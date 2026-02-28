Açıklandı: Manchester United, Liverpool ve Manchester City'nin Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Tino Livramento gibi transfer hedeflerini Newcastle'dan koparmak için ne kadar harcama yapması gerekecek?

The Telegraph, Newcastle'ın popüler yıldızlarını satmayı düşünmesi halinde her bir oyuncu için talep edeceği muhtemel fiyatı açıkladı. Gordon, Newcastle'ın 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) talep edeceği iki oyuncudan biri. Gordon, bu sezon sadece üç lig golü atarak formda olmakta zorlandı, ancak hala hayranları var.

Ayrıca, eski Everton oyuncusu Ekim 2024'te uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve Newcastle, 25 yaşındaki oyuncuyu satmak için herhangi bir baskı altında değil. Orta saha oyuncusu Guimaraes de 100 milyon sterlinlik bir bedel talep edecek bir başka oyuncu, ancak Gordon gibi, kulüp 2029'a kadar St. James' Park ile sözleşmesi olan Brezilyalı oyuncuyu satmak için baskı altında değil.

Guimaraes'in ayrılmak için baskı yapması olası görünmüyor, ancak aynı şey 90 milyon sterlin (121 milyon dolar) ile 100 milyon sterlin arasında bir bedel getirmesi beklenen Tonali için söylenemez. İtalyan oyuncunun menajeri, bu ayın başlarında İtalyan oyuncunun sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendireceğini söyleyerek yaz aylarında ayrılabileceği yönündeki söylentileri körükledi.

Thiaw, geleceği spekülasyonlara konu olan iki yeni transferden biri. Alman oyuncu geçen yıl AC Milan'dan Newcastle'a transfer oldu ve Eddie Howe'un takımında büyük bir sürpriz oldu. United'ın 80 milyon sterlin (108 milyon dolar) değerindeki stoperle ilgilendiği bildiriliyor.

Aynı ülkeden olan Woltemade, İngiltere'de sadece bir sezon geçirdikten sonra Almanya'ya geri döneceği söylentileriyle gündemde. Bayern Münih, 24 yaşındaki oyuncuyu Magpies'e transferinden önce de takip ediyordu ve bu uzun boylu forvet oyuncusuna hala ilgi duyduğu düşünülüyor, ancak onu Bundesliga'ya geri getirmek için 69 milyon sterlin (93 milyon dolar) ödemesi gerekecek.