Açığa çıktı: Raheem Sterling, Tottenham ile görüşmeler yapmasına rağmen neden Feyenoord'a transfer olmayı tercih etti?
Sterling'in küçümsemesi
Hollanda kulübü Feyenoord Perşembe günü, Sterling ile sezon sonuna kadar kısa süreli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sterling, Eredivisie'de teknik direktör Robin van Persie ile yeniden bir araya gelecek, ancak Mail gazetesi, Sterling'in İngiltere'de ve Londra'da Spurs'ta kalma şansı olduğunu bildirdi. Kuzey Londralılar, Wilson Odobert'in ACL sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşince, tecrübeli kanat oyuncusuyla görüşmelere başladı.
Sterling neden Spurs'u reddetti?
Ancak raporda, Sterling'in istikrarsız bir kulübe transfer olmak istemediği ve Spurs'un Thomas Frank'ı kovmasından sadece 24 saat sonra, 18. sıradaki West Ham United'dan sadece 5 puan farkla küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Van Persie'nin Sterling'i Hollanda'ya transfer olmaya ikna etmede kilit rol oynadığı söylenirken, Sterling de Chelsea ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildikten sonra, bir sonraki adımının doğru olmasını sağlamak için futbol dünyasının önde gelen isimleriyle görüşmeler yaptı.
Sonuç olarak, kanat oyuncusu sınırlı bir sözleşme imzaladı; Hollanda kulübü onun daha uzun süre kalmasını istiyordu, ancak o gelecekteki kariyer beklentileri konusunda temkinli davranıyor.
Sterling başlamak için heyecanlı
Sterling, ilk yurtdışı deneyiminin tadını çıkarırken, işe koyulmak için heyecanını dile getirdi.
O, "Serbest oyuncu olarak, uzun zamandır ilk kez bir sonraki adımımı kontrol etme fırsatı buldum.
Kariyerimde, kulüpler ve baş antrenörleriyle konuşarak, benim için öngördükleri rolü daha iyi anlamak ve bu yeni bölümde gerçek bir değer katabileceğimden emin olmak için zaman ayırmak istedim.
Robin ile ayrıntılı bir şekilde konuştuktan sonra, Feyenoord'un mutlu olabileceğim ve takımın değerli bir üyesi olarak kendimi kanıtlayabileceğim bir yer olduğuna eminim. Yurtdışında oynamak benim için yepyeni bir meydan okuma ve ben buna hazırım. Dürüst olmak gerekirse, başlamak için çok heyecanlıyım."
Sırada ne var?
Feyenoord bu hafta sonu Go Ahead Eagles ile karşılaşacak. O maçta kulüpteki ilk maçına çıkabilir.
