Açıklandı: Manchester United, Barcelona'nın Marcus Rashford transfer planını reddetmeye hazırlanıyor

United, geçen sezon Premier Lig'i alt sıralarda bitirip Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetti ve Avrupa futbolundan tamamen uzak kaldı. Kulübün ikinci çeyrek mali sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) kaybetmenin ciddiyeti, taraftarların görebilmesi için yazılı olarak açıklanacak.

Kulübün toplam borcu yaklaşık 1,29 milyar sterlin (1,7 milyar dolar) olup, Red Devils son aylarda sponsorluk cezaları ve eski teknik direktör Ruben Amorim'e 10 milyon sterlin (14 milyon dolar) ödeme yaptı. Geçici teknik direktör Michael Carrick'in çok yüksek bir maaşı olmadığı düşünülüyor, ancak sözleşmesinde sezon sonunda United'ı Avrupa'nın en üst ligine geri döndürmesi halinde bonus maddesi bulunuyor.