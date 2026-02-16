(C)Getty Images
Çeviri:
Açıklandı: Jose Mourinho'nun özel serbest kalma maddesi, iki yıllık Benfica sözleşmesine rağmen bu yaz Real Madrid'e ücretsiz olarak geri dönebileceğini gösteriyor
Lizbon'daki gizli çıkış stratejisi
Mourinho, bu sezonun başında Benfica ile iki yıllık sözleşme imzaladı, ancak AS'in haberine göre, sözleşmesinde herhangi bir takım için fesih bedeli ödemeden ayrılmasını sağlayan bir madde bulunuyor. Bu durum, Perez için Madrid'e transferi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak bu madde, Benfica'nın sezonun son maçından sonraki 10 günlük süre içinde geçerli. Real Madrid yönetimi henüz Portekizli teknik adam için resmi bir adım atmamış olsa da, bu fırsat penceresinin varlığı onu mevcut yönetim için büyük bir tehdit haline getiriyor. Bu madde, İspanyol devinden beklenen telefon sonunda geldiğinde Mourinho'ya Avrupa'nın elit seviyesine geri dönmesi için en büyük avantajı sağlıyor.
Mourinho şu anda memleketine dönüşünün tadını çıkarıyor ve yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra ailesine daha yakın olma fırsatını zevkle yaşıyor. Haberlere göre, Lizbon'da rahat ve hiçbir zaman açıkça ayrılmak istediğini belirtmemiş, ancak Bernabeu'nun cazibesi hala devam ediyor. Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası'ndan sonra milli takımın başına geçmesi için onun "her şeyi kapsayan" kişiliğinden çekindiği bildirilirken, Mourinho Madrid'e derin bir sevgi beslemeye devam ediyor. Perez'in bir telefon görüşmesi her şeyi değiştirebilir, ancak ikili, telefon numaralarının değişmesi ve kariyer yollarının ayrılması nedeniyle son zamanlarda düzenli iletişim kurmamaktadır.
- AFP
Eski öğrencisine karşı taktiksel bir ustalık dersi
Benfica ile Real Madrid arasında oynanan son Şampiyonlar Ligi maçı, Madrid taraftarlarına Mourinho'nun taktiksel dehası hakkında acı bir hatırlatma oldu. Daha önce Arbeloa'yı "oğlum" olarak tanımlayan Mourinho, yedek kulübesinde merhamet göstermedi ve Anatoliy Trubin'in son dakikada attığı golle 4-2'lik inanılmaz bir galibiyet elde etti. Mourinho'nun daha sonra özür dilediği çılgın kutlamalar, tecrübeli teknik adamın içinde hala yanan ateşi ortaya koydu.
Mourinho, kısa süre önce Bernabeu'ya geri dönme olasılığını ima ederek, Benfica'nın başına geçmeden önce buraya ne kadar yakın olduğunu açıkladı. 28 Ocak'taki ilk maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ayrıldığımdan bu yana ilk kez Bernabeu'ya gitmeye çok yakındım. Arkadaşım Oscar Ribot her şeyi ayarlamıştı, ancak Benfica beni aradığı gün gelip sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldım" dedi.
Florentino Perez faktörü
Perez ve Mourinho arasındaki ilişki, bu bulmacanın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Son yıllarda sık sık konuşmamış olsalar da, yaklaşan Şampiyonlar Ligi play-off maçı, yüz yüze görüşmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Perez'in bu hafta ilk maç için Lizbon'a gidip gitmeyeceğine karar vermesi bekleniyor. Rövanş maçı ise sekiz gün sonra İspanya'nın başkentinde oynanacak.
- AFP
Özel Kişi'nin geleceği ne getirecek?
Şu an için Mourinho, Benfica'daki projesine bağlı kalmaya devam ediyor ve gelecek sezon için kadroyu kendi oyun stiline göre daha da şekillendirmeyi planlıyor.
Ancak Real Madrid'in cazibesi, dünya futbolunda eşi benzeri olmayan bir şey. Bu yaz "serbest" maddesi yürürlüğe girdiği için, genellikle sözleşme süresi dolmadan transferleri engelleyen mali engeller ortadan kalkmış durumda. Sezonun sona ermesine az bir süre kala, 10 günlük transfer dönemi Perez ve Madrid için çok cazip olabilir. Mourinho'nun tahtına geri dönüp dönmeyeceği henüz belli değil, ancak kapı resmi olarak ardına kadar açık.
Reklam