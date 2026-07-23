Uzun süredir onunla ilgili çok sayıda söylenti vardı; ayrıca 2027'de sona erecek sözleşmenin erken uzatılmasına ilişkin görüşmeler de sakız gibi uzuyordu: Karim Adeyemi artık Borussia Dortmund'dan ayrıldı ve bir dönem ona Almanya Milli Takımı'ndaki ilk maç fırsatını veren teknik direktör Hansi Flick'in görev yaptığı Barcelona'ya transfer oldu. Bu, birçok açıdan BVB adına iyi bir karar, ancak aynı zamanda başarısız olmuş bir planı da gözler önüne seriyor.
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Acı itiraf: Karim Adeyemi'nin transferi, BVB hakkında acı bir gerçeği ortaya koyuyor
Dört yıl önce Westfalen ekibi, o dönem 20 yaşında olan oyuncuyu Salzburg’dan koparmak için 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Borussia için çok büyük bir paraydı bu; kulüp tarihinde çok az oyuncu daha pahalıya mal oldu. Yakın ama aynı zamanda uzun vadeli geleceğe dair bir vaade yatırım yapılmıştı.
Ancak şimdi rahatlıkla söylenebilir ki bu yatırım, BVB’de umulduğu gibi karşılık vermedi. Dortmundluların kabul etmek zorunda olduğu acı gerçek bu. Adeyemi, Siyah-Sarılılar’da hiçbir zaman tartışmasız bir kilit oyuncuya dönüşmedi; aksine bu statüye hep oldukça uzak kaldı.
Buna rağmen Dortmund’da A Milli Takım oyuncusu oldu ve zaman zaman parlak performanslar sergiledi. Ancak teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Adeyemi son dönemde tartışmasız bir hücum merkezi olmaktan çok, yarı zamanlı bir yedek haline geldi. BVB’de görev yaptığı hiçbir teknik adamın döneminde bunu başaramadı. Geride kalan Bundesliga sezonunda kanat oyuncusu maç başına ortalama yalnızca 42 dakika süre alabildi.
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BVB: Karim Adeyemi’nin satışı işte bu yüzden doğru
Adeyemi, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi aydınlık anlarda eşsiz derinliğini ve hızını zaman zaman sahaya yansıttı, yer yer de oldukça iyi yarım sezonlar geçirdi. Ancak gri lig rutini içinde ve bir sezonun tamamına bakıldığında, kariyerinde belirleyici bir sonraki adımı atabilmesi için gereken istikrar ve profesyonellik onda açıkça eksikti.
Bu nedenle Borussia'nın onun için şimdi yalnızca 22 milyon euro sabit bonservis bedeli alacak olması, hem oyuncu hem de kulüp adına çok şey anlatıyor. Nihai gelirler, kolay ulaşılabilir bonuslar ile yüzde 35'lik sonraki satış payı sayesinde büyük olasılıkla başlangıçta yatırılan miktarı aşacak. Ancak bunu belirgin şekilde geçmeyecekler - ve 2022 yılında hedeflenen de tam olarak buydu.
Böylece Adeyemi anlaşması BVB için tutmadı. Performans ve bonservis açısından çok daha fazlasına ulaşma potansiyelini kuşkusuz taşıyor. Ancak bu potansiyel çok seyrek ortaya çıktı. Bu yüzden noktayı koymak ve şu anda bir yedek oyuncu ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan, Dünya Kupası'na gitmeyen bir futbolcu için alınan parayla yetinmek doğru.
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Adeyemi vakası: BVB, Julian Brandt’tan ders aldı mı?
Adeyemi konusunda artık fişi çekip sermayeyi onunla bir sonraki sportif kendini kanıtlama döngüsüne girmek yerine yeniden yatırıma yönlendirmek sevindirici; bu, Borussia için aynı zamanda bir tür öğrenme eğrisi anlamına geliyor. Bu durum, Carsten Cramer, Lars Ricken ve Ole Book üçlüsünün etrafındaki sportif yönetimde yeni bir kararlılığı da gösteriyor. Kulübü son sezonlarda çok sık felç eden umut ilkesi, yerini daha soğukkanlı, performans odaklı bir pragmatizme bırakıyor gibi görünüyor.
Bunda Julian Brandt dosyasından da ders çıkarılmış olması oldukça muhtemel. Kışkırtıcı bir ifadeyle söylemek gerekirse kulüp, çok yetenekli ama kronik şekilde istikrarsız bir teknik oyuncunun bir gün büyük bir sabit nokta ve tartışmasız bir lidere dönüşeceği umudunu onun üzerinden taşımayı sürdürdü. Ancak sözleşmesi uzatılmayan Brandt, yedi yıl boyunca dünya klası ile amatör seviye arasında gidip geldi. BVB, sadece onun özelinde değil, sahadaki gerçekliğin nadiren desteklediği bir anlatıya inatla bağlı kaldı.
Dortmund şimdi elbette hücum hattında bir yedek bulmak zorunda. Kulübün gelecekte anlatmak istediği yeni hikâyeye çok iyi uyar; eğer Said El Mala gibi 19 yaşındaki bir yükselen yıldızı kadrosuna katarsa.
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BVB’de Karim Adeyemi’nin yerine kim geçebilir?
Borussia, şimdiye kadarki performanslarında sık sık letarjik görünen Adeyemi’nin tam tersini sahaya yansıtan Kölnlü oyuncuyla yakından ilgileniyor. El Mala, son aylardaki zorlu ve oyun anlamında çoğu kez sıradan geçen performansların ardından Dortmund oyununa iyi gelebilecek bir kaygısızlık ve açlık taşıyor.
Dolayısıyla Adeyemi’nin ayrılığı, kulübün uzun uzun hayıflanacağı bir kayıp olmamalı. Bu, beklentiyle gerçeğin fazlasıyla birbirinden koptuğu bir gelişimin mantıklı sonucu.
Çünkü bu, Dortmund’daki triumviranın mevcut anlatısına da uyuyor: Gelecekte ve kalıcı olarak BVB’de belirleyici bir rol oynamak isteyen biri, sadece Şampiyonlar Ligi’nde ışıklar yandığında ya da rakip yeterince alan bıraktığında parlamamalı. Bunu, sonbaharda rüzgar karşıdan estiğinde de yapmalı.
Karim Adeyemi: BVB’de performans verileri
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