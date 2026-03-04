Getty Images Sport
Açıklandı: Rodrygo, 2023'ten beri kısmi ön çapraz bağ yırtığıyla Real Madrid ve Brezilya milli takımında oynamış
Hesaplanmış bir tıbbi risk
Pazartesi günü Getafe'ye karşı 1-0 yenildikleri La Liga maçında, yıldız kanat oyuncusu acı içinde yere yığıldı ve felaket yaşandı. Tıbbi muayeneler, 25 yaşındaki oyuncunun sağ dizindeki ön çapraz bağ ve yan menisküsün yırtıldığını doğruladı. En önemlisi, bu yaralanma eklemi zaten zayıflatmıştı. The Athletic'e göre, Rodrygo aynı bağda 2023 yılında milli takımda görev yaparken kısmi bir yırtık yaşamıştı. O zaman kulüp doktorları cerrahi müdahaleye karşı karar vermişlerdi. Tam bir yırtılma riskini azaltabileceklerine inanarak, sıkı fizyoterapi ve önleyici spor seansları reçete etmişlerdi. Ne yazık ki, sağ hamstring tendinozundan yeni dönmüş olan oyuncu, Şubat ayı başından bu yana ilk kez sahaya çıktığı maçta eklem sonunda pes etti.
Kalp kırıklığı ve tıbbi gerekçe
Teşhis konulduktan sonra sosyal medyaya başvuran üzüntülü forvet, taraftarlara içini döktü. "Hayatımın en kötü günlerinden biri, bu sakatlığı her zaman çok korkmuştum" diye Instagram'da yazdı. Talihsizliğini hayıflanarak, "Belki de hayat son zamanlarda bana biraz acımasız davrandı. Bunu hak edip etmediğimi bilmiyorum, ama neye şikayet edebilirim ki? Hak etmediğim halde, şimdiye kadar ne kadar harika şeyler yaşadım." Felaketle sonuçlanan bu olayın ardından, temsilcileri ilk tıbbi stratejiyi şiddetle savundu. Sözcü Fernando Torres, her fiziksel şikayetin "en uygun çözümleri" aldığını vurguladı. Anonim kaynaklar da The Athletic'e, kısmi yırtık için ameliyattan kaçınmanın pervasız bir ihmal değil, standart bir uygulama olduğunu vurguladı.
Madrid'in artan sakatlık krizi
Bir başka önemli oyuncunun kaybı, Santiago Bernabeu'ya kara bir gölge düşürürken, ciddi diz yaralanmalarının endişe verici eğilimini ortaya koyuyor. Dikkat çekici bir şekilde, Brezilyalı oyuncu 2023 yazından bu yana ACL sorunu yaşayan beşinci Madrid oyuncusu oldu. Bu yıkıcı lanet, daha önce kaleci Thibaut Courtois, savunma oyuncusu David Alaba ve sağ bek Dani Carvajal'ı da etkilemişti. Rodrygo'nun vatandaşı Eder Militao, son sezonlarda iki kez aynı sakatlığı yaşadı, ilki Ağustos 2023'te, ikincisi ise Kasım 2024'te.
İyileşmeye giden uzun yol
Öncelikli hedef başarılı bir ameliyat gerçekleştirmek, ancak ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci oldukça zorlu olacak. Kanat oyuncusunun 12 aya kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu uzun süreli sakatlık, oyuncunun 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyme hayallerini tamamen suya düşürdü. Onun yaratıcı oyununu telafi etmek, milli takım için büyük bir taktiksel sorun teşkil ediyor. Bu arada Los Blancos, dinamik forvetleri olmadan hayata hemen uyum sağlamak zorunda. Getafe yenilgisinin şokunu yaşayan Arbeloa'nın adamları, La Liga'nın geri kalanını ve Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turunu geçmek için hızla toparlanmak zorundalar.
