Getty
Çeviri:
Açıklama: Martin Odegaard'ın, Premier Lig'in kritik maçında Chelsea ile karşılaşacak Arsenal kadrosunda neden yer almadığı
Londra derbisinde sürpriz bir eksiklik
Arsenal, Chelsea ile oynayacağı önemli Premier Lig maçı öncesinde, kaptan Martin Odegaard'ın beklenmedik bir şekilde maç kadrosundan çıkarılmasıyla büyük bir darbe aldı. 26 yaşındaki Norveçli oyun kurucu, kısa süre önce ilk takım kadrosuna geri döndükten sonra Stamford Bridge'de forma giyeceği tahmin ediliyordu. Geçen hafta sonu, Odegaard, Tottenham Hotspur ile oynanan Kuzey Londra derbisinde ikinci yarıda oyuna girerek keskin ve yaratıcı bir performans sergilemişti. Ayrıca, orta saha oyuncusu hafta boyunca antrenmanlara katıldı ve hatta Arsenal Vakfı etkinliğine katılırken fotoğraflandı. Bu aktif hazırlık süreci, maçın başlamasına bir saat kala resmi kadroda yer almaması, deplasman taraftarları için büyük bir şok oldu ve çeşitli sakatlıklarla zaten parçalanmış olan sezonda olası bir nüksetme endişesini hemen uyandırdı.
- Getty Images Sport
Mikel Arteta diz sakatlığının kötüleştiğini doğruladı
Emirates Stadyumu'ndaki maç öncesinde konuşan Arsenal menajeri Arteta, takımın yıldız oyuncusunun durumuyla ilgili kesin bir açıklama yaptı ve onun yokluğunun tamamen tıbbi bir karar olduğunu doğruladı.
Arteta gazetecilere, "Maalesef Martin hala dizindeki sakatlık nedeniyle tam olarak rahat hissetmiyor ve biz de onu riske atmamaya karar verdik" dedi. Bu açıklama, kulüp kaptanının mevcut sezon boyunca ritmini bozan diz probleminin kalıcı etkileriyle hala mücadele ettiğini doğruluyor. Kulüp, fiziksel olarak zorlu bir derbide yıldız oyuncusunu riske atmamayı tercih ederek, kısa vadeli bir kumar yerine onun uzun vadeli formunu öncelikli tuttu.
Odegaard'ın fitness sorunları devam ediyor
Odegaard, geçen ay Arsenal'in Brentford ile berabere kaldığı maçta bu sorunu ilk kez yaşadı ve sonraki iki maçı kaçırdı. Norveçli milli oyuncu, sezon boyunca uygun ritmi yakalamakta zorlandı ve çeşitli sakatlıklar nedeniyle tüm turnuvalarda toplam 15 maçta forma giyemedi.
- Getty
Zorlu bir programın öncesinde
Norveçli oyuncunun dizindeki sorunun tekrarlayan niteliği, Arsenal yönetimi ve taraftarları için şüphesiz en endişe verici husustur. Taraftarlar, bu son aksiliklerin daha ciddi bir sorunun belirtisi değil, sadece küçük bir engel olmasını umut ediyorlar. Premier Lig şampiyonluk yarışı kızışırken ve önemli Avrupa maçları yaklaşırken, Odegaard'ın tam olarak formda olması Kuzey Londra kulübünün hedefleri için çok önemli.
Tıbbi ekip, kaptanın sahalara rahatça dönebilmesi için yorulmadan çalışacaktır. Şimdilik, Emirates taraftarları, Chelsea maçından sonra uluslararası yıldızın uzun bir rehabilitasyon dönemine daha ihtiyaç duyup duymadığını öğrenmek için yeni gelişmeleri beklemelidir.
Reklam