'Aç' Ivan Toney, Al-Ahli forveti Thomas Tuchel'e Dünya Kupası mesajı gönderdi ve İngiltere milli takımına neler katabileceğini açıkladı
Toney, 40 milyon sterlinlik transferle Orta Doğu'ya gitti.
Toney, 2024 yazında Al-Ahli'den 40 milyon sterlin (55 milyon dolar) tutarında transfer ücreti ile cazip bir teklifi kabul etti. O dönemde, Toney'nin memleketindeki konforlu ortamını terk ederek İngiltere'deki hedeflerini riske atıp atmadığı sorgulanmıştı.
29 yaşındaki forvet, İngiltere'ye veda ettiği için pişmanlık duymuyor. Suudi Arabistan'da elde ettiği istatistikler, beş kez şampiyon olan Ronaldo'nun istatistikleriyle boy ölçüşüyor. Ronaldo, bu alanda en iyilerden biri ve 2024-25 sezonunda Toney'den daha fazla gol atan tek oyuncu.
Toney Premier Lig'e geri dönebilir mi?
Toney, Sky Sports'a bir aşamada Premier Lig'e geri dönme ihtimalinin olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Asla asla deme. Öncelikle burada ulaşmak istediğim hedeflerim var, kulüp benimle uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Onlara borcumu ödemek ve kupalar kazandırmak istiyorum. Futbolda ve hayatta, ne olacağını asla bilemezsin. Bir sonraki adımın ne olacağını kim bilebilir?
Burada rahatım ve burada olmaktan memnunum. İyi gidiyorum, rakamlarım her şeyi anlatıyor ve yerleştim. Futbolun tadını çıkarıyorum ve neden ayrılıp eski yerime dönmek isteyeyim ki?”
Toney, Tuchel'e İngiltere kadrosuna ne katacağını anlatıyor
Toney'nin İngiltere milli takımında oynadığı son yedi maç, 2025 yılının Haziran ayında City Ground'da Senegal ile oynanan dostluk maçında son dakikalarda oyuna girmesiyle gerçekleşti. Bu, Tuchel yönetiminde oynadığı tek maçtı.
Toney, Kuzey Amerika'da dünya şampiyonu olma hedefine katkıda bulunmak için kadroya dahil edilebilir. Toney, Three Lions'ın planlarına katkısını şöyle açıkladı: "Dünya Kupası'na gitmek benim için çok önemli. Hiç Dünya Kupası'nda oynamadım. Bu bir rüya olurdu; herkes bunu hayal eder. Kazanırsak, bu ülke için çok büyük bir olay olur. Neler olabileceğine dair hayalleriniz var. Eğer bu hayaller gerçek olursa, bu bir lütuf olur.
"Belki [sıcaklık nedeniyle bir avantaj sağlayabilirim]. Kadroda harika oyuncular ve bazı üst düzey İngiliz forvetler var, bu yüzden herkesin bir fırsatı olacağını düşünüyorum, çünkü herkes sıcağa uyum sağlayabilir, ama benim diğerlerinden biraz daha alışkın olduğumu söyleyebilirsiniz. Zor çünkü oyun tarzınızı biraz değiştirmek zorundasınız. Deli gibi koşamazsınız, çünkü aksi takdirde enerjiniz tükenir. Koşularında daha stratejik olmalısın. Sanırım ben uyum sağlamak zorunda kalmayacağım. Burada 30 derecenin üzerinde sıcaklıkta oynadım ve buna uyum sağladığımı hissediyorum."
Devamında şunları söyledi: “Tek yapabileceğim gol atmaya devam etmek. Bu bana en iyi şansı veriyor. Bu benim son şansım olabilir. Önemli olan ülke için en iyisi neyse o; teknik direktör takımı seçecek ve bunu saygıyla karşılamak gerekiyor.
“Kendimi çok daha formda hissediyorum ve istatistikler de bunu gösteriyor. Koşma istatistiklerim de yüksek. Oturup dinlenmek istemiyorum; daha çok çalışıyorum ve istatistiklerim de bunu gösteriyor. Etrafımdakileri destekliyorum. Oynama arzusu yüksek bir golcü kazanmış olacak. Evet, maaşım yüksek, ama yine de iyi performans göstermek istiyorum, oturup dinlenmenin zamanı değil. Büyük şeyler başarmak istiyorum.”
2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin hücum hattında Kane'e kimler eşlik edecek?
Toney geçen sezon 30 gol attı, bunlardan 23'ü Suudi Pro Ligi'nde, ve bu sezon şimdiden 28 gole ulaştı. Harry Kane, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin 9 numaralı pozisyonunu doldurmak için ilk tercih olacak, ancak Tuchel'in iki orta saha oyuncusu daha alması gerektiği öne sürülüyor. Bu oyuncular arasında Toney'nin yanı sıra Ollie Watkins, Dominic Solanke, Danny Welbeck ve Dominic Calvert-Lewin gibi isimler de yer alıyor.
