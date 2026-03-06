Açıklama: David Beckham neden Lionel Messi ve Inter Miami kadrosuyla birlikte Beyaz Saray'ı ziyaret etmedi?

Inter Miami takımı, olağanüstü şampiyonluk sezonunun resmi olarak tanınması için Perşembe günü Washington, D.C.'ye geldi. 2025 MLS Kupası finalinde kazandıkları zaferin ardından, takım, büyük Amerikan spor şampiyonlarına gelenek olduğu üzere Beyaz Saray'da ağırlandı. Ancak Beckham seyahate katılmadı. 50 yaşındaki oyuncu, Barcelona efsaneleri Sergio Busquets, Jordi Alba ve Luis Suarez'in de aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu kadrosuyla birlikte heyete liderlik etmeyi planlıyordu. Onun yokluğuna rağmen, etkinlik birkaç yıl önce ligin 25. franchise'ı olarak katılan bu yeni kulübün hızlı yükselişinin bir kanıtı oldu.