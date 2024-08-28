Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport
Uğur Aktan

Al-Ahli, Napoli'nin golcüsünün imzası için Chelsea ile mücadele ederken Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor

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Yaz transfer dönemi kapanmadan Napoli'den ayrılması beklenen Victor Osimhen, Avrupa futboluna veda edebilir.

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  • Osimhen'in Napoli'den ayrılması bekleniyor
  • Chelsea ve Al-Ahli görüşmelere kilitlendi
  • Chelsea'nin teklifi merakla bekleniyor