Hakkında uzun süredir sayısız söylenti vardı, 2027’de sona erecek sözleşmesinin erken uzatılmasına ilişkin görüşmeler de adeta yılan hikayesine dönmüştü: Karim Adeyemi artık Borussia Dortmund’dan ayrıldı ve bir zamanlar onun Almanya Milli Takımı’ndaki ilk maçına çıkmasına yardımcı olan Hansi Flick’in görev yaptığı Barcelona’ya transfer oldu. Bu, birçok açıdan BVB adına iyi bir karar olsa da, aynı zamanda başarısız olmuş bir planı da gözler önüne seriyor.
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Acı veren itiraf: Karim Adeyemi’nin transferi, BVB hakkında acı bir gerçeği ortaya koyuyor
Dört yıl önce Vestfalya ekibi, o dönem 20 yaşında olan oyuncuyu Salzburg’tan koparmak için 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Borussia adına çok büyük bir paraydı; kulüp tarihinde çok az oyuncu daha pahalıya mal oldu. Yakın ama aynı zamanda uzun vadeli gelecek için bir vaade yatırım yapıldı.
Ancak şimdi bunu rahatlıkla söylemek mümkün: Bu yatırım, BVB’nin umduğu şekilde karşılık vermedi. Dortmundluların kabul etmek zorunda olduğu acı gerçek bu. Adeyemi, Siyah-Sarılılar’da hiçbir zaman tartışmasız bir kilit oyuncuya dönüşmedi; aksine bu statüye her zaman oldukça uzaktı.
Buna rağmen Dortmund’da milli oyuncu oldu ve zaman zaman parlak performanslar sergiledi. Ancak teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Adeyemi son dönemde tartışmasız bir hücum merkezi değil, yarı zamanlı bir yedek haline geldi. BVB’de görev yapan hiçbir teknik adamın döneminde bunu başaramadı. Geride kalan Bundesliga sezonunda kanat oyuncusu, maç başına ortalama sadece 42 dakika süre aldı.
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BVB: Karim Adeyemi’nin satışı bu yüzden doğru karar
Adeyemi, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi parlak anlarda kendine has derinliğini ve hızını zaman zaman sahaya yansıttı, bazı dönemlerde de oldukça düzgün yarım sezonlar çıkardı. Ancak ligin gri gündelik akışı içinde ve bir sezonun tamamı genel olarak değerlendirildiğinde, kariyerinde belirleyici bir sonraki adımı atması için gereken istikrar ve profesyonellik onda basitçe eksikti.
Bu nedenle Borussia'nın onun için artık yalnızca 22 milyon euro sabit bonservis bedeli alacak olması, hem oyuncu hem de kulüp adına çok şey anlatıyor. Nihai gelirler, kolay ulaşılabilir bonuslar ile yüzde 35'lik sonraki satış payı sayesinde büyük olasılıkla başlangıçta yatırılan tutarı aşacak. Ancak onu belirgin şekilde geçmeyecekler ve elbette 2022 yılındaki hedef de tam olarak buydu.
Böylece Adeyemi transferi BVB için beklenen sonucu vermedi. Performans ve bonservis açısından çok daha fazlası için gereken potansiyeli kuşkusuz taşıyor. Ancak bu potansiyel çok seyrek ortaya çıktı. Bu yüzden noktayı koymak ve şu anda bir yedek oyuncu ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış, Dünya Kupası'na gidemeyen bir isim için alınan parayla yetinmek doğru.
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Adeyemi vakası: BVB, Julian Brandt’tan ders aldı mı?
Adeyemi konusunda artık fişi çekip sermayeyi onunla bir sonraki sportif kendini kanıtlama döngüsüne girmek yerine yeniden yatırıma yönlendirmek sevindirici ve Borussia için bir tür öğrenme eğrisi anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Carsten Cramer, Lars Ricken ve Ole Book üçlüsünün etrafındaki sportif yönetimde yeni bir kararlılığı da gösteriyor. Kulübü geçen sezonlarda fazlasıyla felç eden umut prensibi, yerini daha soğukkanlı, performans odaklı bir pragmatizme bırakıyor gibi görünüyor.
Bunda Julian Brandt dosyasından ders çıkarılmış olması da son derece mümkün. Kışkırtıcı bir ifadeyle söylemek gerekirse kulüp, çok yetenekli ama kronik biçimde istikrarsız olan bu teknik oyuncunun bir gün büyük bir sabit noktaya ve tartışmasız bir lidere dönüşeceği umudunu taşıyıp durdu. Ancak sözleşmesi uzatılmayan Brandt, yedi yıl boyunca dünya klası ile amatör seviye arasında gidip geldi. BVB sadece onun özelinde değil, sahadaki gerçekliğin nadiren desteklediği bir anlatıya inatla bağlı kaldı.
Dortmund şimdi elbette hücum bölgesinde alternatif yaratmak zorunda. Kulübün gelecekte anlatmak istediği yeni hikâyeye çok iyi uyacaktır; eğer Said El Mala ile 19 yaşındaki bir yükselen yıldız kategorisinde bir oyuncuyu kadrosuna katarsa.
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Karim Adeyemi'nin yerine BVB'de kim geçebilir?
Borussia, Kölnlü oyuncuya büyük ilgi duyuyor; o da şu ana kadarki maçlarında, sık sık uyuşuk görünen Adeyemi’nin tam tersini temsil etti. El Mala, Dortmund’un son aylardaki zorlu, oyun anlamında da çoğu zaman sıradan kalan performanslarının ardından takım oyununa iyi gelecek bir kaygısızlık ve açlık getiriyor.
Bu nedenle Adeyemi’nin ayrılığı, kulübün ardından uzun uzun hayıflanacağı bir kayıp olmamalı. Bu, beklenti ile gerçeğin fazlasıyla birbirinden koptuğu bir gelişimin mantıklı sonucudur.
Çünkü bu, Dortmund’daki triumvirliğin mevcut anlatısına da uyuyor: Gelecekte BVB’de kalıcı olarak belirleyici bir rol oynamak isteyen biri, yalnızca Şampiyonlar Ligi’nde ışıklar yandığında ya da rakip yeterince alan bıraktığında parlamamalı. Bunu, sonbaharda rüzgar karşıdan estiğinde de yapmalı.
Karim Adeyemi: BVB’deki performans verileri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Sarı-kırmızı kartlar Kırmızı kartlar 146 36 25 27 1 1
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