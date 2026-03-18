Açıklama: Virgil van Dijk neden Şampiyonlar Ligi'nde ceza alabilir?
Üçlü, men cezasıyla karşı karşıya
Liverpool, çeyrek finale yükselmenin önemli bir kadro kaybına mal olabileceğini bilerek bu akşam Anfield'da oynanacak eleme maçına çıkıyor. UEFA'nın mevcut disiplin kuralları uyarınca, oyuncular üç sarı kart gördükten sonra bir maçlık ceza alıyor. Önemli olan nokta, kartların çeyrek final aşaması tamamlanana kadar kayıtlardan silinmemesidir. Bu durum, Van Dijk, Ryan Gravenberch ve Curtis Jones'u acil tehlikeye sokuyor; üçü de önceki turlarda kart gördü ve bu gece bir sarı kart daha alırlarsa, şampiyon Paris Saint-Germain ile oynanacak olası ilk maçta forma giyemeyecekler.
UEFA'nın katı kart kuralları
Yönetim kurulunun kararı, oyuncuların kadro dışı bırakılma eşiği konusunda oldukça net: "Kırmızı kartla sonuçlanmayan üç sarı kartın yanı sıra, bunu takip eden tek sayılı sarı kartlarda (beşinci, yedinci, dokuzuncu vb.) oyuncular ve takım yetkilileri bir sonraki resmi maçta cezalı sayılır."
Van Dijk için sorun, PSV Eindhoven'a 4-1 yenildikleri maçta gördüğü sarı kartla başladı ve geçen hafta İstanbul'da ikinci sarı kartı gördü. Gravenberch ve Jones da fiziksel olarak zorlu geçen Avrupa kampanyası sırasında ikisi de iki sarı kart gördükleri için aynı durumda bulunuyorlar.
Takım için disiplin riski
Bu geceki karşılaşmanın önemi, sadece bir sonraki tura yükselmenin ötesine uzanıyor; Liverpool, geçen sezon kendilerini eleyen PSG karşısında bir intikam şansı için mücadele ediyor. Dikkatlerin büyük kısmı “tehlike altındaki” üçlüye odaklanmış olsa da, kadronun geri kalanı da bu baskıyı hissediyor. Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ve Hugo Ekitike'nin hepsi şu anda birer sarı kartla oynuyor. Bu oyuncular artık disiplin açısından bir mayın tarlasında yol almalı; kartlar ancak çeyrek finalden sonra sıfırlanacağından, önümüzdeki maçlarda üç kart sınırına ulaşan herhangi bir oyuncu, kulübün bu turnuvadaki en ileri aşamasında bir maç ceza ile karşı karşıya kalacak.
Slot'un hassas dengeleme çabası
Slot, sezonun kritik aşamasında kadrosunu yönetirken zorlu bir görevle karşı karşıya. Öncelikli hedef, Türkiye’de savunma gücünü kanıtlayan ve Victor Osimhen’in golüyle skor farkını neredeyse ikiye katlamaya yaklaşan, ancak VAR müdahalesiyle golü iptal edilen dirençli Galatasaray takımını yenmek. Kırmızılar, Anfield atmosferini başarıyla kullanarak bir üst tura çıkarsa, Slot'un PSG ile oynanacak potansiyel bir devler savaşında kilit oyuncularını nasıl sahaya süreceğine karar vermesi gerekecek. Liverpool, Premier Lig şampiyonluk yarışından rahatlıkla kopmuş durumda olduğundan, Şampiyonlar Ligi büyük bir kupa kazanmak için son şansı anlamına geliyor ve bu da Van Dijk gibi kilit bir oyuncunun olası bir cezası durumunda durumu daha da felaket hale getiriyor.
