Sorun İttihad'ın Khaleej ile berabere kalması değil, çünkü sezon henüz başındayken tek bir maça bakarak bir takım hakkında kesin bir hüküm vermek mantıklı olmaz. Ancak dikkat çeken nokta, bu senaryonun "el-Amid"in uzun süredir yaşadığı bir sorunu akıllara getirmesi: büyük bir maç ortaya koyup ardından beklenmedik şekilde takılmak, sanki galibiyetler kalıcı bir hâle dönüşemiyormuş gibi.

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el-Cezire karşısında alınan 4 gollü galibiyet beklentileri büyük ölçüde yükseltti ve taraftarların ligde de aynı seviyenin devam etmesini beklemesine yol açtı. Ancak Khaleej karşılaşması yolun hâlâ uzun olduğunu, İttihad'ın istikrarlı bir şekilde rekabet edebilecek bir takım olduğunu kanıtlaması için istisnai bir geceden fazlasına ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Aynı zamanda Khaleej karşılaşmasında yaşanan koşullar da göz ardı edilemez; bunların başında da Danilo Pereira'nın kırmızı kart görmesi geliyor. Bu, maçın gidişatını doğrudan etkileyen ve İttihad'ı önemli bir bölümünü on kişiyle tamamlamak zorunda bırakan bir andı; bu da rakibe geri dönme ve beraberliği koparma fırsatı verdi.