Açığa çıktı: Premier Lig rakipleri Mason Mount'un Manchester United transfer planlarının ardındaki gerçek
Mount, Red Devils'a bağlılığını sürdürüyor
İngiltere milli takım oyuncusu, geldiğinden beri zorlu bir dönem geçirmesine rağmen, bu yaz Old Trafford'dan ayrılmak gibi bir niyeti yok. Football Insider, orta saha oyuncusunun, sahadaki katkıları yerine tedavi masasında geçirdiği zamanla daha çok tanınan bir dönemden sonra, kulüp yönetimine ve taraftarlara teknik kalitesini kanıtlamaya odaklandığını belirtiyor.
Mount şu anda formunu korumaya öncelik veriyor ve sezonun geri kalanında forma giymeye devam etmeyi hedefliyor. 2023 yılında Chelsea'den büyük beklentilerle transfer olan oyun kurucu, United'ın kendisine yaptığı önemli yatırımı haklı çıkarmak için nihayet düzenli olarak ilk 11'de yer almayı hedefliyor.
Rakip takımlar orta saha oyuncusunun durumunu takip ediyor
Geçen hafta Aston Villa ve Fulham'ın bu yaz Mount'u transfer etmek istediği bildirildi. Ancak oyuncunun sakatlıklar nedeniyle şanssız olduğunu hissettiği ve Old Trafford'da yerini korumak için mücadeleye devam etmek istediği bildiriliyor.
Unai Emery ve Marco Silva'nın, 27 yaşındaki oyuncunun yaratıcılığını kadrolarına katmak istedikleri bildiriliyor. Ancak Mount'un kararlı tavrı, United'ın yaz transfer planları şekillenmeye başladıkça, ilgilenen tarafların başka seçeneklere yönelmek zorunda kalabileceğini gösteriyor.
Hayal kırıklığı yaratan bir fitness rekoru
United, 2023 yılında Chelsea'den Mount'u transfer etmek için 55 milyon sterlin (70 milyon dolar) yatırım yaptı, ancak transfer henüz tutarlı sonuçlar vermedi. İstatistikler, tekrarlayan fiziksel sorunlar nedeniyle gelişimi engellenen oyuncunun ritmini bulmakta zorlandığını gösteriyor.
2025-26 sezonu da bu hayal kırıklığı yaratan gidişatı takip etti ve Mount, Premier League'de sadece 17 maça çıktı. Bu, tüm turnuvalarda sadece 23 maç oynadığı zayıf bir sezonun ardından geldi ve United taraftarları, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oyuncunun en iyi performansını görmek için beklemek zorunda kaldı.
Yaralanma iyileşmesine odaklanın
Mount'un şu anki ana görevi, geçen yılın sonunda geçirdiği sakatlıktan kurtulmak. 2026'nın başında forma giymiş olsa da, aynı sorun nedeniyle tekrar kenara çekilmeden önce iki maçta toplam 30 dakika oynayabildi.
Geçici teknik direktör Carrick, geçtiğimiz günlerde Mount'un durumunun iyileştiğini açıkladı. United'ın 2-1 mağlup olduğu Newcastle maçından önce yaptığı açıklamada, "Mason da iyileşmeye yaklaşıyor, maalesef bu da oyunun bir parçası.
"Her zaman sakatlanan oyuncular olacak, her zaman oynayamayan oyuncular olacak, ancak onları geri kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."
