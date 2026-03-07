Açığa çıktı: Premier Lig rakipleri Mason Mount'un Manchester United transfer planlarının ardındaki gerçek

İngiltere milli takım oyuncusu, geldiğinden beri zorlu bir dönem geçirmesine rağmen, bu yaz Old Trafford'dan ayrılmak gibi bir niyeti yok. Football Insider, orta saha oyuncusunun, sahadaki katkıları yerine tedavi masasında geçirdiği zamanla daha çok tanınan bir dönemden sonra, kulüp yönetimine ve taraftarlara teknik kalitesini kanıtlamaya odaklandığını belirtiyor.

Mount şu anda formunu korumaya öncelik veriyor ve sezonun geri kalanında forma giymeye devam etmeyi hedefliyor. 2023 yılında Chelsea'den büyük beklentilerle transfer olan oyun kurucu, United'ın kendisine yaptığı önemli yatırımı haklı çıkarmak için nihayet düzenli olarak ilk 11'de yer almayı hedefliyor.