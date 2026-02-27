Getty
Açıklandı: Man Utd, Ruben Amorim'in kovulmasının ardından ona ödeyeceği şok edici miktar
Amorim'in teknik ekibinin kovulması Man Utd'ye ne kadara mal oldu?
Amorim, Kasım 2024'te United tarafından atandı ve Sporting ile bu yüksek puanlı taktikçiyi İngiltere'ye getirirken 10 milyon sterlin (13 milyon dolar) tutarında bir tazminat paketi üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu rakam, UEFA'nın kulüp lisanslama karşılaştırma raporunda açıklandı.
Avrupa futbolunun yönetim organı, Red Devils'ın Amorim ve beş antrenör kadrosu üyesinin görevden alınması için 15,9 milyon sterlin harcadığını da belirtti. Bu, 41 yaşındaki teknik direktör ve ekibine ödenebilecek maksimum tutardır, ancak belirli bir süre içinde başka bir işe girip girmeyeceği de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır.
Manchester United, Ten Hag ile ilişkilerini kesmek için de büyük bir harcama yaptı.
United, Amorim ile ilişkilerini kesme kararı aldığında Sporting'e ödemesi gereken 6,3 milyon sterlin (8 milyon dolar) borcu vardı ve bu ödemeler birkaç yıla yayılmıştı. Kırmızı Şeytanlar, teknik direktörlük departmanındaki bir başka başarısız denemenin mali yükünü üstlenmekten başka çareleri olmadığını düşündüler.
United, Amorim'in selefi Erik ten Hag ve eski futbol direktörü Dan Ashworth'tan ayrılmak için 14,5 milyon sterlin (20 milyon dolar) ödedi, ancak ikisi de Old Trafford'daki görev süreleri boyunca ikna edici olamadı. 15 aylık bir dönemde iki menajer ve bir üst düzey yöneticinin toplam maliyeti 30 milyon sterlin (40 milyon dolar) aşabilir.
Manchester United, dünya futbolunda transferlerde en yüksek net harcama rakamına sahip kulüp
İlham verici bir baş antrenör bulma çabalarının yanı sıra, Kırmızı Şeytanlar oyuncu transfer piyasasında da uygun fiyatlı oyuncular bulmakta zorlanıyor. UEFA'nın raporuna göre, United son beş yıl içinde dünya futbolunda transferlere en yüksek net harcama yapan kulüp oldu.
Bu, 2021 ile 2025 yılları arasında Old Trafford'da elde edilen başarısızlık düzeyini vurgulamaktadır. Transfer anlaşmaları United'a 794 milyon avro (696 milyon sterlin/937 milyon dolar) maliyet getirmiştir. Chelsea (656 milyon sterlin/883 milyon dolar) bu listede ikinci sırada yer alırken, Arsenal (587 milyon sterlin/790 milyon dolar) üçüncü sırada yer almaktadır.
Raporda şu noktaya dikkat çekiliyor: "İngiliz kulüplerine kıyasla yüksek harcama seviyesi açıkça görülüyor. Premier League, 2025 mali yılının sonunda transfer ücreti açısından en pahalı on takımdan yedisine ev sahipliği yapıyor.
Chelsea FC'nin 2025 mali yılının sonunda kadrosu, toplam transfer bedeli 1.746 milyon avro ile kulübün geçen yıl kırdığı rekoru 90 milyon avro aşarak resmi olarak şimdiye kadar oluşturulan en pahalı kadro oldu."
İngiltere'deki takımların elde ettiği ticari gelir de Avrupa ve dünya çapındaki rakiplerinin gelirlerini gölgede bırakıyor. Premier Lig'in en iyi takımı, ligin ortasında yer alan kulüpten yaklaşık dokuz kat daha fazla gelir elde ederken, İspanya'da bu fark 36 kat idi.
Kulüp lisanslama karşılaştırma belgesinde şunlar da eklenmiştir: "Bu nedenle, yarışma organizatörlerinin ve yönetim organlarının dayanışma ödemeleri ve ödül parası dağıtımı yoluyla finansal dengesizliği azaltma yeteneği bu bağlamda değerlendirilmelidir."
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, raporun bulgularının "cesaret verici" olduğunu, çünkü Avrupa futbolunun Covid-19 pandemisi sırasında ciddi darbeler aldıktan sonra toparlanma yolunda olduğunu kanıtladığını iddia ediyor.
Ceferin, "Sporumuzun ve toplumumuzun karşılaştığı en zor dönemlerden birini içeren on yılın ardından, Avrupa futbolu güçlü bir konumda çıktı. Kulüp gelirleri genel olarak istikrarlı bir şekilde arttı ve üst lig gelirlerinin 2025 mali yılında 30 milyar avroyu geçmesi bekleniyor" dedi.
Old Trafford'da daha fazla harcama yapılacağına dair söz
United, eski ihtişamını geri kazanmak için önümüzdeki aylarda ve yıllarda fonlarını iyi bir şekilde kullanmayı uman kulüplerden biri. Michael Carrick şu anda Old Trafford'da geçici olarak görev yapıyor ve Amorim'in kalıcı halefi yaz aylarında atanacak.
Carrick, altı maçlık yenilmezlik serisini yönetip Red Devils'ı Premier League'in ilk dördüne geri döndürdükten sonra tam zamanlı bir sözleşme için aday olabilir. Bir sonraki transfer dönemi başladığında kim görevde olursa olsun, United'ın daha fazla para yatıracağına dairsöz var.
