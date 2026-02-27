Açığa çıktı: Barcelona'nın Bayern Münih'ten yaz transferi için Harry Kane ile temas kurmasının ardındaki gerçek

Kane'in geleceği ile ilgili soruları geçiştirirken, CFBayernInsider, korkutucu 9 numaranın yaz aylarında Camp Nou'ya transfer olacağına dair spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını iddia ediyor.

Onlar şöyle diyor: "Bu DOĞRU DEĞİL: Barcelona, Harry Kane'in geleceği hakkında ön görüşme yaptı. Bu söylentiler haftalardır dolaşıyor. Belki de bu söylentileri başlatan kişi, görüşme yaptığını söyledi ve tabii ki, Barcelona'nın bir sonraki başkanı olmaya çalışırken Kane'i kulübe getirmek istediğini söylemek ilginç görünüyor.

"Ancak Harry Kane, Barça'dan herhangi bir temas hakkında hiçbir şey bilmiyor. Menajeri olan kardeşi Charlie de Barcelona'dan herhangi bir temas almadı. Aynı şekilde, yönetim ekibinin bir parçası olan babası da bu konuda hiçbir şey duymadı. Bu yüzden, bunun gerçekten doğru olduğunu sanmıyorum. Ama Barça'nın bakış açısından kulağa çok hoş geldiğini kabul ediyorum!

“Sonuçta, Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick de bunu ilk kez duyuyorsa, bu söylentiyi muhtemelen göz ardı edebilirsiniz! Eklemeliyim ki, bir forvet transfer etmekle ilgileniyorlar, ancak şu anda Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i takip ediyorlar. Harry Kane harika bir fikir gibi görünüyor, ancak bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil.”