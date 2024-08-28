Al-Ahli, Napoli'nin golcüsünün imzası için Chelsea ile mücadele ederken Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor

Getty Images SportUğur AktanAl-Ahli, Napoli'nin golcüsünün imzası için Chelsea ile mücadele ederken Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyorV. OsimhenChelseaTransfersAl AhliPremier LigPremier LigYaz transfer dönemi kapanmadan Napoli'den ayrılması beklenen Victor Osimhen, Avrupa futboluna veda edebilir.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowOsimhen'in Napoli'den ayrılması bekleniyorChelsea ve Al-Ahli görüşmelere kilitlendiChelsea'nin teklifi merakla bekleniyor