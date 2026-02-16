Açıklandı: Jose Mourinho'nun özel serbest kalma maddesi, iki yıllık Benfica sözleşmesine rağmen bu yaz Real Madrid'e ücretsiz olarak geri dönebileceğini gösteriyor

Mourinho, bu sezonun başında Benfica ile iki yıllık sözleşme imzaladı, ancak AS'in haberine göre, sözleşmesinde herhangi bir takım için fesih bedeli ödemeden ayrılmasını sağlayan bir madde bulunuyor. Bu durum, Perez için Madrid'e transferi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak bu madde, Benfica'nın sezonun son maçından sonraki 10 günlük süre içinde geçerli. Real Madrid yönetimi henüz Portekizli teknik adam için resmi bir adım atmamış olsa da, bu fırsat penceresinin varlığı onu mevcut yönetim için büyük bir tehdit haline getiriyor. Bu madde, İspanyol devinden beklenen telefon sonunda geldiğinde Mourinho'ya Avrupa'nın elit seviyesine geri dönmesi için en büyük avantajı sağlıyor.

Mourinho şu anda memleketine dönüşünün tadını çıkarıyor ve yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra ailesine daha yakın olma fırsatını zevkle yaşıyor. Haberlere göre, Lizbon'da rahat ve hiçbir zaman açıkça ayrılmak istediğini belirtmemiş, ancak Bernabeu'nun cazibesi hala devam ediyor. Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası'ndan sonra milli takımın başına geçmesi için onun "her şeyi kapsayan" kişiliğinden çekindiği bildirilirken, Mourinho Madrid'e derin bir sevgi beslemeye devam ediyor. Perez'in bir telefon görüşmesi her şeyi değiştirebilir, ancak ikili, telefon numaralarının değişmesi ve kariyer yollarının ayrılması nedeniyle son zamanlarda düzenli iletişim kurmamaktadır.