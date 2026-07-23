Dört yıl önce Vestfalya ekibi, o dönem 20 yaşında olan oyuncuyu Salzburg’tan koparmak için 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Borussia adına çok büyük bir paraydı; kulüp tarihinde çok az oyuncu daha pahalıya mal oldu. Yakın ama aynı zamanda uzun vadeli gelecek için bir vaade yatırım yapıldı.

Ancak şimdi bunu rahatlıkla söylemek mümkün: Bu yatırım, BVB’nin umduğu şekilde karşılık vermedi. Dortmundluların kabul etmek zorunda olduğu acı gerçek bu. Adeyemi, Siyah-Sarılılar’da hiçbir zaman tartışmasız bir kilit oyuncuya dönüşmedi; aksine bu statüye her zaman oldukça uzaktı.

Buna rağmen Dortmund’da milli oyuncu oldu ve zaman zaman parlak performanslar sergiledi. Ancak teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Adeyemi son dönemde tartışmasız bir hücum merkezi değil, yarı zamanlı bir yedek haline geldi. BVB’de görev yapan hiçbir teknik adamın döneminde bunu başaramadı. Geride kalan Bundesliga sezonunda kanat oyuncusu, maç başına ortalama sadece 42 dakika süre aldı.