Açıklandı: Manchester United, Barcelona'nın Marcus Rashford transfer planını reddetmeye hazırlanıyor
Rashford İspanya'da evinde
Hansi Flick'in takımı, Rashford'un haftalık 315.000 sterlinlik maaşının tamamını karşıladığı söyleniyor ve 28 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Katalan devleri için değerini kanıtladı. Bu sezon 34 maçta 10 gol attı ve 13 asist yaptı ve her şey, Barça'nın istenen fiyatın tamamını ödemek zorunda kalsa bile onu transfer etmek için opsiyonunu kullanacağını gösteriyor.
Red Devils, bu yaz maaş giderlerini azaltmak istiyor
United'ın Rashford'un çıkış ücretini müzakere etmeye istekli olduğu yönündeki haberler nedeniyle kafasının karıştığı düşünülüyor, ancak İngiliz devi, akademi mezunu oyuncuyu elinden çıkarmak ve maaşını defterlerden silmek istiyor. Casemiro ve Jadon Sancho'nun Haziran ayında sözleşmeleri sona erdiğinde takımdan ayrılmasıyla Red Devils haftada 600.000 sterlinin üzerinde tasarruf edecek, kaptan Bruno Fernandes'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Harry Maguire kulüpte kalacak, ancak serbest oyuncu olarak ayrılmak yerine sözleşmesini uzatması halinde, şu anda kazandığı haftalık 180.000 sterlinlik maaştan daha düşük bir maaş teklif edilmesi bekleniyor.
Old Trafford'da finansal istikrar için Avrupa futbolu hayati önem taşıyor
United, geçen sezon Premier Lig'i alt sıralarda bitirip Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetti ve Avrupa futbolundan tamamen uzak kaldı. Kulübün ikinci çeyrek mali sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) kaybetmenin ciddiyeti, taraftarların görebilmesi için yazılı olarak açıklanacak.
Kulübün toplam borcu yaklaşık 1,29 milyar sterlin (1,7 milyar dolar) olup, Red Devils son aylarda sponsorluk cezaları ve eski teknik direktör Ruben Amorim'e 10 milyon sterlin (14 milyon dolar) ödeme yaptı. Geçici teknik direktör Michael Carrick'in çok yüksek bir maaşı olmadığı düşünülüyor, ancak sözleşmesinde sezon sonunda United'ı Avrupa'nın en üst ligine geri döndürmesi halinde bonus maddesi bulunuyor.
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Şu anda United, Premier Lig'de Chelsea'nin bir puan önünde dördüncü sırada yer alıyor. Pazartesi gecesi Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton ile karşılaşana kadar sahalara dönmeyecekler.
