Al Nassr, 77 milyon euro'ya aldığı golcüyü 6 ay sonra Fenerbahçe'ye yolluyor

Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro'luk sansasyonel bir transfere imza atan Jhon Duran, sadece altı ay sonra takımdan ayrılmak üzere. Kolombiyalı golcü, Jose Mourinho'nun yanına uçacak.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Haberin devamı aşağıda Jhon Duran, yalnızca altı ayda Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor

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