Açıklandı: 40 yaşındaki Luka Modric, AC Milan ile sözleşme uzatma konusunda kararını ne zaman verecek? Rossoneri, USMNT yıldızı Christian Pulisic için de ter döküyor

Modric, 2025 yazında Real Madrid'deki 13 yıllık kariyerini sonlandırarak Milan'a transfer oldu. Sözleşmesinde 12 aylık bir opsiyon bulunan bu yaşlanmayan orta saha oyuncusunun bir süre daha oynamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Kulüp arkadaşı Christopher Nkunku, eski Blancos takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun izinden giderek 40'lı yaşlarında da oynamaya devam eden Modric hakkında şunları söyledi: "Luka inanılmaz: Eşsiz bir yeteneği var ve olağanüstü çapraz paslar atıyor. Ben bunu deneseydim, muhtemelen kalçam çıkardı... 40 yaşında olması şaşırtıcı, ama 45 hatta 46 yaşına kadar oynayabilir."

Milan da bunun olmasını umuyor. Gazzetta dello Sport, Modric'in "motivasyonu ve fiziksel durumuna göre, mevcut sezonun sonunda kararını vereceğini" iddia ediyor.

Modric, Madrid'de hemen hemen her şeyi kazandıktan sonra yeni bir meydan okuma arayışına girerek Milan'a transfer olma nedenlerini şöyle açıkladı: "Kolay olmadı. Hayatımın neredeyse yarısını orada geçirdim. 27 yaşında geldim ve 40 yaşında ayrıldım. Sıradanlığı hoş görmeyen bir kulüpte bu kadar uzun süre kalmak inanılmaz bir şey.

"Madrid'e itibar ve tarih açısından çok yakın bir kulübe katıldığımı düşünüyorum. Benim için ideal bir durumdu. Milan fırsatı geldiğinde, bunun doğru karar olduğunu biliyordum. Kulüp içinde ve dışında insanlar beni olağanüstü bir şekilde karşıladı. Her adımda Milan'ın tarihi bir dev olduğunu hissediyorsunuz."