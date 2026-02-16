Toney'nin İngiltere milli takımında oynadığı son yedi maç, 2025 yılının Haziran ayında City Ground'da Senegal ile oynanan dostluk maçında son dakikalarda oyuna girmesiyle gerçekleşti. Bu, Tuchel yönetiminde oynadığı tek maçtı.

Toney, Kuzey Amerika'da dünya şampiyonu olma hedefine katkıda bulunmak için kadroya dahil edilebilir. Toney, Three Lions'ın planlarına katkısını şöyle açıkladı: "Dünya Kupası'na gitmek benim için çok önemli. Hiç Dünya Kupası'nda oynamadım. Bu bir rüya olurdu; herkes bunu hayal eder. Kazanırsak, bu ülke için çok büyük bir olay olur. Neler olabileceğine dair hayalleriniz var. Eğer bu hayaller gerçek olursa, bu bir lütuf olur.

"Belki [sıcaklık nedeniyle bir avantaj sağlayabilirim]. Kadroda harika oyuncular ve bazı üst düzey İngiliz forvetler var, bu yüzden herkesin bir fırsatı olacağını düşünüyorum, çünkü herkes sıcağa uyum sağlayabilir, ama benim diğerlerinden biraz daha alışkın olduğumu söyleyebilirsiniz. Zor çünkü oyun tarzınızı biraz değiştirmek zorundasınız. Deli gibi koşamazsınız, çünkü aksi takdirde enerjiniz tükenir. Koşularında daha stratejik olmalısın. Sanırım ben uyum sağlamak zorunda kalmayacağım. Burada 30 derecenin üzerinde sıcaklıkta oynadım ve buna uyum sağladığımı hissediyorum."

Devamında şunları söyledi: “Tek yapabileceğim gol atmaya devam etmek. Bu bana en iyi şansı veriyor. Bu benim son şansım olabilir. Önemli olan ülke için en iyisi neyse o; teknik direktör takımı seçecek ve bunu saygıyla karşılamak gerekiyor.

“Kendimi çok daha formda hissediyorum ve istatistikler de bunu gösteriyor. Koşma istatistiklerim de yüksek. Oturup dinlenmek istemiyorum; daha çok çalışıyorum ve istatistiklerim de bunu gösteriyor. Etrafımdakileri destekliyorum. Oynama arzusu yüksek bir golcü kazanmış olacak. Evet, maaşım yüksek, ama yine de iyi performans göstermek istiyorum, oturup dinlenmenin zamanı değil. Büyük şeyler başarmak istiyorum.”