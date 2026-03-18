Açıklama: Virgil van Dijk neden Şampiyonlar Ligi'nde ceza alabilir?

Bu geceki karşılaşmanın önemi, sadece bir sonraki tura yükselmenin ötesine uzanıyor; Liverpool, geçen sezon kendilerini eleyen PSG karşısında bir intikam şansı için mücadele ediyor. Dikkatlerin büyük kısmı “tehlike altındaki” üçlüye odaklanmış olsa da, kadronun geri kalanı da bu baskıyı hissediyor. Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ve Hugo Ekitike'nin hepsi şu anda birer sarı kartla oynuyor. Bu oyuncular artık disiplin açısından bir mayın tarlasında yol almalı; kartlar ancak çeyrek finalden sonra sıfırlanacağından, önümüzdeki maçlarda üç kart sınırına ulaşan herhangi bir oyuncu, kulübün bu turnuvadaki en ileri aşamasında bir maç ceza ile karşı karşıya kalacak.