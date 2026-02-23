Getty Images Sport
Açığa çıktı: Neden 'saçma' durdurmalar Arsenal'in kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ezip geçmesini engelledi?
Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Spurs'u mağlup etti
Arsenal, komşusu Tottenham'a bir zafer daha yaşatarak, Gunners'ın uzun süredir beklediği İngiltere şampiyonluğuna yeniden kavuşabileceğine dair yeni bir umut ışığı yaktı. Eberechi Eze ve Viktor Gyokeres, Mikel Arteta'nın takımında ikişer gol atarken, Gunners son maçında son sıradaki Wolves'a karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından toparlandı. Bu sonuç, Tottenham'ın geçici teknik direktörü Igor Tudor'un ilk maçında yenilgiye uğradığı ve Spurs'un hala küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Tottenham, Premier League sezonunun bitmesine 11 maç kala küme düşme hattının sadece dört puan üzerinde yer alıyor.
Gecikmeler Tottenham'da hayal kırıklığı yaratıyor
Pazar günkü maçta da olaylar yaşandı. Maçın iki kez teknoloji sorunları nedeniyle durdurulmasıyla maçın hakemleri gündeme geldi. Daily Mail gazetesine göre, sorunlar "frekans paraziti ve ekipman sorunları"ndan kaynaklanıyordu. İlk gecikme altı dakika sürdü ve yardımcı hakem Blake Antrobus frekans parazitiyle mücadele etti. Bu sorun, maç hakemi ve yardımcı hakemlerinin VAR ekibiyle iletişim kuramamasına neden oldu.
İkinci gecikme ikinci yarının başında meydana geldi ve diğer yardımcı hakem Eddie Smart başka bir teknik sorunla karşı karşıya kaldı. Teknoloji sağlayıcısı Hawkeye, maç sırasında meydana gelen sorunlarla ilgili PGMOL'a tam bir rapor gönderecek.
'Tam bir felaket' - kesintiler eleştirildi
Maçın durması izleyenlerden çok sayıda eleştiri aldı. Sky Sports yorumcusu Gary Neville şöyle dedi: "Bir yan hakem hakemle iletişim kuramıyor diye maç iki dakika durdurulamaz. 100 yıldır bu olmadan oynadık, burada da oynayabiliriz. Şu anda tüm seyirciler bir IT sorunu yüzünden bekliyor. Bu tamamen saçmalık. Sezonun en önemli maçlarından biri, harika bir başlangıç, hızlı ve şimdi iki veya üç dakika durduk ve oyuncuların tekrar ısınması, yeniden hazırlanması gerekecek, tam bir karmaşa."
Arteta da durumla ilgili düşüncelerini paylaştı: "Soyunma odasından geç çıktığımızda her seferinde büyük para cezaları alıyoruz, bu yüzden onlara, bu cezayı kim ödeyecek diye sordum, çünkü bu altı, yedi, sekiz, dokuz dakika demek, yani biri büyük bir para cezası alacak. Eminim herkes Sky'a bakacak, Sky muhtemelen Premier League'e, Premier League de Sky'a bakacak, yani evet, şimdi bir tane cebimizde var."
Arsenal için dönüm noktası mı?
Gecikmeler Arteta için sinir bozucu olabilir, ancak Arsenal teknik direktörü takımının galibiyetinden memnun ve bunun sezonun dönüm noktası olabileceğini düşünüyor.
Maçtan sonra şunları söyledi: "Bugün için değil, son üç günde olanlar için çok, çok gururlu ve mutluyum, çünkü dedik ki: Tamam, oyuncuların en çok ihtiyaç duydukları anda onları sevelim. Ama aynı zamanda, bazen koçlar ve personel de biraz sevgiye ihtiyaç duyar. Onların etrafında pozitif, motivasyonlu ve ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda duran insanlara ihtiyacımız var. Son birkaç gündür onlarla çalışmak gerçekten çok güzeldi.
"Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik gibi hissediyorum, ama bunu tekrar tekrar göstermelisiniz, çünkü her maçtan sonra nasıl hissettiğinizi analiz etmek zorunda kalırsanız, bu büyük bir duygusal iniş çıkış olur ve sürdürülebilir değildir. Bugün harika bir iş çıkardık, hepimiz maçı kazandığımız şekilde gurur duyuyoruz, sadece performansımızla değil, bunun bizim için ne anlama geldiğini de biliyoruz. Yeniden başlıyoruz."
Sırada ne var?
Arsenal, Pazar günü Chelsea'yi evinde ağırlayarak şampiyonluk mücadelesine devam edecek, rakibi Manchester City ise Leeds United'a konuk olacak. Tudor ise Tottenham'ın teknik direktörü olarak ilk puanlarını Fulham deplasmanında arayacak.
