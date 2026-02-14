Açıklandı: Chelsea, Ocak transfer döneminde Tottenham yıldızını transfer etmek için yaptığı şok girişimde başarısız oldu

Bergvall, Tottenham'a 2024 yılında katıldı, ancak geçen yıl 2031 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme uzantısı imzaladı. Kulüpte geçirdiği zamanın ne kadar keyifli olduğunu anlattı.

"Bana yardım eden herkese çok minnettarım ve bu yolculuğun devam etmesinden dolayı çok heyecanlıyım" dedi. "Bu kulüp büyük hedefleri olan bir kulüp, burada olmak ve bu muhteşem futbol kulübü için oynamaktan çok keyif alıyorum. Çok şey öğrendim. Yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre geldiğimde, elbette başlangıçta Deki (Dejan Kulusevski) bana çok yardımcı oldu, ama yine de tek başına yaşamak, yemek yapmak ve her şeyi yapmak... Her gün antrenman yapmakla kalmayıp, bunun etrafındaki her şeyi yapmak gerekiyor. Arabaya, eve veya daireye... gerçekten her şeye bakmak zorundasın, bu yüzden hem bir insan hem de bir oyuncu olarak çok geliştiğimi düşünüyorum.

Bunun için çok çalıştım ve takım arkadaşlarımın ve personelin yardımıyla bu sezon çok gelişim gösterdim. Sezonun başlangıcına kıyasla, İsveç liginden geldim, öğrenmem gereken çok şey vardı ve biraz yerleşmem gerekiyordu ama sanırım Noel civarında ve ondan önce, (sahada) daha fazla süre almaya başladım ve takım arkadaşlarımın ve personelin yardımıyla gelişmeye ve daha fazla şey öğrenmeye başladım."