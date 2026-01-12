Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Soruşturma başlatıldı...

Kahire'deki genel merkezinden yayınlanan ve Fas'ta dağıtılan bir basın açıklamasında CAF, sahadaki futbolu gölgeleyen artan gerginliklere karşı sert önlemler alacağını açıkladı. Açıklamada, Disiplin Kurulu'nun konuyu ele aldığı ve belirli suçluları tespit etmek için görüntüleri inceleme görevini üstlendiği doğrulandı.

Açıklamada, "CAF, bazı oyuncular ve yetkililerin kabul edilemez davranışlarına işaret eden son maç raporlarını ve video kanıtlarını topladı ve TotalEnergies CAF Afrika Uluslar Kupası Fas 2025 çeyrek final maçlarında Kamerun ile Fas, Cezayir ile Nijerya arasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı" denildi.

"CAF, konuyu soruşturma için Disiplin Kurulu'na havale etti ve tespit edilen kişilerin herhangi bir suçu olduğu tespit edilirse uygun önlemlerin alınmasını talep etti."

Açıklama şu şekilde sona erdi: "CAF, maçlar sırasında meydana gelen, özellikle hakem ekibini veya maç organizatörlerini hedef alan her türlü uygunsuz davranışı şiddetle kınamaktadır. CAF etkinliklerinde profesyonel davranış kurallarına uymayan herkese karşı uygun önlemler alınacaktır."