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imago-sport-1080559235.jpgZUMA Press Wire
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Çeviri:

Al-Ittihad yol ayrımında: Hayal başlamadan mı bitti?

FEATURES
Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
J. Wissing
Suudi Arabistan
Almanya

Büyük şok

İttihad'ın cumartesi akşamı Khaleej ile 1-1 berabere kalması, Roshn Ligi'nin açılış haftasında yalnızca iki puan kaybetmek anlamına gelmiyordu; aynı zamanda son dönemde sergilediği görüntüden tamamen farklı bir tablo ortaya koyma yönündeki büyük umutlarla yeni sezona giren bir takım için erken bir alarm zili niteliğindeydi.

Yalnızca birkaç gün önce "El-Amid" taraftarları, Elit AFC Şampiyonlar Ligi play-off'unda Emirlik ekibi Al Jazira'yı dört golle mağlup ettikten sonra bir iyimserlik havası yaşıyordu. Bu maç, adeta beraberinde yeni bir sezon vaadi taşıyor gibi görünmüştü; ancak Khaleej karşısında alınan bu kötü sonuç, pek çok soru işaretini hızla yeniden gündeme getirdi.

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    Cezire'nin dört gollü galibiyeti: Gerçek bir başlangıç mı, yoksa istisna mı?

    Sorun İttihad'ın Khaleej ile berabere kalması değil, çünkü sezon henüz başındayken tek bir maça bakarak bir takım hakkında kesin bir hüküm vermek mantıklı olmaz. Ancak dikkat çeken nokta, bu senaryonun "el-Amid"in uzun süredir yaşadığı bir sorunu akıllara getirmesi: büyük bir maç ortaya koyup ardından beklenmedik şekilde takılmak, sanki galibiyetler kalıcı bir hâle dönüşemiyormuş gibi.

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    el-Cezire karşısında alınan 4 gollü galibiyet beklentileri büyük ölçüde yükseltti ve taraftarların ligde de aynı seviyenin devam etmesini beklemesine yol açtı. Ancak Khaleej karşılaşması yolun hâlâ uzun olduğunu, İttihad'ın istikrarlı bir şekilde rekabet edebilecek bir takım olduğunu kanıtlaması için istisnai bir geceden fazlasına ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

    Aynı zamanda Khaleej karşılaşmasında yaşanan koşullar da göz ardı edilemez; bunların başında da Danilo Pereira'nın kırmızı kart görmesi geliyor. Bu, maçın gidişatını doğrudan etkileyen ve İttihad'ı önemli bir bölümünü on kişiyle tamamlamak zorunda bırakan bir andı; bu da rakibe geri dönme ve beraberliği koparma fırsatı verdi.

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  • Endişe verici sinyaller, iyi başlangıca rağmen

    Ancak kırmızı kart göz önünde bulundurulsa bile, mevcut göstergeler üzerinde durmaya değer. İttihad hâlâ daha fazla takviyeye ihtiyaç duyuyor; ayrıca taraftarların beklentileri ile kadronun şu anda elinde bulundurdukları arasındaki fark açıkça göze çarpıyor ki bu, birçok futbol uzmanının da dile getirdiği bir durum.

    İttihad efsanesi Mohamed Noor, takımın transferlere olan ihtiyacından bahsetmekle yetinmedi, aynı zamanda taraftarlar arasındaki hoşnutsuzluğa da dikkat çekerek İttihad'ın "oyuncu transfer edebileceği desteği alamadığını" ve mali kaynakların sınırlılığının güçlü bir takım kurma sürecini daha da karmaşık hâle getirdiğini vurguladı.

    İşte asıl sorun burada yatıyor; zira İttihad'ın sadece teknik seviyesini yeniden kazanmaya değil, aynı zamanda uzun bir sezona dayanabilecek ve geniş seçeneklere sahip kulüplerle rekabet edebilecek bir kadro kurmaya da ihtiyacı var. Çünkü sınırlı bir oyuncu grubuna bel bağlamak büyük bir maç ortaya koymak için yeterli olabilir, ancak sürekliliği garanti etmez.

  • Karar ertelendi ama uyarı yerinde

    Hayalin bittiğini ya da Ittihad'ın yeni projesinin başarısız olduğunu söylemek için henüz çok erken. Takım ligde yalnızca bir maç oynadı ve önünde rotayı düzeltmek için hâlâ onlarca maç var. Ayrıca sezon başındaki koşullar, sezon ortasındakinden farklı; kadro da transfer piyasası kapanmadan önce değişebilir.

    Ancak öte yandan, ilk göstergelerin söylediklerini görmezden gelmek de zor. Ittihad'ın El Cezire karşısındaki dörtlüyü gerçek bir başlangıca dönüştürmesi, geçici bir an olarak bırakmaması gerekiyor. Ayrıca El Hulud ile alınan beraberliğin istisnai koşulların bir sonucu olduğunu, her büyük galibiyetin ardından tekrarlanan eski bir kalıbın devamı olmadığını da kanıtlaması lazım.

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    Taraftarlar şu an bir mucize aramıyor; takımın doğru yolda ilerlediğine dair net işaretler arıyor: nitelikli takviyeler, teknik istikrar, seviyeyi koruyabilme yeteneği ve kazanması gereken maçlarda daha güçlü bir karakter.

    Ittihad kesin bir yargının değil, ama kesinlikle erken bir yol ayrımının eşiğinde. Ya El Hulud karşısındaki tökezlemeyi ele alınması gereken bir uyarı olarak değerlendirip El Cezire karşısındaki dörtlüyü gerçek bir çıkış noktasına dönüştürecek, ya da sezonun taraftarlarının görmeye alıştığı şekilde ilerlemesine izin verecek: umutları yükselten bir galibiyet, ardından herkesi başladığı noktaya geri döndüren bir tökezleme.

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