sinir bozucu bir akşam geçirdi. Maçın başlarında, Mohamed Simakan çok hafif bir temasla yere düştükten sonra Al-Nassr tartışmalı bir penaltı kazandı. Ancak, genellikle 12 metreden hatasız vuran Ronaldo, erken penaltıyı sol direğin yanından dışarı attı. Chris Smalling'in takımı Al-Fayha, Abdulelah Al-Amri'nin kendi kalesine attığı golle devre arasına girmeden önce sürpriz bir şekilde öne geçince, konuk takım için işler daha da kötüye gitti. Al-Nassr'ın etkisiz hücumu, gecenin büyük bir bölümünde ev sahibi takımın kararlı savunmasını aşmakta zorlandı ve lig liderini pahalı bir yenilginin eşiğine getirdi.

    Jesus, Ronaldo'nun sakatlığı konusundaki endişeleri hafifletiyor

    Maçın bitiş düdüğünün ardından basına konuşan Jesus, Ronaldo'nun oyundan çıkmasının ciddi bir yırtık veya incinmeye bağlı bir karar değil, önlem amaçlı bir karar olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik adam, yıldız oyuncusunu oyundan almasının kararının, sezonun yoğun dönemlerinde oyuncunun iş yükünü yönetmek için alındığını açıkladı ve maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Kas yorgunluğu hissetti. 2-1 öne geçtikten sonra riske girmek istemedim ve onu oyundan aldım. Sağlık ekibi durumunu değerlendirecek, ancak hissettiği şey sadece kas yorgunluğuydu."

  • İkinci yarıda geri dönüş

    Menajerin taktiksel oyun okuması doğru çıktı ve Al-Nassr, 72. dakikada Sadio Mane'nin golüyle Al-Fayha'nın direncini kırdı. Kısa süre sonra, Joao Felix'in şutu kaleciden sekti ve geri dönüşü tamamladı, ardından Abdullah Al-Hamdan üçüncü golü atarak ev sahibi takımın acısını daha da artırdı. Jesus, maçın sonlarına doğru ev sahibi takımın fiziksel olarak yorulacağını öngördüğünü belirtti. "Önemli bir galibiyetti. Maç zordu, oyuncularıma da önceden uyarmıştım. İkinci yarıda işleri kendimiz için kolaylaştırdık ve skoru çevirmeyi başardık."

    Teknik direktörün yedek kulübesi, üç puanı garantilemede önemli bir rol oynadı ve yedek oyuncular maçın gidişatına somut bir etki yaptı.

    "Al-Fayha'nın ikinci yarıya fiziksel kapasitesi daha düşük bir şekilde gireceğini ve bize ayak uyduramayacağını biliyordum. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik" dedi. "Bir teknik direktör olarak benim görevim, maçın ayrıntılarını hassas bir şekilde okumak ve doğru zamanda doğru oyuncu değişikliklerini yapmak. Ancak bunun için maçı belirleyebilecek ve fark yaratabilecek oyunculara sahip olmak da gerekiyor."

    Suudi Arabistan şampiyonluk yarışı kızışıyor

    Bu galibiyetle Al-Nassr, Suudi Pro Ligi sıralamasında Al-Ahli'nin iki puan üzerine çıktı ve Al-Hilal bir puan daha geride kaldı. Ancak eski Real Madrid yıldızının kondisyonu, önümüzdeki maçlar öncesinde yakından takip edilmeye devam edecek. Ronaldo'nun penaltıyı kaçırması nadir bir zayıflık anı olsa da, takımın son dakikalarda onun yokluğunda galibiyeti garantilemesi, bu sezon birçok cephede kupa peşinde koşan kadronun olgunluğunun arttığını gösteriyor.

