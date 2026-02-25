Goal.com
Canlı
Cristiano Ronaldo Sadio Mane Al-Nassr 2026Getty Images

Çeviri:

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Kingsley Coman'ın golleriyle Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşarak dokuzuncu galibiyetini aldı

Al-Nassr ve Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında bir başka önemli galibiyet elde etti. Al-Najma'yı 5-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup eden takımda CR7, Sadio Mane ve Kingsley Coman golcülerin arasında yer aldı. Riyad merkezli takım, Al-Hazem'i yenerek ligin zirvesine yükseldi ve Çarşamba gecesi elde ettiği galibiyetle bu pozisyonunu korudu.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo gol attı, Al-Nassr kolay bir galibiyet aldı

    Al-Nassr'ın şampiyonluk umutları, Al-Hilal'in son iki maçta aldığı beraberliklerle yeniden canlandı. Ronaldo ve arkadaşları, Çarşamba gecesi Al-Najma'yı yenerek tekrar liderliğe yükseleceklerini biliyorlardı ve video yardımcı hakem incelemesi sonucunda erken bir penaltı kararıyla en iyi başlangıcı yaptılar.

    Tabii ki penaltıyı kullanmak için adım atan Ronaldo oldu ve dört haneli rakamlara ulaşma yolunda 965. golünü attı.

    Al-Najma, rakiplerinin bireysel kalitesinden çabucak etkilendi ve Al-Nassr, ilk yarı bitmeden iki gol daha atarak maçı erken kopardı. Coman dönerek şutunu attı ve skoru 2-0 yaptı, ardından Inigo Martinez uzak mesafeden şutunu attı ve tecrübeli İspanyol savunmacının şutu şans eseri kaleci Waled Al-Enazi'yi geçerek ağlara gitti.

    İkinci yarının başında ev sahibi takım için işler daha da kötüye gitti, konuk takım hücuma çıktı ve dördüncü golü attı. Ronaldo, Mane'ye asist yaptı ve Mane, güçlü bir şutla topu üst köşeye gönderdi.

    Saldırıdaki yıldızlardan ziyade, Martinez köşe vuruşundan kafayla iki gol atarak Al-Nassr'ın ligde üst üste dokuzuncu galibiyetini almasına ve zirvede iki puan farkla liderliğini sürdürmesine yardımcı oldu.

    • Reklam
  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    En Değerli Oyuncu

    Ronaldo, Ocak transfer döneminden sonra birkaç maçta forma giymeyerek gol serisini ara vermiş olabilir, ancak son dönemdeki performansı, önceki yokluğunun kendisini etkilemediğini gösteriyor.

    Çarşamba günkü galibiyette erken bir golle skora katkıda bulundu, kendinden emin bir penaltı vuruşuyla fileleri havalandırdı ve daha sonra Mane'ye asist yaparak mükemmel bir farkındalık gösterdi. 

    Portekizli oyuncu, zayıf rakibe karşı birkaç gol daha atabileceği düşünülürse, teknik direktör Jorge Jesus'un onu bir saatten az bir süre oynadıktan sonra oyundan almasına biraz kızmış olabilir, ancak Al-Nassr'ın 2023'teki gelişinden bu yana ona ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandırmak istemesi nedeniyle, sonuçta daha dinç olacak. 

    Bu kesinlikle bir zafer olmalı.

  • Büyük kaybeden

    Al-Nassr'ın hatalarından yararlanmasıyla, en büyük kaybeden Al-Hilal oldu.

    Karim Benzema Ocak ayında geldiğinde ve hemen gol atmaya başladığında, şampiyonluk onların olacak gibi görünüyordu. Ancak, son zamanlarda form düşüşü Al-Nassr tarafından değerlendirildi ve şimdi şampiyonluk yarışında lider konumdalar.

    Bununla birlikte, her iki takımın da 11 maçı kaldı ve Ivan Toney'in Al-Ahli takımı ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışından koparılamaz.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Maç puanı (beş üzerinden): ⭐⭐

Premier Lig
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Akhdoud crest
Al Akhdoud
ALA
Premier Lig
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
0