Açığa çıktı: Barcelona'nın Bayern Münih'ten yaz transferi için Harry Kane ile temas kurmasının ardındaki gerçek
Barcelona başkan adayı Kane transferi hakkında ne dedi?
Kane, Bayern sözleşmesindeki çıkış maddeleri yürürlükteyken 2026'da bir transferin gündeme geldiğini görmüştü ve Allianz Arena'dan 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) karşılığında ayrılabileceği öne sürülmüştü. Bu maddelerin süresinin dolduğu söyleniyor.
Ancak bu, Joan Laporta'dan Barça'nın yönetimini devralmayı uman Xavi Vilajoana'nın şu açıklamayı yapmasını engellemedi: "Zaten bazı temaslar kurduk ve bence sözleşme durumu netleşene kadar takıma çok uygun bir oyuncu: Harry Kane.
"Kane, oyun tarzımıza mükemmel uyum sağlayacak bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir. Hareketlilik katan bir oyuncu. Takımlar geriye çekildiğinde de iyi performans gösteriyor. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."
Kane'in Barcelona ile ilgili haberlere tepkisi
Kane, 2023 yılında Almanya'ya transfer olarak Tottenham'daki konforlu ortamından çıktı. Bundesliga şampiyonu olurken olağanüstü bireysel standartlarını korudu ve Bayern formasıyla 132 maçta 128 gol kaydetti.
Bu rakamlar Barça gibi takımlar için açıkça cazip, ancak 32 yaşındaki forvet, kendisine yöneltildiği iddia edilen hayran bakışlar hakkında şunları söyledi: "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Her şeyi babam ve kardeşim hallediyor, ama bana hiçbir şey söylemediler. Daha önce de söylediğim gibi, Bayern'de çok mutluyum. Bu sezona ve Bayern'deki zamanıma odaklandım. Bunu bir iltifat olarak alıyorum."
Kane-Barcelona söylentileri doğru mu?
Kane'in geleceği ile ilgili soruları geçiştirirken, CFBayernInsider, korkutucu 9 numaranın yaz aylarında Camp Nou'ya transfer olacağına dair spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını iddia ediyor.
Onlar şöyle diyor: "Bu DOĞRU DEĞİL: Barcelona, Harry Kane'in geleceği hakkında ön görüşme yaptı. Bu söylentiler haftalardır dolaşıyor. Belki de bu söylentileri başlatan kişi, görüşme yaptığını söyledi ve tabii ki, Barcelona'nın bir sonraki başkanı olmaya çalışırken Kane'i kulübe getirmek istediğini söylemek ilginç görünüyor.
"Ancak Harry Kane, Barça'dan herhangi bir temas hakkında hiçbir şey bilmiyor. Menajeri olan kardeşi Charlie de Barcelona'dan herhangi bir temas almadı. Aynı şekilde, yönetim ekibinin bir parçası olan babası da bu konuda hiçbir şey duymadı. Bu yüzden, bunun gerçekten doğru olduğunu sanmıyorum. Ama Barça'nın bakış açısından kulağa çok hoş geldiğini kabul ediyorum!
“Sonuçta, Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick de bunu ilk kez duyuyorsa, bu söylentiyi muhtemelen göz ardı edebilirsiniz! Eklemeliyim ki, bir forvet transfer etmekle ilgileniyorlar, ancak şu anda Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i takip ediyorlar. Harry Kane harika bir fikir gibi görünüyor, ancak bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil.”
Lewandowski serbest oyuncu olarak ayrılırsa Barcelona bir forvet isteyecektir.
Kane, Almanya'da ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra, resmi bir teklif gelirse Barcelona'ya transfer olmayı düşünmesi için teşvik edildi. Eski Spurs yıldızı Gus Poyet, GOAL'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Ailesi için farklı bir şey istiyorsa, [Robert] Lewandowski ayrılırsa kesinlikle Barcelona'ya giderdim. Bu, onun daha önce yaşadıklarından tamamen farklı bir deneyim olacaktır. Ayrıca şu anda Barcelona'nın oyun stili, onun gibi bir oyuncunun forvette olması, gol atması - vay canına, gol atacak!"
Kane'in Bayern'deki öncülerinden biri olanLewandowski'nin Camp Nou'daki sözleşmesi sona ermek üzere. Eğer ayrılırsa, başka bir forvet transferi için çabalar hızlanacaktır. Alvarez, Barça'nın istek listesinde öne çıkan isim olabilir, ancak Dünya Kupası şampiyonu eski Manchester City yıldızının Premier League'e geri döneceği de spekülasyonlar arasında.
