Yokohama Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Al Nassr, 77 milyon euro'ya aldığı golcüyü 6 ay sonra Fenerbahçe'ye yolluyor

J. DuranJ. MourinhoFenerbahçeAl Nassr FCSüper LigPremier LigTransfers

Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro'luk sansasyonel bir transfere imza atan Jhon Duran, sadece altı ay sonra takımdan ayrılmak üzere. Kolombiyalı golcü, Jose Mourinho'nun yanına uçacak.

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Haberin devamı aşağıda
  • Jhon Duran, yalnızca altı ayda Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor
  • Mourinho, forveti Fenerbahçe'ye kiralık olarak getirmek için bastırıyor
  • Oyuncunun Premier Lig'e dönüşü, yaklaşan vergi cezası nedeniyle engellenmişti
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