Ancak raporda, Sterling'in istikrarsız bir kulübe transfer olmak istemediği ve Spurs'un Thomas Frank'ı kovmasından sadece 24 saat sonra, 18. sıradaki West Ham United'dan sadece 5 puan farkla küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Van Persie'nin Sterling'i Hollanda'ya transfer olmaya ikna etmede kilit rol oynadığı söylenirken, Sterling de Chelsea ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildikten sonra, bir sonraki adımının doğru olmasını sağlamak için futbol dünyasının önde gelen isimleriyle görüşmeler yaptı.

Sonuç olarak, kanat oyuncusu sınırlı bir sözleşme imzaladı; Hollanda kulübü onun daha uzun süre kalmasını istiyordu, ancak o gelecekteki kariyer beklentileri konusunda temkinli davranıyor.