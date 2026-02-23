Açığa çıktı: Neden 'saçma' durdurmalar Arsenal'in kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ezip geçmesini engelledi?

Pazar günkü maçta da olaylar yaşandı. Maçın iki kez teknoloji sorunları nedeniyle durdurulmasıyla maçın hakemleri gündeme geldi. Daily Mail gazetesine göre, sorunlar "frekans paraziti ve ekipman sorunları"ndan kaynaklanıyordu. İlk gecikme altı dakika sürdü ve yardımcı hakem Blake Antrobus frekans parazitiyle mücadele etti. Bu sorun, maç hakemi ve yardımcı hakemlerinin VAR ekibiyle iletişim kuramamasına neden oldu.

İkinci gecikme ikinci yarının başında meydana geldi ve diğer yardımcı hakem Eddie Smart başka bir teknik sorunla karşı karşıya kaldı. Teknoloji sağlayıcısı Hawkeye, maç sırasında meydana gelen sorunlarla ilgili PGMOL'a tam bir rapor gönderecek.