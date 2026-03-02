Getty Images Sport
Açıklandı: Tottenham yıldızları, Premier Lig'den düşerlerse maaşlarında yüzde 50 kesintiye uğrayacaklar
Tottenham'da finansal güvenlik
The Athletic'in haberine göre, sözleşme görüşmelerine yönelik bu proaktif yaklaşım, İngiltere'nin en üst düzey elitleri arasında "küme düşme koruması" eğiliminin giderek arttığını ortaya koyuyor. Yüzde 50'lik azalma, oyuncuların Championship'e düştükten sonra genellikle maaşlarının yüzde 25 ila 30'unu kaybettikleri standart sektör ortalamasından önemli ölçüde daha yüksek. Takımın en yüksek maaşlı oyuncuları için böyle bir düşüş, haftalık net maaşlarında büyük bir değişiklik anlamına gelir ve kulübün devasa maaş giderlerini bir gecede yarı yarıya azaltarak ikinci ligin düşük gelir düzeyine uyum sağlar.
Kulübün finansal geleceğini korumak
Bu maddeler, Tottenham'ın transfer piyasasına ve sözleşme yenilemelerine yaklaşımında da önemli bir rol oynuyor. The Athletic'in haberine göre, yeni bir oyuncu kulüple sözleşme imzaladığında, bu şartlar pazarlık edilemez. Bu şeffaflık, takımın her üyesinin saha performansının kötü olması durumunda ortaya çıkabilecek finansal risklerin tam olarak farkında olmasını sağlar. Ayrıca, gelirlerde bir düşüş olması durumunda maliyetleri azaltmak için net bir plan ortaya koyduğu için, kulübün Premier League ile Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) konusunda yaptığı görüşmelerde de yardımcı olur. Bu maddelerin takım genelinde tutarlı olması, farklı "küme düşme cezaları" konusunda soyunma odasında sürtüşmelerin yaşanmasını önler.
Ayrıca, yüzde 50'lik maaş kesintisi maddesi, kulübün önemli oyuncularını elinde tutmasını veya küme düşme durumunda onları piyasa değerinden satmasını çok daha kolay hale getiriyor. Çoğu durumda, kulüpler oyuncuları en yüksek maaşlarla tutmaya gücü yetmediği için "acil satış" yapmak zorunda kalır. Maaşları otomatik olarak yarı yarıya azaltarak, Tottenham satış konusunda daha az baskı altında kalır ve bu da kulübün ilk denemede Premier Lig'e geri dönmesini sağlayabilir. Bu madde, kulübün oyuncu kadrosunun değerini korur ve maaş giderlerini acilen kapatma ihtiyacı nedeniyle bir gecede yüz milyonlarca pound değerinde varlık kaybetmemesini sağlar.
Birinci takım kadrosu üzerindeki etkisi
Oyuncular için bu madde, birinci ligde kalmak için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bir oyuncu şu anda haftada 200.000 sterlin kazanıyorsa, kulübün küme düşmesi kesinleştiği anda maaşı haftada 100.000 sterline düşecektir. Bu hala önemli bir meblağ olsa da, modern futbolcuların yaşam tarzı ve vergi yükümlülükleri nedeniyle böyle bir düşüş gerçek bir endişe kaynağıdır. Bu durum, "satın alma" kültürünü de etkiler, çünkü birçok oyuncu, indirimli şartlarla Championship'te oynamaktansa kulüpten ayrılabilmek için sözleşmelerinde daha düşük serbest kalma maddeleri talep edebilir.
Bu maddelerin varlığı, özellikle küme düşmenin neredeyse imkansız bir sonuç olduğuna inanan dünya çapındaki yetenekler için, sözleşme görüşmelerinde sıklıkla tartışma konusu olur. Ancak Tottenham'ın tutumu değişmez: kulübün sağlığı her şeyden önce gelir. Bu anlaşmalar sayesinde kulüp, küme düşen takımların sık sık karşılaştığı karmaşık bireysel müzakerelerden kaçınır. Bu müzakerelerde oyuncular ve menajerler, daha düşük bir ligde Premier Lig maaşlarını korumak için mücadele ederler ve bu da genellikle yasal anlaşmazlıklara veya soyunma odasında huzursuzluğa yol açar.
Küme düşme tablosuna bakış
Tottenham'ın küme düşme ihtimali istatistiksel olarak düşük olsa da, Premier Lig'in öngörülemezliği nedeniyle hiçbir kulüp rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Yüzde 50'lik maaş kesintisi maddesi, çoğu kişinin asla kullanılmamasını umduğu bir "acil durumlarda kırılmak üzere" önlemdir, ancak varlığı diğer kulüplerin sahip olamayacağı bir güvenlik ağı sağlar. Ligler arasındaki finansal farkın artmaya devam etmesiyle, sözleşme detaylarına bu kadar titiz bir şekilde dikkat edilmesi, sürdürülebilir bir başarıya ulaşmak isteyen tüm kulüpler için yakında zorunlu bir standart haline gelebilir.
