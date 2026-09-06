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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
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Çeviri:

Acının içinden doğan: Vicenç, İttihad ile "yeşil mucizeyi" tekrarlayabilir mi?

FEATURES
Premier Lig
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
J. Wissing
Suudi Arabistan
Almanya

Alman teknik direktör olay yaratıyor

Ittihad, yeni sezonun öne çıkan şampiyon adaylarından biri olarak görülmüyordu; aksine, Fransız Karim Benzema'nın Hilal'e gitmesinin ardından birçok soru işaretiyle mücadeleye başladı. İdari değişiklikler ve mali kısıtlamalar, "Amid"i Hilal, Ahli ve Kadisiye gibi kulüplerin girdiği dev transfer yarışından uzak tutmuştu.

Ancak başlangıçta Ittihad'ın sezonunu tehdit eden bir kriz gibi görünen durum, kulübün 38 yaşındaki genç Alman teknik direktör Jens Wissing'e güven vermeye karar vermesinin ardından yavaş yavaş farklı bir takım kurma fırsatına dönüştü. Wissing, taraftar için ilk tercih olmasını sağlayacak büyük bir isme ya da teknik direktörlük geçmişine sahip değildi.

Birkaç hafta sonra Wissing, güçlü bir takım yaratabilenlerin yalnızca isimler ve bütçeler olmadığını kanıtlamaya başladı; Ittihad'a saha içinde net bir kimlik ve karakter kazandırdı. Son kurbanı ise Cristiano Ronaldo önderliğindeki Nassr ve yıldızları oldu. "Amid", derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.

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    Vissing: Dengeyi altüst eden karar

    Alman teknik direktör, yıldızların ayrılışını başka bir yıldızla telafi etmeye çalışmadı; bunun yerine çalışmaya ve tek bir birim olarak hareket etmeye dayanan kolektif bir sistem kurdu. Bu, Nassr karşısında açıkça ortaya çıktı; İttihad yüksek tempolu bir baskıyla başladı ve ilk 22 dakika içinde iki gol kaydetmeyi başardı.

    Dikkat çeken nokta ise Vissing'in bu başarıya, harcama boyutu ya da isimlerin gücü açısından rakipleriyle boy ölçüşecek araçlarla ulaşmaması; aksine oyuncularının sahip olduğu en iyiyi net bir sistem içinde çıkarmayı başarmasıydı. 

    Ayrıca oku: Yeni bir kâbus: Vissing, 112 günde Nassr'ın korkunç "kâbusu" oldu

    Ayrıca Nassr karşısındaki zaferi, kısa bir süre içindeki ilk zaferi değildi; zira daha önce geçtiğimiz mayıs ayında AFC Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka ile "el-Alemi"yi devirmişti.

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    İttihad’ın yeni bir mucizesi mi başladı?

    İşte tam da bu noktada Al Ahli'nin Alman teknik adam Matthias Jaissle ile yarattığı "yeşil mucize" fikri ortaya çıkıyor. Takım, harcama gücü ve imkânları kendisinden çok daha büyük kulüpler bulunmasına rağmen AFC Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kazanmayı başarmıştı.

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    Elbette şu an için Vissing ile Jaissle'ı kıyaslamak mümkün değil; çünkü ilki henüz kariyerinin başında. Ancak benzerlik, genç bir teknik adamın ideal olmayan koşullara rağmen güçlü bir takım kurabilme yeteneğinde yatıyor. Bu da şu soruyu meşru kılıyor: Vissing, Al Ahli'nin hikâyesini Al Ittihad ile tekrarlayabilir mi?

    Kupalardan ya da mucizelerden söz etmek için henüz erken. Ancak kesin olan şu ki, birçok kişinin zor bir sezon geçireceğini öngördüğü Al Ittihad, tamamen farklı bir görünüm sergilemeye başladı. Vissing gereken desteği ve sabrı bulabilirse, başlangıçta bir mecburiyet çözümü gibi görünen bu transfer, "Al Ameed" bünyesinde yeni bir proje yaratan bir karara dönüşebilir.

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