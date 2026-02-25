Al-Nassr'ın şampiyonluk umutları, Al-Hilal'in son iki maçta aldığı beraberliklerle yeniden canlandı. Ronaldo ve arkadaşları, Çarşamba gecesi Al-Najma'yı yenerek tekrar liderliğe yükseleceklerini biliyorlardı ve video yardımcı hakem incelemesi sonucunda erken bir penaltı kararıyla en iyi başlangıcı yaptılar.

Tabii ki penaltıyı kullanmak için adım atan Ronaldo oldu ve dört haneli rakamlara ulaşma yolunda 965. golünü attı.

Al-Najma, rakiplerinin bireysel kalitesinden çabucak etkilendi ve Al-Nassr, ilk yarı bitmeden iki gol daha atarak maçı erken kopardı. Coman dönerek şutunu attı ve skoru 2-0 yaptı, ardından Inigo Martinez uzak mesafeden şutunu attı ve tecrübeli İspanyol savunmacının şutu şans eseri kaleci Waled Al-Enazi'yi geçerek ağlara gitti.

İkinci yarının başında ev sahibi takım için işler daha da kötüye gitti, konuk takım hücuma çıktı ve dördüncü golü attı. Ronaldo, Mane'ye asist yaptı ve Mane, güçlü bir şutla topu üst köşeye gönderdi.

Saldırıdaki yıldızlardan ziyade, Martinez köşe vuruşundan kafayla iki gol atarak Al-Nassr'ın ligde üst üste dokuzuncu galibiyetini almasına ve zirvede iki puan farkla liderliğini sürdürmesine yardımcı oldu.