Açıklandı: Erling Haaland'ın Man City'nin önemli Leeds deplasmanına neden dahil edilmediği

City, Elland Road'da galip gelirse, aynı sayıda maç oynadıktan sonra Premier League lideri Arsenal'e iki puan yaklaşacak. Gunners, Pazar günü Emirates Stadyumu'nda Londra rakibi Chelsea'yi ağırlayacak. City'nin Carabao Cup finaline kaldıktan sonra yeniden ayarlanan Crystal Palace maçı ise sezonun ilerleyen günlerinde oynanacak.

Guardiola, bu hafta başında yaptığı maç öncesi basın toplantısında, Leeds deplasmanının göründüğü kadar kolay olmadığını itiraf etti. O, "Bunu hafife almıyorum, [artık arkadan oynamak] çok zor. Eskiden her zaman bir forvet karşısında iki stoper, ya da iki forvet karşısında üç stoper oynamanıza izin verirlerdi. Artık bu mümkün değil.

Elland Road'da da aynı şey olacak, adam adama markaj. Newcastle'da oynadığımızda da böyle olmuştu. Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü [Vitor Pereira] ile birkaç maçını izledim. Liverpool'a karşı her zaman böyle oluyor. Gerçek bu.

"Çoğu takım bu şekilde oynuyor. Buna uyum sağlamalı, böyle bir durumda alternatifin olmalı. Alternatif, ön tarafta daha hızlı oynamak, topu kazanırsan bir şansın olur. Newcastle'a karşı inanılmaz beş altı şansımız vardı, koşabileceğimiz halde son pası kaçırdık.

"Takım bire birde cesurca oynadığında, topu kazanmak için bazı kombinasyonlar yapabilirseniz koşabilirsiniz. Bununla birlikte, bu kolay değildir çünkü 30 metrelik zor bir pas yerine 2 metrelik daha güvenli bir pas yapabilirsiniz.

"Her zaman Erling'i veya bir forveti o pozisyonda kullanmamak için bir yol bulmaya çalışıyoruz. Onları düşürmek ve ardından başka bir oyun türü oynamak için oyunumuzda daha fazla çeşitlilik ve öngörülemezlik olması gerekiyor.

"Durum şu: çok yüksekte adam adama savunma yapın ve sonra ceza sahasında çok derin savunma yapın. 'Orta bloklar' yok ve birçok takım için bunu yapmak için çok fazla süreç yok. Ama biz bunun üzerinde çalışıyoruz."