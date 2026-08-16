İttihad'ın cumartesi akşamı Khaleej ile 1-1 berabere kalması, Roshn Ligi'nin açılış haftasında yalnızca iki puan kaybetmek anlamına gelmiyordu; aynı zamanda son dönemde sergilediği görüntüden tamamen farklı bir tablo ortaya koyma yönündeki büyük umutlarla yeni sezona giren bir takım için erken bir alarm zili niteliğindeydi.
Yalnızca birkaç gün önce "El-Amid" taraftarları, Elit AFC Şampiyonlar Ligi play-off'unda Emirlik ekibi Al Jazira'yı dört golle mağlup ettikten sonra bir iyimserlik havası yaşıyordu. Bu maç, adeta beraberinde yeni bir sezon vaadi taşıyor gibi görünmüştü; ancak Khaleej karşısında alınan bu kötü sonuç, pek çok soru işaretini hızla yeniden gündeme getirdi.