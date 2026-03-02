Açıklandı: Tottenham yıldızları, Premier Lig'den düşerlerse maaşlarında yüzde 50 kesintiye uğrayacaklar

Bu maddeler, Tottenham'ın transfer piyasasına ve sözleşme yenilemelerine yaklaşımında da önemli bir rol oynuyor. The Athletic'in haberine göre, yeni bir oyuncu kulüple sözleşme imzaladığında, bu şartlar pazarlık edilemez. Bu şeffaflık, takımın her üyesinin saha performansının kötü olması durumunda ortaya çıkabilecek finansal risklerin tam olarak farkında olmasını sağlar. Ayrıca, gelirlerde bir düşüş olması durumunda maliyetleri azaltmak için net bir plan ortaya koyduğu için, kulübün Premier League ile Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) konusunda yaptığı görüşmelerde de yardımcı olur. Bu maddelerin takım genelinde tutarlı olması, farklı "küme düşme cezaları" konusunda soyunma odasında sürtüşmelerin yaşanmasını önler.

Ayrıca, yüzde 50'lik maaş kesintisi maddesi, kulübün önemli oyuncularını elinde tutmasını veya küme düşme durumunda onları piyasa değerinden satmasını çok daha kolay hale getiriyor. Çoğu durumda, kulüpler oyuncuları en yüksek maaşlarla tutmaya gücü yetmediği için "acil satış" yapmak zorunda kalır. Maaşları otomatik olarak yarı yarıya azaltarak, Tottenham satış konusunda daha az baskı altında kalır ve bu da kulübün ilk denemede Premier Lig'e geri dönmesini sağlayabilir. Bu madde, kulübün oyuncu kadrosunun değerini korur ve maaş giderlerini acilen kapatma ihtiyacı nedeniyle bir gecede yüz milyonlarca pound değerinde varlık kaybetmemesini sağlar.