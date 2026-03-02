AFP
Açıklandı: Arsenal'in duran top koçu Nicolas Jover, Gunners'ın duran top durumlarından gol attığı her seferinde bonus ödemesi alıyor
Arsenal, Jover'in çalışmalarını ödüllendirdi
The Athletic'in haberine göre, bu anlaşma, genel müdür Richard Garlick ve geçici spor direktörü Jason Ayto tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı bir teknik kadro yenileme projesinin bir parçasıydı. Arteta 2024'te kendi sözleşmesini uzattığında, kulüp onun güvendiği yardımcılarını da kadroda tutmak için harekete geçti ve Jover, yardımcı Albert Stuivenberg ve kaleci antrenörü Inaki Cana, 2027'ye kadar geçerli olacak sözleşmeler imzaladı. Temmuz 2021'de Manchester City'den gelen Jover'in, rakip kulüplerin artan ilgisi nedeniyle müzakereler sırasında önemli bir güç konumunda olduğu bildirildi. Sonuçta, anlaşma, onun uzmanlığının maaşına doğrudan yansıtılmasını sağlayarak hem koç hem de kulüp için bir kazan-kazan senaryosu yarattı.
Köşe kralları Premier Lig rekorlarına eşit
Gunners, ülke çapında savunmaları terörize etmeye devam ederken, finansal teşvikler bu sezon kesinlikle karşılığını veriyor. Pazar günü Chelsea'yi 2-1 yenerek zorlu bir galibiyet elde eden Arsenal, bu sezon Premier Lig'de köşe vuruşlarından 16 gol attı. Opta'ya göre, bu şaşırtıcı toplam, tek bir sezonda herhangi bir takımın attığı en fazla korner golü rekoruna eşit ve 1992-93 sezonunda Oldham Athletic, 2016-17 sezonunda West Brom ve 2023-24 sezonunda Arsenal'in kendi rekoruna denk geliyor. Hala dokuz maç kalmışken, Jover'in Mayıs ayına kadar bu kazançlı bonus ödemelerinden birkaçını daha tetikleyeceği kesin görünüyor.
Arteta'nın takımı, duran toplardan gol atma sanatını da mükemmelleştirmiş durumda. Bu sezon dokuz kez kornerden gol atarak, Southampton'ın 1994-95 sezonunda kırdığı Premier League rekorunu egale etti. Bu klinik verimlilik, top durduğunda Arsenal'i Avrupa'nın en korkulan hücum takımlarından biri haline getirdi. Ayrıca, Chelsea'ye karşı kazanılan zafer, Arsenal'in bu sezon dokuzuncu kez bir köşe vuruşundan galibiyet golü attığını gösterdi ve Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'ın 2012-13 sezonunda şampiyonluk kazandığı kampanyada belirlediği sekizlik önceki rekoru resmi olarak aştı.
Arteta, set parçalarının ustasını övüyor
Mikel Arteta, Jover'e olan hayranlığını hiç saklamadı ve onu sık sık sektörün en iyilerinden biri olarak tanımladı. Daha önce koçu kuzey Londra'ya getirme kararından bahsederken Arteta, onun değerinin antrenman sahasının ötesine geçtiğini belirtti. "Kendi alanında, diğer alanlarda ve bir insan olarak. Ve aramızdaki ilişki... Bu yüzden onu City'ye, sonra da Arsenal'e getirme kararı aldım" diye açıkladı İspanyol teknik adam. Son haftalarda takımın açık oyunda gol bulması daha kolay olsa da, Arteta Jover'in çalışmasının önemini biliyordu ve bunun sonunda Blues karşısında tekrar ön plana çıkacağını biliyordu.
Pazar günü maç sonrası basın toplantısında Arteta, antrenman sahasındaki sıkı çalışmanın bir kez daha puanlara dönüştüğünü görmekten duyduğu rahatlamayı itiraf etti. "Birkaç haftadır duran toplardan gol atamadık, ancak açık oyunda çok fazla gol attık. Bugün bu tür bir durumdan gol atma şansı vardı; bunu çok iyi yaptık ve aynı zamanda gol de yedik" dedi teknik direktör. William Saliba ve Jurrien Timber'ın golleri, Arsenal'in taktiksel hazırlığının, Jover'in kenar çizgisinden yönettiği çeşitli bloklar ve hareketlerle başa çıkmakta zorlanan inatçı Chelsea takımını yenmesini sağladı.
Rakipler, Jover'in taktiklerinin 'durdurulması zor' olduğunu kabul ediyor.
Jover'in bonus kazandıran rutinlerinin etkisi, bunları savunmakla görevli kişiler tarafından da fark edildi. Chelsea kaptanı Reece James, takımının Emirates'te iki set parçası rutinine kurban gitmesinden sonra hayal kırıklığına uğradı. İngiltere'nin sağ bekçisi, modern oyunun giderek bu ince detaylarla belirlendiğini kabul ederek, en iyi hazırlığın bile bazen yeterli olmadığını itiraf etti. Sky Sports'a konuşan James, dürüst bir tepki vererek şunları söyledi: "2026'da futbol artık böyle, gollerin yüzde 90'ı muhtemelen duran toplardan geliyor. Onlar (Arsenal) [duyan toplarda] dünyanın liderlerinden biri. Onları durdurmak zor, bugün iki gol attılar. Hayal kırıklığına uğradım. Ama biz de bir gol attık, bir gol daha atma şansımız vardı, ama bugün kaderimizde yoktu."
Şampiyonluk yarışı son düzlüğe girerken, Jover'in özel katkısı sayesinde Arsenal'in Manchester City üzerindeki beş puanlık üstünlüğü korunuyor. Brighton ve Nottingham Forest ile oynanacak kritik maçlar öncesinde, Gunners muhtemelen bir kez daha duran toplardaki üstünlüğüne güvenecek. Kulüp için, Jover'in bonuslarının maliyeti, Premier League kupasını yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Emirates'e geri getirmelerine yardımcı olacaksa, ödenmesi gereken küçük bir bedel.
