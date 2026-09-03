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US Cremonese v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Abisso yeniden hakemlik görevine getirildi: itirazı kabul edildi

Serie A

Ulusal Federal Mahkeme’nin açıklaması geldi.

Ulusal Federal Mahkeme’nin açıklamasıyla duyurulduğu üzere Rosario Abisso, hakemlik görevine iade edildi: "Ulusal Federal Mahkeme Disiplin Kurulu, nihai kararını vererek itirazı kabul etmiş ve İtalyan Hakemler Birliği’nin 1 Temmuz 2026 tarihli 1 no’lu Resmî Bildirisi’nde yer alan, Rosario Abisso’nun görevine son verilmesini öngören kararın bu kısmının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir".


Hatırlatalım ki Abisso, geçen 1 Temmuz’da “görevde kalma süresi sınırı” nedeniyle AIA kadrolarının dışında bırakılmıştı, ancak bu karar sayesinde kontenjan fazlası olsa da CAN hakemlerinin sezon öncesi kampına katılabildi.


  • Avukat Andrea Capone tarafından temsil edilen Palermo bölgesi hakemi, 2026-27 sezonu öncesinde faal hakemler kadrosundan çıkarılmasına ilişkin kararın ardından itirazda bulunmuştu. Ulusal Federal Mahkeme bu kararı hukuka aykırı buldu ve böylece 1985 doğumlu hakem kadroya yeniden dahil edilecek.

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