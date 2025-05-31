Al Hilal, Bruno Fernandes'e 120 milyon euro'luk teklifi için şart koştu

Getty Imagesİdil Erin TetikAl Hilal, Bruno Fernandes'e 120 milyon euro'luk teklifi için şart koştuB. FernandesM. UnitedPremier LigTransfersAl HilalPremier LigBruno Fernandes'e Al-Hilal'den 100 milyon sterlin'lik (yaklaşık 118 milyon euro) teklif yapılırken aynı zamanda bir şart koşuldu.Makale devam ediyorMakale devam ediyorMakale devam ediyorHaberin devamı aşağıdaFernandes'e transfer için şart koşulduAl-Hilal, Kulüpler Dünya Kupası öncesinde oyuncuyu transfer etmek istiyorAmorim, Fernandes'in kalacağını umuyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱