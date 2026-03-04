AFP
Açıklama: Galatasaray taraftarlarının Liverpool'daki Şampiyonlar Ligi maçına neden alınmadıkları
Galatasaray taraftarları için acı bir darbe
18 Mart'ta yapılacak olan maç, klasik bir Avrupa gecesi olacaktı, ancak Türk devi, ünlü tutkulu deplasman taraftarları olmadan bu maçı oynamak zorunda kalacak. Deplasman taraftarlarının yokluğu, Galatasaray için zaten zor olan görevi daha da zorlaştırıyor. Playofflarda Juventus'u 7-5'lik heyecan verici bir skorla eleyen Galatasaray, şimdi lig aşamasında kendi sahasında 1-0 yendiği Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Ancak, Anfield'da Premier League'in ağır toplarını, sesli taraftarlarının desteği olmadan karşılamak, maçın dinamiklerini tamamen değiştiriyor.
Galatasaray taraftarları neden yasaklandı?
Türk şampiyonu, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ağır yaptırımları doğrulayarak şunları kaydetti: "25 Şubat 2026 tarihinde Juventus ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle, UEFA Disiplin Kurulu kulübümüze 40.000 avro para cezası ve bir sonraki deplasman maçında seyircisiz oynama cezası vermeye karar verdi. Söz konusu karara karşı UEFA Temyiz Kurulu'na itirazda bulunulacak."
Reuters'ın bildirdiğine göre, itiraz reddedildi. Bu yasak, geçen hafta Juventus deplasmanında taraftarların sergilediği kötü davranışların doğrudan bir sonucudur. Tribünlerdeki olaylar, sahadaki heyecan verici karşılaşmanın gölgesinde kalmıştır. İtalya'daki stadyumdan gelen haberlere göre, deplasman taraftarlarının davranışları sınırı aşmıştır. En ciddi iddialar, piroteknik malzemelerin neden olduğu fiziksel zararlarla ilgili. Özellikle, Torino'da Juventus taraftarlarına ateşlenen bir havai fişek nedeniyle bir adam ve kızı yaralandı. UEFA'nın bu tür güvenlik ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası, kulübün kararı itiraz etme girişimlerine rağmen, ağır bir cezanın kaçınılmaz olduğu anlamına geliyordu.
Victor Osimhen, Anfield'da intikam almaktan çekiniyor
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Liverpool'un bu kez daha tehlikeli olacağına inanıyor, özellikle de İstanbul'daki önceki karşılaşmalarının hesabını görmek isteyecekleri için.
CBS Sports'a konuşan Osimhen, son 16 turu kura çekimi öncesinde şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, Liverpool ile şimdi karşılaşmak bir nevi intikam gibi olacak. Eğer gelirlerse, evet, elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak." Nijeryalı forvet, Anfield'daki atmosferin, rakip takımın taraftarlarının tam kapasiteyle destek vermediği bir ortamda bile efsanevi olduğunu biliyor.
Osimhen, önündeki zorlu mücadeleye karşı meydan okurcasına şöyle ekledi: "Bu Şampiyonlar Ligi, hiçbir takım kolay değil, Bodo/Glimt'in bu turnuvada nasıl bir performans sergilediğini görüyoruz. Kazanmak istiyorsanız, büyük takımlarla da oynamalı ve kendinizi kanıtlamalısınız. Liverpool ile karşılaştık ama Anfield'da oynamadık. Onlarla karşılaşırsak, muhteşem bir maç olacak. Bence bu görevin üstesinden gelebiliriz, elbette kolay olmayacak ama mücadeleci bir ruhumuz var."
Anfield mücadelesi bekliyor
Deplasman desteğinin olmamasına rağmen, Galatasaray kampında önceki turdaki kahramanlıklarının ardından güven hala yüksek. Takım, Juventus'a karşı toplamda 3 gol farkı aşmak için inanılmaz bir zihinsel dayanıklılık gösterdi ve uzatmalarda 2 gol atarak yoluna devam etti. Ayrıca, Premier Lig'in son sırasındaki Wolves'a 2-1 yenilerek son mağlubiyetini alan ve hala istikrar arayışında olan Liverpool ile karşılaşacaklar.
