Al-Nassr, CR7 olmadan yine başardı! Suudi Arabistan'ın devleri, Cristiano Ronaldo'nun dönüşü öncesinde kadroda yer almadığı AFC Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Arkadag'ı 1-0 mağlup etti.

Suudi misafirlerin öne geçmesi sadece 19 dakika sürdü. Sahanın ortasında yapılan güzel bir kombinasyon, Angelo'nun Abdullah Al Hamdan'ı gol pozisyonuna göndermesiyle sonuçlandı ve Al Hamdan da bu pası ustaca gole çevirdi.

Angelo, 30. dakikada ceza sahasında aldığı düzgün pasla skoru 2-0'a getirmeye çok yaklaştı, ancak şutu kaleyi az farkla ıskaladı.

Al Hamdan, ikinci yarının 10. dakikasında yakın mesafeden şutla skoru 2-0'a getirmeliydi, ancak şutu kaleci Rasul Caryyev'e çarptı ve Caryyev topu köşeye çeldi.

Abdulrahman Abdullah Ghareeb de ilk maçın sonlarına doğru Nassr'ı 2-0 öne geçirecek büyük bir fırsat yakaladı, ancak yakın mesafeden teke tek kaldığı pozisyonda şutunu barajın üzerinden attı.

Nassr, Ronaldo'nun yokluğunda iyi bir iş çıkararak 1-0'lık üstünlüğü Suudi Arabistan'a taşıdı. Ancak Ronaldo bu hafta sonu takıma geri dönecek.