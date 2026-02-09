Getty
Al Nassr ile gerilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'a mı dönüyor?
Ronaldo’nun Al-Nassr’da greve gitmesinin nedeni
Dünyanın en yüksek bedelli sözleşmesiyle futbol hayatını sürdürüyor olmasına rağmen, günlük kazancının yaklaşık 500 bin sterlin olduğu belirtiliyor, Cristiano Ronaldo, Orta Doğu’daki süreçten giderek daha fazla rahatsızlık duymaya başladı. Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) kontrolündeki takımlar arasında mali kaynakların dağıtılma biçiminden memnun olmadığı ifade ediliyor.
CR7, Al-Nassr’ın kendisi olmadan kazandığı iki karşılaşmada forma giymedi. 2023’te ezber bozan transferinin ardından ligi domine eden Ronaldo, lig üzerinde fazla etki kurmaya çalıştığı gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oldu. Suudi Pro Lig yetkilileri, Ronaldo’ya saha içinde ya da saha dışında ligin işleyişini belirlemesine izin verilmeyeceğini net bir şekilde iletti. Al-Nassr’ın transfer politikalarının tamamen kulübün kendi kontrolünde olduğu ve yeni yıldız transferleri için gerekli finansmanı da kulübün bulmak zorunda olduğu vurgulandı.
Serbest kalma maddesi: Ronaldo’nun sözleşme detayları
Ronaldo’nun 2026 yazında kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor. Haberlere göre sözleşmesinde, bir sonraki transfer döneminde devreye sokulabilecek 44 milyon sterlin (60 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi yer alıyor. Kariyerinin rekorlarla dolu son dönemlerinde olmasına rağmen, dünyada pek çok kulübün Ronaldo’ya hem sportif hem de ticari bir değer olarak yatırım yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.
Sky Sports’un aktardığına göre Ronaldo, “daha güçlü sportif garantiler verilmemesi hâlinde Suudi Arabistan’dan ayrılma niyetini” hem Kamu Yatırım Fonu’na hem de Suudi Pro Lig’e bildirdi. Buna rağmen Ronaldo, Körfez ülkesinde geniş bir taraftar desteğine sahip olmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun forma giymediği maçlarda, yedinci dakikadan itibaren 7 numaralı pankartların tribünlerde açıldığı görülüyor. Sky Sports, “birçok kişinin hâlâ onu tüm zamanların en iyisi (GOAT) olarak gördüğünü” özellikle vurguluyor.
Messi’li MLS mi, Manchester United’a dönüş mü? Ronaldo söylentileri
Cristiano Ronaldo’nun ayrılık ihtimali giderek daha yüksek sesle konuşuluyor. Portekizli yıldız için altyapısından yetiştiği Sporting’e bir dönüş ihtimali gündeme gelirken, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler onu MLS Kupası’nı kazanan Inter Miami’de ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda görmeyi hayal ediyor. Manchester United taraftarlarının önemli bir bölümü de, Kasım 2022’de yüksek maaşlı sözleşmesinin olaylı bir şekilde feshedilmesine rağmen, Ronaldo’nun Old Trafford’a geri dönmesini memnuniyetle karşılayabilir.
Ancak Sky Sports, Manchester’a duygusal bir dönüşün pek mümkün görünmediğini belirterek, bu seçeneğin “kesin olarak kapandığını” aktarıyor. Haberde ayrıca United’ın, Ronaldo’yu üçüncü kez kadrosuna katma konusunda “hiçbir ilgisinin olmadığı” ifade ediliyor.
Kırmızı Şeytanlar, daha parlak bir gelecek inşa etmeyi hedeflerken, 41 yaşındaki Ronaldo’nun ancak kısa vadeli bir çözüm olabileceği düşünülüyor. Hatta geçmişte Düşler Tiyatrosu’nda onunla birlikte forma giymiş bazı isimler bile böyle bir anlaşmanın gerçekleşebileceğine ihtimal vermiyor.
Dünya Kupası hedefi: Ronaldo için kritik bir yaz
Eski Manchester United savunmacısı Wes Brown, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Mutlu olmadığı açık ama Cristiano Ronaldo üçüncü kez Manchester United’a döner mi? Ben hayır derim. Bunun nasıl gerçekleşebileceğini göremiyorum. MLS’e gider mi? Olabilir. Belki Portekiz’e dönüp orada oynar. Eminim hâlâ önünde birçok seçenek vardır. Asıl önemli olan, Dünya Kupası’nda oynamayı hâlâ çok istiyor olması. Bunun için de oynamaya devam etmesi ve kendini fit tutması gerekiyor. Ronaldo’yu grevde görmek herkes için sürpriz oldu ama açıkçası bunun çözüleceğini düşünüyorum. Bundan sonra nereye evrileceğini bekleyip göreceğiz.”
Ronaldo’nun, bir sonraki transferine karar vermeden önce bu yaz oynanacak Dünya Kupası finallerini bekleyebileceği de konuşuluyor. Ülkesinin kaptanı olarak ulaşmak istediği o büyük hedefe giderken dikkatini dağıtmak istemeyen yıldız oyuncu için, resmi bir açıklama yapılana kadar transfer söylentilerinin gündemi meşgul etmeye devam etmesi bekleniyor.
