Al Nassr ile gerilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'a mı dönüyor?

Dünyanın en yüksek bedelli sözleşmesiyle futbol hayatını sürdürüyor olmasına rağmen, günlük kazancının yaklaşık 500 bin sterlin olduğu belirtiliyor, Cristiano Ronaldo, Orta Doğu’daki süreçten giderek daha fazla rahatsızlık duymaya başladı. Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) kontrolündeki takımlar arasında mali kaynakların dağıtılma biçiminden memnun olmadığı ifade ediliyor.

CR7, Al-Nassr’ın kendisi olmadan kazandığı iki karşılaşmada forma giymedi. 2023’te ezber bozan transferinin ardından ligi domine eden Ronaldo, lig üzerinde fazla etki kurmaya çalıştığı gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oldu. Suudi Pro Lig yetkilileri, Ronaldo’ya saha içinde ya da saha dışında ligin işleyişini belirlemesine izin verilmeyeceğini net bir şekilde iletti. Al-Nassr’ın transfer politikalarının tamamen kulübün kendi kontrolünde olduğu ve yeni yıldız transferleri için gerekli finansmanı da kulübün bulmak zorunda olduğu vurgulandı.