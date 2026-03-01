Açıklama: Martin Odegaard'ın, Premier Lig'in kritik maçında Chelsea ile karşılaşacak Arsenal kadrosunda neden yer almadığı

Emirates Stadyumu'ndaki maç öncesinde konuşan Arsenal menajeri Arteta, takımın yıldız oyuncusunun durumuyla ilgili kesin bir açıklama yaptı ve onun yokluğunun tamamen tıbbi bir karar olduğunu doğruladı.

Arteta gazetecilere, "Maalesef Martin hala dizindeki sakatlık nedeniyle tam olarak rahat hissetmiyor ve biz de onu riske atmamaya karar verdik" dedi. Bu açıklama, kulüp kaptanının mevcut sezon boyunca ritmini bozan diz probleminin kalıcı etkileriyle hala mücadele ettiğini doğruluyor. Kulüp, fiziksel olarak zorlu bir derbide yıldız oyuncusunu riske atmamayı tercih ederek, kısa vadeli bir kumar yerine onun uzun vadeli formunu öncelikli tuttu.