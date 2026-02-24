ABD Milli Takımı'nın yıldızı Weston McKennie, Allianz Stadyumu'nun en yüksek maaşlı oyuncularından biri olmak üzere Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazır

Eski USMNT yıldızı Brad Friedel, McKennie'nin Premier Lig'in önde gelen takımlarından birinde yıldız olabileceği sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: "O, inanılmaz bir kulübe transfer olmalı. Saha içinde ve dışında sert oynamayı seviyor, bu kesin. Ama o gerçekten yetenekli bir oyuncu. Leeds'teki dönemi pek iyi geçmediği için Premier League'de bunu göremediğini düşünüyorum, ama insanlar onu sadece bu yüzden yargılamamalı, çünkü çok yetenekli bir oyuncu."

Bir başka ABD efsanesi olan Tab Ramos da aynı konuyu tartışırken GOAL'e şunları ekledi: "Weston McKennie, sahada herhangi bir pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Son birkaç aydır Juve için yaptıklarına bakın, onu her pozisyonda oynattılar - sağ bekten orta sahaya, hücum orta sahaya. Her zaman ceza sahasında ve her zaman tehlikeli. Her zaman fark yaratıyor. Dürüst olmak gerekirse, Juventus'un toparlanması kısmen Weston McKennie'nin omuzlarında, o kadar iyi oynadı.

“Onun EPL'ye gitmesini ister miyim? Juventus da o kulüplerden biri - dünya çapında büyük bir kulüpten bahsediyorsunuz. Weston McKennie'nin herhangi bir takımı daha iyi hale getirebileceğini gerçekten düşünüyorum. Şahsen, onun EPL'ye geri dönüp şampiyonluk için mücadele eden bir kulüpte oynamasını isterim.”