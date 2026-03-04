Açıklama: Galatasaray taraftarlarının Liverpool'daki Şampiyonlar Ligi maçına neden alınmadıkları

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Liverpool'un bu kez daha tehlikeli olacağına inanıyor, özellikle de İstanbul'daki önceki karşılaşmalarının hesabını görmek isteyecekleri için.

CBS Sports'a konuşan Osimhen, son 16 turu kura çekimi öncesinde şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, Liverpool ile şimdi karşılaşmak bir nevi intikam gibi olacak. Eğer gelirlerse, evet, elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak." Nijeryalı forvet, Anfield'daki atmosferin, rakip takımın taraftarlarının tam kapasiteyle destek vermediği bir ortamda bile efsanevi olduğunu biliyor.

Osimhen, önündeki zorlu mücadeleye karşı meydan okurcasına şöyle ekledi: "Bu Şampiyonlar Ligi, hiçbir takım kolay değil, Bodo/Glimt'in bu turnuvada nasıl bir performans sergilediğini görüyoruz. Kazanmak istiyorsanız, büyük takımlarla da oynamalı ve kendinizi kanıtlamalısınız. Liverpool ile karşılaştık ama Anfield'da oynamadık. Onlarla karşılaşırsak, muhteşem bir maç olacak. Bence bu görevin üstesinden gelebiliriz, elbette kolay olmayacak ama mücadeleci bir ruhumuz var."