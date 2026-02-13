Getty
Çeviri:
Açıklandı: 40 yaşındaki Luka Modric, AC Milan ile sözleşme uzatma konusunda kararını ne zaman verecek? Rossoneri, USMNT yıldızı Christian Pulisic için de ter döküyor
Milan, kıdemli yıldızlarla konuşuyor
Serie A'nın ağır topları Milan, birinci kalecisi Mike Maignan'ı kulübe bağlı kalmaya ikna etti ve diğer birkaç kıdemli yıldızın da bu örneği izleyeceği umuluyor.
İngiltere milli takımının savunma oyuncusu Fikayo Tomori'nin, 2027'de sona erecek olan mevcut sözleşmesini yenilemesi bekleniyor. Ruben Loftus-Cheek'e de eski Chelsea oyun kurucusunu İtalyan futbolunda tutacak bir teklif sunuldu.
- Getty
Modric, Milan ile sözleşme uzatımını kabul edecek mi?
Modric, 2025 yazında Real Madrid'deki 13 yıllık kariyerini sonlandırarak Milan'a transfer oldu. Sözleşmesinde 12 aylık bir opsiyon bulunan bu yaşlanmayan orta saha oyuncusunun bir süre daha oynamaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Kulüp arkadaşı Christopher Nkunku, eski Blancos takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun izinden giderek 40'lı yaşlarında da oynamaya devam eden Modric hakkında şunları söyledi: "Luka inanılmaz: Eşsiz bir yeteneği var ve olağanüstü çapraz paslar atıyor. Ben bunu deneseydim, muhtemelen kalçam çıkardı... 40 yaşında olması şaşırtıcı, ama 45 hatta 46 yaşına kadar oynayabilir."
Milan da bunun olmasını umuyor. Gazzetta dello Sport, Modric'in "motivasyonu ve fiziksel durumuna göre, mevcut sezonun sonunda kararını vereceğini" iddia ediyor.
Modric, Madrid'de hemen hemen her şeyi kazandıktan sonra yeni bir meydan okuma arayışına girerek Milan'a transfer olma nedenlerini şöyle açıkladı: "Kolay olmadı. Hayatımın neredeyse yarısını orada geçirdim. 27 yaşında geldim ve 40 yaşında ayrıldım. Sıradanlığı hoş görmeyen bir kulüpte bu kadar uzun süre kalmak inanılmaz bir şey.
"Madrid'e itibar ve tarih açısından çok yakın bir kulübe katıldığımı düşünüyorum. Benim için ideal bir durumdu. Milan fırsatı geldiğinde, bunun doğru karar olduğunu biliyordum. Kulüp içinde ve dışında insanlar beni olağanüstü bir şekilde karşıladı. Her adımda Milan'ın tarihi bir dev olduğunu hissediyorsunuz."
Pulisic neden henüz AC Milan ile yeni sözleşme imzalamadı?
Pulisic, San Siro'ya geldiğinde Milan'ın tarihini hissettiğini söyleyen bir başka isim. 2023 yazında Premier League devi Chelsea ile bağlarını kopararak transferini tamamladı.
ABD milli takım oyuncusu, İtalya'da verimli bir dönem geçirdi ve kişisel rekorlarını kırdı. Geçen sezon 17 gol attı ve Rossoneri için talismanik bir varlık haline geldi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon da gol sayısında çift haneli rakamlara ulaştı.
Milan, geçen yıl Pulisic ile sözleşme görüşmelerine başladı, ancak hala bir anlaşmaya varılmasını bekliyor. Amerikalı forvet, 2025-26 sezonu için Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdıktan sonra görüşmeleri askıya aldı.
Aynı ülkeden olan Brad Friedel, GOAL'e verdiği demeçte, çalışkan forvetin bir değişiklik yapmayı düşündüğünü söyledi. Eski ABD milli takım kalecisi şöyle konuştu: "Bence bu, seçeneklerini açık tuttuğunu gösteriyor. Ben kulüplerdeyken, mutlu olduğum yerlerde her zaman sözleşme imzalamak isterdim. Kişisel deneyimlerime dayanarak konuşabilirim, sözleşmede birkaç yıl olması hoşuma giderdi - sakatlıkların ne zaman olacağı belli olmaz. Bir yerde gerçekten mutluysam, sözleşmede iki veya üç yıl olması hoşuma giderdi.
“Sözleşme imzalamamanın sadece iki nedeni olabilir. Birincisi, sözleşmeden memnun olmamak. İkincisi, seçeneklerini açık tutmak. Belki sözlü bir taahhütte bulunmuştur. Seçeneklerini açık tuttuğunu varsayıyorum. Bir yerde mutluysan ve rakamlardan memnunsan, sözleşmeyi imzalarsın.”
- Getty
Transfer dedikoduları: Pulisic, Premier Lig'in ağır toplarıyla anılıyor
Pulisic'in Premier League'e geri döneceği yönünde spekülasyonlar var ve Manchester United, Liverpool ve Tottenham'ın ona ilgi duyduğu söyleniyor. Modric, Madrid'e gitmeden önce dört yıl Spurs'ta oynadığı için kuzey Londra'daki hayatı çok iyi biliyor ve yakın geleceğinin ne getireceğine karar vermesi gereken bir başka isim.
Reklam