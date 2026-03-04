Goal.com
Canlı
FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP
Muhammad Zaki

Çeviri:

Açıklama: Galatasaray taraftarlarının Liverpool'daki Şampiyonlar Ligi maçına neden alınmadıkları

UEFA Temyiz Kurulu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynayacağı maç için bilet yasağını onayladı. Bu kararın ardından Galatasaray, taraftarlarının desteği olmadan Anfield'a zorlu bir deplasmana çıkacak. Türk devi, rövanş maçı için Merseyside'a gidecek, ancak Avrupa futbolunun yönetim organının disiplin cezası nedeniyle, deplasman maçlarında her zaman yarattığı efsanevi atmosfer bu kez sessiz kalacak.

  • Galatasaray taraftarları için acı bir darbe

    18 Mart'ta yapılacak olan maç, klasik bir Avrupa gecesi olacaktı, ancak Türk devi, ünlü tutkulu deplasman taraftarları olmadan bu maçı oynamak zorunda kalacak. Deplasman taraftarlarının yokluğu, Galatasaray için zaten zor olan görevi daha da zorlaştırıyor. Playofflarda Juventus'u 7-5'lik heyecan verici bir skorla eleyen Galatasaray, şimdi lig aşamasında kendi sahasında 1-0 yendiği Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Ancak, Anfield'da Premier League'in ağır toplarını, sesli taraftarlarının desteği olmadan karşılamak, maçın dinamiklerini tamamen değiştiriyor.

    • Reklam
  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    Galatasaray taraftarları neden yasaklandı?

    Türk şampiyonu, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ağır yaptırımları doğrulayarak şunları kaydetti: "25 Şubat 2026 tarihinde Juventus ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle, UEFA Disiplin Kurulu kulübümüze 40.000 avro para cezası ve bir sonraki deplasman maçında seyircisiz oynama cezası vermeye karar verdi. Söz konusu karara karşı UEFA Temyiz Kurulu'na itirazda bulunulacak."

    Reuters'ın bildirdiğine göre, itiraz reddedildi. Bu yasak, geçen hafta Juventus deplasmanında taraftarların sergilediği kötü davranışların doğrudan bir sonucudur. Tribünlerdeki olaylar, sahadaki heyecan verici karşılaşmanın gölgesinde kalmıştır. İtalya'daki stadyumdan gelen haberlere göre, deplasman taraftarlarının davranışları sınırı aşmıştır. En ciddi iddialar, piroteknik malzemelerin neden olduğu fiziksel zararlarla ilgili. Özellikle, Torino'da Juventus taraftarlarına ateşlenen bir havai fişek nedeniyle bir adam ve kızı yaralandı. UEFA'nın bu tür güvenlik ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası, kulübün kararı itiraz etme girişimlerine rağmen, ağır bir cezanın kaçınılmaz olduğu anlamına geliyordu.

  • Victor Osimhen, Anfield'da intikam almaktan çekiniyor

    Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Liverpool'un bu kez daha tehlikeli olacağına inanıyor, özellikle de İstanbul'daki önceki karşılaşmalarının hesabını görmek isteyecekleri için.

    CBS Sports'a konuşan Osimhen, son 16 turu kura çekimi öncesinde şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, Liverpool ile şimdi karşılaşmak bir nevi intikam gibi olacak. Eğer gelirlerse, evet, elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak." Nijeryalı forvet, Anfield'daki atmosferin, rakip takımın taraftarlarının tam kapasiteyle destek vermediği bir ortamda bile efsanevi olduğunu biliyor.

    Osimhen, önündeki zorlu mücadeleye karşı meydan okurcasına şöyle ekledi: "Bu Şampiyonlar Ligi, hiçbir takım kolay değil, Bodo/Glimt'in bu turnuvada nasıl bir performans sergilediğini görüyoruz. Kazanmak istiyorsanız, büyük takımlarla da oynamalı ve kendinizi kanıtlamalısınız. Liverpool ile karşılaştık ama Anfield'da oynamadık. Onlarla karşılaşırsak, muhteşem bir maç olacak. Bence bu görevin üstesinden gelebiliriz, elbette kolay olmayacak ama mücadeleci bir ruhumuz var."

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    Anfield mücadelesi bekliyor

    Deplasman desteğinin olmamasına rağmen, Galatasaray kampında önceki turdaki kahramanlıklarının ardından güven hala yüksek. Takım, Juventus'a karşı toplamda 3 gol farkı aşmak için inanılmaz bir zihinsel dayanıklılık gösterdi ve uzatmalarda 2 gol atarak yoluna devam etti. Ayrıca, Premier Lig'in son sırasındaki Wolves'a 2-1 yenilerek son mağlubiyetini alan ve hala istikrar arayışında olan Liverpool ile karşılaşacaklar.

Şampiyonlar Ligi
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Şampiyonlar Ligi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0