Açıklandı: Chelsea, Ocak transfer döneminde Tottenham yıldızını transfer etmek için yaptığı şok girişimde başarısız oldu
Chelsea, Bergvall ile ilgileniyor
The Athletic'e göre, Chelsea bu kış Bergvall için harekete geçti, ancak Tottenham'ın orta saha oyuncusunu bırakmak istemediği söylendi. Genç İsveçli oyuncuya teklifte bulunan tek Premier League kulübü Blues değildi, Aston Villa da Spurs ile temasa geçti. Bergvall geçen sezon Tottenham'ın Yılın Oyuncusu seçilmişti, ancak Frank yönetimindeki bu sezon aynı etkiyi yaratmakta zorlanıyor. Bergvall, 2025-26 sezonunda Premier League'de sadece 10 kez ilk 11'de yer aldı, ancak Tudor'un göreve gelmesiyle durumu değişebilir.
Bergvall, Spurs ile uzun süreli sözleşme imzaladı
Bergvall, Tottenham'a 2024 yılında katıldı, ancak geçen yıl 2031 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme uzantısı imzaladı. Kulüpte geçirdiği zamanın ne kadar keyifli olduğunu anlattı.
"Bana yardım eden herkese çok minnettarım ve bu yolculuğun devam etmesinden dolayı çok heyecanlıyım" dedi. "Bu kulüp büyük hedefleri olan bir kulüp, burada olmak ve bu muhteşem futbol kulübü için oynamaktan çok keyif alıyorum. Çok şey öğrendim. Yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre geldiğimde, elbette başlangıçta Deki (Dejan Kulusevski) bana çok yardımcı oldu, ama yine de tek başına yaşamak, yemek yapmak ve her şeyi yapmak... Her gün antrenman yapmakla kalmayıp, bunun etrafındaki her şeyi yapmak gerekiyor. Arabaya, eve veya daireye... gerçekten her şeye bakmak zorundasın, bu yüzden hem bir insan hem de bir oyuncu olarak çok geliştiğimi düşünüyorum.
Bunun için çok çalıştım ve takım arkadaşlarımın ve personelin yardımıyla bu sezon çok gelişim gösterdim. Sezonun başlangıcına kıyasla, İsveç liginden geldim, öğrenmem gereken çok şey vardı ve biraz yerleşmem gerekiyordu ama sanırım Noel civarında ve ondan önce, (sahada) daha fazla süre almaya başladım ve takım arkadaşlarımın ve personelin yardımıyla gelişmeye ve daha fazla şey öğrenmeye başladım."
Tudor, Tottenham'ı yeniden canlandıracak mı?
Frank yönetiminde Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Tottenham, şimdi Tudor'a başvurarak sezonun gidişatını değiştirmeye çalışıyor. Eski Juventus teknik direktörü, Londra'nın kuzeyinde kendisini bekleyen zorlu görevin farkında olduğunu söylüyor. Kulübün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tudor, "Bu önemli dönemde kulübe katılmak benim için bir onur. Bana verilen sorumluluğun farkındayım ve odak noktam net. Performansımıza daha fazla tutarlılık kazandırmak ve her maçta inançla mücadele etmek. Bu kadroda büyük bir kalite var ve benim görevim onu organize etmek, enerji vermek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek."
Sırada Arsenal var...
Tudor'un ilk maçı, Arsenal ile oynanacak kuzey Londra derbisi olacak. Mikel Arteta'nın Premier Lig liderini Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlayacak olan yeni teknik direktör için bu maç, ateşle vaftiz edilmek gibi olacak. Gunners galibiyet için favori olacak, ancak Spurs, komşularına derbi galibiyeti yaşatabilirse, onların zirvede bitirme şansını ciddi şekilde zedeleyebileceğini biliyor. Arsenal şu anda Manchester City'nin dört puan önünde, ancak son maçında Brentford ile 1-1 berabere kaldı.
