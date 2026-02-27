Açıklandı: Man Utd, Ruben Amorim'in kovulmasının ardından ona ödeyeceği şok edici miktar

İlham verici bir baş antrenör bulma çabalarının yanı sıra, Kırmızı Şeytanlar oyuncu transfer piyasasında da uygun fiyatlı oyuncular bulmakta zorlanıyor. UEFA'nın raporuna göre, United son beş yıl içinde dünya futbolunda transferlere en yüksek net harcama yapan kulüp oldu.

Bu, 2021 ile 2025 yılları arasında Old Trafford'da elde edilen başarısızlık düzeyini vurgulamaktadır. Transfer anlaşmaları United'a 794 milyon avro (696 milyon sterlin/937 milyon dolar) maliyet getirmiştir. Chelsea (656 milyon sterlin/883 milyon dolar) bu listede ikinci sırada yer alırken, Arsenal (587 milyon sterlin/790 milyon dolar) üçüncü sırada yer almaktadır.

Raporda şu noktaya dikkat çekiliyor: "İngiliz kulüplerine kıyasla yüksek harcama seviyesi açıkça görülüyor. Premier League, 2025 mali yılının sonunda transfer ücreti açısından en pahalı on takımdan yedisine ev sahipliği yapıyor.

Chelsea FC'nin 2025 mali yılının sonunda kadrosu, toplam transfer bedeli 1.746 milyon avro ile kulübün geçen yıl kırdığı rekoru 90 milyon avro aşarak resmi olarak şimdiye kadar oluşturulan en pahalı kadro oldu."

İngiltere'deki takımların elde ettiği ticari gelir de Avrupa ve dünya çapındaki rakiplerinin gelirlerini gölgede bırakıyor. Premier Lig'in en iyi takımı, ligin ortasında yer alan kulüpten yaklaşık dokuz kat daha fazla gelir elde ederken, İspanya'da bu fark 36 kat idi.

Kulüp lisanslama karşılaştırma belgesinde şunlar da eklenmiştir: "Bu nedenle, yarışma organizatörlerinin ve yönetim organlarının dayanışma ödemeleri ve ödül parası dağıtımı yoluyla finansal dengesizliği azaltma yeteneği bu bağlamda değerlendirilmelidir."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, raporun bulgularının "cesaret verici" olduğunu, çünkü Avrupa futbolunun Covid-19 pandemisi sırasında ciddi darbeler aldıktan sonra toparlanma yolunda olduğunu kanıtladığını iddia ediyor.

Ceferin, "Sporumuzun ve toplumumuzun karşılaştığı en zor dönemlerden birini içeren on yılın ardından, Avrupa futbolu güçlü bir konumda çıktı. Kulüp gelirleri genel olarak istikrarlı bir şekilde arttı ve üst lig gelirlerinin 2025 mali yılında 30 milyar avroyu geçmesi bekleniyor" dedi.