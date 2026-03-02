Açıklandı: Arsenal'in duran top koçu Nicolas Jover, Gunners'ın duran top durumlarından gol attığı her seferinde bonus ödemesi alıyor

Gunners, ülke çapında savunmaları terörize etmeye devam ederken, finansal teşvikler bu sezon kesinlikle karşılığını veriyor. Pazar günü Chelsea'yi 2-1 yenerek zorlu bir galibiyet elde eden Arsenal, bu sezon Premier Lig'de köşe vuruşlarından 16 gol attı. Opta'ya göre, bu şaşırtıcı toplam, tek bir sezonda herhangi bir takımın attığı en fazla korner golü rekoruna eşit ve 1992-93 sezonunda Oldham Athletic, 2016-17 sezonunda West Brom ve 2023-24 sezonunda Arsenal'in kendi rekoruna denk geliyor. Hala dokuz maç kalmışken, Jover'in Mayıs ayına kadar bu kazançlı bonus ödemelerinden birkaçını daha tetikleyeceği kesin görünüyor.

Arteta'nın takımı, duran toplardan gol atma sanatını da mükemmelleştirmiş durumda. Bu sezon dokuz kez kornerden gol atarak, Southampton'ın 1994-95 sezonunda kırdığı Premier League rekorunu egale etti. Bu klinik verimlilik, top durduğunda Arsenal'i Avrupa'nın en korkulan hücum takımlarından biri haline getirdi. Ayrıca, Chelsea'ye karşı kazanılan zafer, Arsenal'in bu sezon dokuzuncu kez bir köşe vuruşundan galibiyet golü attığını gösterdi ve Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'ın 2012-13 sezonunda şampiyonluk kazandığı kampanyada belirlediği sekizlik önceki rekoru resmi olarak aştı.