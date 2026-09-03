Ulusal Federal Mahkeme’nin açıklamasıyla duyurulduğu üzere Rosario Abisso, hakemlik görevine iade edildi: "Ulusal Federal Mahkeme Disiplin Kurulu, nihai kararını vererek itirazı kabul etmiş ve İtalyan Hakemler Birliği’nin 1 Temmuz 2026 tarihli 1 no’lu Resmî Bildirisi’nde yer alan, Rosario Abisso’nun görevine son verilmesini öngören kararın bu kısmının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir".





Hatırlatalım ki Abisso, geçen 1 Temmuz’da “görevde kalma süresi sınırı” nedeniyle AIA kadrolarının dışında bırakılmıştı, ancak bu karar sayesinde kontenjan fazlası olsa da CAN hakemlerinin sezon öncesi kampına katılabildi.



