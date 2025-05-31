Al Hilal, Bruno Fernandes'e 120 milyon euro'luk teklifi için şart koştu

Bruno Fernandes'e Al-Hilal'den 100 milyon sterlin'lik (yaklaşık 118 milyon euro) teklif yapılırken aynı zamanda bir şart koşuldu.

Makale devam ediyor Makale devam ediyor Makale devam ediyor Haberin devamı aşağıda Fernandes'e transfer için şart koşuldu

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