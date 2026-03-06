Getty Images Sport
Açıklama: David Beckham neden Lionel Messi ve Inter Miami kadrosuyla birlikte Beyaz Saray'ı ziyaret etmedi?
Kulüp mimarının nadir görülen bir yokluğu
Inter Miami takımı, olağanüstü şampiyonluk sezonunun resmi olarak tanınması için Perşembe günü Washington, D.C.'ye geldi. 2025 MLS Kupası finalinde kazandıkları zaferin ardından, takım, büyük Amerikan spor şampiyonlarına gelenek olduğu üzere Beyaz Saray'da ağırlandı. Ancak Beckham seyahate katılmadı. 50 yaşındaki oyuncu, Barcelona efsaneleri Sergio Busquets, Jordi Alba ve Luis Suarez'in de aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu kadrosuyla birlikte heyete liderlik etmeyi planlıyordu. Onun yokluğuna rağmen, etkinlik birkaç yıl önce ligin 25. franchise'ı olarak katılan bu yeni kulübün hızlı yükselişinin bir kanıtı oldu.
Moda, politikadan önceliklidir.
Beckham'ın yokluğunun nedeni, yönetime karşı bir küçümseme değil, tamamen lojistik nedenlerdi. CNN'in haberine göre, Beyaz Saray yetkilisi, Manchester United'ın ikonik oyuncusunun ailesine destek olmak için Avrupa'da kaldığını doğruladı. Yetkili, Beckham'ın eşi Victoria'nın defilesine katılmak için Avrupa'da olduğunu belirtti. Victoria'nın markasının uluslararası moda dünyasındaki önemi göz önüne alındığında, Miami'nin ortak sahibi, başkentteki tören ziyaretini eşinin mesleki başarısına tercih etti ve yönetim kurulu üyelerini sahiplik grubunu temsil etmek üzere bıraktı.
Küresel bir projenin doruk noktası
Beckham'ın Kuzey Amerika futboluna etkisi, LA Galaxy'de devrim niteliğinde bir oyuncu olarak başladığı kariyerini Miami'de takımın baş mimarı olarak sürdürmesiyle, abartılamayacak kadar büyüktür. Messi'yi Florida'ya çekerek, Beckham neredeyse bir gecede zor durumdaki bir takımı küresel bir güç haline dönüştürdü. Beyaz Saray ziyareti, kulübün deneyimli yıldızlarının gelişinin ardından kupa kazanmasını sağlayan bu iddialı projenin nihai onayını temsil ediyor.
Yeni bir çağda tacı savunmak
Kutlama törenleri tamamlandıktan sonra, Miami şimdi 2026 kampanyasının zorluklarına geri dönmelidir. Herons şu anda herkesin yenmek istediği takım olarak yoğun bir maç takvimini yönetiyor. Messi ve Suarez gibi yaşlanan yıldızların formunu korumak, özellikle kıtasal rekabetin getirdiği ek baskı ve yaklaşan Lig Kupası savunmasıyla birlikte, teknik ekip için birincil zorluk olmaya devam ediyor. Beckham'ın, kulübün sahibi tarafından açıkça öngörülen "hanedanlık" statüsünü sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek önemli bir dizi iç saha maçına hazırlanırken, kısa süre içinde iç çemberine yeniden katılması bekleniyor.
