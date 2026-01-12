AFP
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Soruşturma başlatıldı...
Çeyrek final maçları soruşturma altında
Afrika futbolunun yönetim organı, 2025 turnuvasının giderek gerginleşen sonuna müdahale etmek zorunda kaldı. Pazartesi sabahı CAF, iki çeyrek final maçı ile ilgili önemli "maç raporları ve video kanıtları" topladığını doğrulayan sert bir açıklama yayınladı. Söz konusu maçlar - Kamerun'un turnuva ev sahibi Fas ile yaptığı karşılaşma ve Cezayir ile Nijerya arasındaki ağır sıklet mücadelesi - yetkililerin kıtanın en önemli etkinliğinde beklenen davranış kurallarını ihlal etmiş olabileceğini düşündükleri sahnelere tanık oldu.
- AFP
CAF kararlı bir tavır sergiliyor
Kahire'deki genel merkezinden yayınlanan ve Fas'ta dağıtılan bir basın açıklamasında CAF, sahadaki futbolu gölgeleyen artan gerginliklere karşı sert önlemler alacağını açıkladı. Açıklamada, Disiplin Kurulu'nun konuyu ele aldığı ve belirli suçluları tespit etmek için görüntüleri inceleme görevini üstlendiği doğrulandı.
Açıklamada, "CAF, bazı oyuncular ve yetkililerin kabul edilemez davranışlarına işaret eden son maç raporlarını ve video kanıtlarını topladı ve TotalEnergies CAF Afrika Uluslar Kupası Fas 2025 çeyrek final maçlarında Kamerun ile Fas, Cezayir ile Nijerya arasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı" denildi.
"CAF, konuyu soruşturma için Disiplin Kurulu'na havale etti ve tespit edilen kişilerin herhangi bir suçu olduğu tespit edilirse uygun önlemlerin alınmasını talep etti."
Açıklama şu şekilde sona erdi: "CAF, maçlar sırasında meydana gelen, özellikle hakem ekibini veya maç organizatörlerini hedef alan her türlü uygunsuz davranışı şiddetle kınamaktadır. CAF etkinliklerinde profesyonel davranış kurallarına uymayan herkese karşı uygun önlemler alınacaktır."
Süper Kartallar kaosun ortasında ilerliyor
Mikroskop altında incelenen maçlardan biri, Cezayir ile Nijerya arasındaki yoğun mücadeledir. Süper Kartallar, Victor Osimhen ve Akor Adams'ın golleriyle 2-0'lık profesyonel bir galibiyetle yarı finale yükseldi. Bu galibiyet, Nijerya'nın dördüncü kıtasal şampiyonluk umutlarını canlı tuttu, ancak maçın ardından kaybeden taraf için kutlama havası pek de yoktu.
Nijerya, sahada verimlilik göstererek Çöl Tilkileri'ni elerken, Cezayir'in turnuvadan elenmesiyle hayal kırıklığı doruğa ulaştı. Cezayir kalecisi Luca Zidane, Nijerya'dan Dele-Bashiru ile hararetli bir tartışmaya girdi ve bu tartışma itiş kakışla sonuçlandı ve her iki tarafın oyuncuları ve teknik ekibi de olaya karıştı. Zidane, Nijerya oyuncuları kavgayı ayırmaya geldiğinde Raphael Onyedika ile tartışırken de görüldü.
- AFP
Çeyrek final tartışmasına karışan ev sahipleri
Soruşturma altındaki ikinci maç, ev sahibi ülke Fas'ın Kamerun'u 2-0 mağlup ettiği maçtır. Atlas Aslanları'nın kendi evinde kupa kazanma baskısı çok büyük ve bu da gittikleri her stadyumda gergin bir atmosfer yaratıyor.
Kamerun ve Fas arasındaki karşılaşmalar genellikle fiziksel ve şiddetli geçiyor ve maç sırasında bazı hakem kararları nedeniyle ortalık iyice kızıştı.
Soruşturmanın belki de en sıra dışı yönü, medyaya odaklanmasıdır. Bir konfederasyonun gazeteciler hakkında disiplin dosyası açması nadir bir durumdur, ancak CAF, "karışık bölge alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen medya mensuplarının karıştığı bir olay"ın görüntülerini incelediğini doğruladı.
Reklam