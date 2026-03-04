Açıklandı: Rodrygo, 2023'ten beri kısmi ön çapraz bağ yırtığıyla Real Madrid ve Brezilya milli takımında oynamış

Teşhis konulduktan sonra sosyal medyaya başvuran üzüntülü forvet, taraftarlara içini döktü. "Hayatımın en kötü günlerinden biri, bu sakatlığı her zaman çok korkmuştum" diye Instagram'da yazdı. Talihsizliğini hayıflanarak, "Belki de hayat son zamanlarda bana biraz acımasız davrandı. Bunu hak edip etmediğimi bilmiyorum, ama neye şikayet edebilirim ki? Hak etmediğim halde, şimdiye kadar ne kadar harika şeyler yaşadım." Felaketle sonuçlanan bu olayın ardından, temsilcileri ilk tıbbi stratejiyi şiddetle savundu. Sözcü Fernando Torres, her fiziksel şikayetin "en uygun çözümleri" aldığını vurguladı. Anonim kaynaklar da The Athletic'e, kısmi yırtık için ameliyattan kaçınmanın pervasız bir ihmal değil, standart bir uygulama olduğunu vurguladı.