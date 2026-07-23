Dört yıl önce Westfalen ekibi, o dönem 20 yaşında olan oyuncuyu Salzburg’dan koparmak için 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Borussia için çok büyük bir paraydı bu; kulüp tarihinde çok az oyuncu daha pahalıya mal oldu. Yakın ama aynı zamanda uzun vadeli geleceğe dair bir vaade yatırım yapılmıştı.

Ancak şimdi rahatlıkla söylenebilir ki bu yatırım, BVB’de umulduğu gibi karşılık vermedi. Dortmundluların kabul etmek zorunda olduğu acı gerçek bu. Adeyemi, Siyah-Sarılılar’da hiçbir zaman tartışmasız bir kilit oyuncuya dönüşmedi; aksine bu statüye hep oldukça uzak kaldı.

Buna rağmen Dortmund’da A Milli Takım oyuncusu oldu ve zaman zaman parlak performanslar sergiledi. Ancak teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Adeyemi son dönemde tartışmasız bir hücum merkezi olmaktan çok, yarı zamanlı bir yedek haline geldi. BVB’de görev yaptığı hiçbir teknik adamın döneminde bunu başaramadı. Geride kalan Bundesliga sezonunda kanat oyuncusu maç başına ortalama yalnızca 42 dakika süre alabildi.