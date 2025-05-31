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Bruno FernandesGetty Images
İdil Erin Tetik

Al Hilal, Bruno Fernandes'e 120 milyon euro'luk teklifi için şart koştu

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Bruno Fernandes'e Al-Hilal'den 100 milyon sterlin'lik (yaklaşık 118 milyon euro) teklif yapılırken aynı zamanda bir şart koşuldu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Fernandes'e transfer için şart koşuldu
  • Al-Hilal, Kulüpler Dünya Kupası öncesinde oyuncuyu transfer etmek istiyor
  • Amorim, Fernandes'in kalacağını umuyor
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