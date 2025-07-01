Al Nassr, 77 milyon euro'ya aldığı golcüyü 6 ay sonra Fenerbahçe'ye yolluyor
Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro'luk sansasyonel bir transfere imza atan Jhon Duran, sadece altı ay sonra takımdan ayrılmak üzere. Kolombiyalı golcü, Jose Mourinho'nun yanına uçacak.
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- Jhon Duran, yalnızca altı ayda Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor
- Mourinho, forveti Fenerbahçe'ye kiralık olarak getirmek için bastırıyor
- Oyuncunun Premier Lig'e dönüşü, yaklaşan vergi cezası nedeniyle engellenmişti