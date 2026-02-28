AFP
Çeviri:
Açıklandı: Manchester United, Liverpool ve Manchester City'nin Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Tino Livramento gibi transfer hedeflerini Newcastle'dan koparmak için ne kadar harcama yapması gerekecek?
- Getty Images Sport
Newcastle yıldızları rağbet görüyor
Premier Lig'in birçok güçlü takımı, bu yaz Magpies'i parçalamak için St. James' Park'ın etrafında dolaştığına inanılıyor. Alexander Isak'ın Eylül ayında transfer döneminin son gününde Liverpool'a İngiliz rekoru kıran transferi, kulübü istikrarsızlaştırdı ve rakipler, Newcastle'ın yıldız oyuncularını Tyne'dan uzaklaştırabileceklerine inanıyor.
Anthony Gordon'un kulüpten ayrılacağı ve Merseyside'a geri döneceği söylentileri dolaşıyor. Liverpool, Luis Diaz'ın Bayern Münih'e transfer olmasıyla ortaya çıkan sol kanat sorununu gidermek için İngiltere milli takım oyuncusunu takip ediyor.
Arsenal ve Manchester United de Gordon'a ilgi duyduğu biliniyor. Arsenal, Mikel Merino'nun sakatlığı nedeniyle bu ayın başında transferin son gününde orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmeyi düşünmüştü. İtalyan oyuncu kulüpte kaldı, ancak sezon sonunda yeni bir kulübe transfer olması bekleniyor.
Gordon ve Tonali, bu yaz Premier League'in ağır topları tarafından istenen tek Newcastle yıldızları değil. Manchester City, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Tino Livramento'yu radarında tutuyor. Bruno Guimaraes de City'nin takip ettiği bir başka isim, ancak Newcastle kaptanını kulüpten ayırmak, söylemesi yapmasından daha kolay olacak.
Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock ve Lewis Miley de yaz transfer döneminde kulüpten ayrılabilecek isimler arasında gösteriliyor.
Gordon, Guimaraes ve Tonali'nin istenen fiyatı açıklandı
The Telegraph, Newcastle'ın popüler yıldızlarını satmayı düşünmesi halinde her bir oyuncu için talep edeceği muhtemel fiyatı açıkladı. Gordon, Newcastle'ın 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) talep edeceği iki oyuncudan biri. Gordon, bu sezon sadece üç lig golü atarak formda olmakta zorlandı, ancak hala hayranları var.
Ayrıca, eski Everton oyuncusu Ekim 2024'te uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve Newcastle, 25 yaşındaki oyuncuyu satmak için herhangi bir baskı altında değil. Orta saha oyuncusu Guimaraes de 100 milyon sterlinlik bir bedel talep edecek bir başka oyuncu, ancak Gordon gibi, kulüp 2029'a kadar St. James' Park ile sözleşmesi olan Brezilyalı oyuncuyu satmak için baskı altında değil.
Guimaraes'in ayrılmak için baskı yapması olası görünmüyor, ancak aynı şey 90 milyon sterlin (121 milyon dolar) ile 100 milyon sterlin arasında bir bedel getirmesi beklenen Tonali için söylenemez. İtalyan oyuncunun menajeri, bu ayın başlarında İtalyan oyuncunun sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendireceğini söyleyerek yaz aylarında ayrılabileceği yönündeki söylentileri körükledi.
Thiaw, geleceği spekülasyonlara konu olan iki yeni transferden biri. Alman oyuncu geçen yıl AC Milan'dan Newcastle'a transfer oldu ve Eddie Howe'un takımında büyük bir sürpriz oldu. United'ın 80 milyon sterlin (108 milyon dolar) değerindeki stoperle ilgilendiği bildiriliyor.
Aynı ülkeden olan Woltemade, İngiltere'de sadece bir sezon geçirdikten sonra Almanya'ya geri döneceği söylentileriyle gündemde. Bayern Münih, 24 yaşındaki oyuncuyu Magpies'e transferinden önce de takip ediyordu ve bu uzun boylu forvet oyuncusuna hala ilgi duyduğu düşünülüyor, ancak onu Bundesliga'ya geri getirmek için 69 milyon sterlin (93 milyon dolar) ödemesi gerekecek.
- Getty Images Sport
Livramento ve Willock ayrılmaya hazırlanıyor
Yaz aylarında takımdan ayrılması beklenen iki oyuncu Livramento ve Willock. İlki, Pep Guardiola'nın takımı yaz transfer dönemi öncesinde sağ bek seçeneklerini değerlendirirken City'nin ilgisini çekiyor. Brentford'dan Michael Kayode de Manchester devleri için potansiyel bir seçenek.
İngiltere milli takım oyuncusunun Howe'un takımıyla yeni bir sözleşme imzalamak istememesi, Tyne ekibini tehlikeli bir duruma sokuyor. Buna rağmen Newcastle, Livramento için 60 ila 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) arasında bir rakam istiyor. Magpies'in Willock konusundaki tutumu daha yumuşak, çünkü orta saha oyuncusu bu sezon düzenli olarak forma giyemedi. 26 yaşındaki oyuncu, Crystal Palace'ın eski Arsenal oyuncusunu transfer etmeyi düşünmesi nedeniyle geçen ay kulüpten ayrılacağı söyleniyordu, ancak sonunda kulüpte kaldı ve Ocak ayında PSG ile 1-1 berabere kaldıkları maçta çok önemli bir kafa golü attı.
Newcastle, Howe yönetiminde orta saha hiyerarşisinde gerileyen Willock için 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) civarında bir teklifi kabul edebilir. Yakın zamanda ayrılmayacak bir orta saha oyuncusu ise akademi ürünü Miley, ki o da satılık değil. Elliot Anderson'ın Nottingham Forest'ta yıldızlaşmasından etkilenmiş olabilecek Magpies, Miley'nin ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle bunun tekrarlanmasını önlemek istiyor.
Ligde zorlanan Magpies
Newcastle, transfer söylentilerinin oyuncuların dikkatini dağıtmaması ve galibiyet serisine geri dönmelerini umuyor. Magpies, hafta ortasında Qarabag'ı 3-2 yenerek son beş resmi maçından dördünü kazanmış olsa da, son beş lig maçından dördünü kaybetti.
Cumartesi öğleden sonra Everton'ı ağırlayacak olan Newcastle, son iki lig maçını kaybeden Toffees'i yenerek ligdeki kötü gidişata son vermeyi umuyor.
Reklam