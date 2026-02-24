Getty
Çeviri:
ABD Milli Takımı'nın yıldızı Weston McKennie, Allianz Stadyumu'nun en yüksek maaşlı oyuncularından biri olmak üzere Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazır
McKennie, Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşme uzatımı konusunda anlaştı
Gazzetta dello Sport, McKennie'nin Juve ile 2030 yazına kadar sözleşme uzatımı konusunda anlaştığını bildirdi. Önceki sözleşmesi 2025-26 sezonu sonunda sona erecekti. Geleceği ile ilgili spekülasyonlar bir süredir devam ediyordu.
Kişisel şartların üzerinde anlaşmaya varıldığı ve resmi açıklamanın Çarşamba günü Juve'nin Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında yapılacağı söyleniyor. Bianconeri, Türk rakibini Torino'da ağırlamaya hazırlanırken, eleme turu play-off maçında toplamda 5-2 geride bulunuyor.
USMNT yıldızı, çok yönlülüğünün iyi bir şekilde kullanıldığını görüyor
McKennie'nin, Juve'nin oluşturduğu projeye "inandığı" ve başka bir yeni mücadeleye girme isteği olmadığı iddia ediliyor. Luciano Spalletti'nin teknik direktörlüğündeki Serie A devi takımda önemli bir rol üstlendi.
McKennie'nin birçok farklı pozisyonu oynayabilme yeteneği iyi bir şekilde kullanılmış ve 27 yaşındaki oyuncu savunma ve hücum pozisyonları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilmiştir. Bu sezon full-back, kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu ve derin pozisyonda "sahte dokuz" olarak oynamıştır.
Bu niteliklerinin, dünyanın dört bir yanındaki kulüplerin ilgisini çektiği söyleniyor. Bir ara, MLS'de memleketine şaşırtıcı bir dönüş yapacağı konuşulurken, İspanya ve İngiltere'deki takımların da ona ilgi duyduğu belirtildi.
Premier Lig transfer görüşmeleri sona eriyor
Eski USMNT yıldızı Brad Friedel, McKennie'nin Premier Lig'in önde gelen takımlarından birinde yıldız olabileceği sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: "O, inanılmaz bir kulübe transfer olmalı. Saha içinde ve dışında sert oynamayı seviyor, bu kesin. Ama o gerçekten yetenekli bir oyuncu. Leeds'teki dönemi pek iyi geçmediği için Premier League'de bunu göremediğini düşünüyorum, ama insanlar onu sadece bu yüzden yargılamamalı, çünkü çok yetenekli bir oyuncu."
Bir başka ABD efsanesi olan Tab Ramos da aynı konuyu tartışırken GOAL'e şunları ekledi: "Weston McKennie, sahada herhangi bir pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Son birkaç aydır Juve için yaptıklarına bakın, onu her pozisyonda oynattılar - sağ bekten orta sahaya, hücum orta sahaya. Her zaman ceza sahasında ve her zaman tehlikeli. Her zaman fark yaratıyor. Dürüst olmak gerekirse, Juventus'un toparlanması kısmen Weston McKennie'nin omuzlarında, o kadar iyi oynadı.
“Onun EPL'ye gitmesini ister miyim? Juventus da o kulüplerden biri - dünya çapında büyük bir kulüpten bahsediyorsunuz. Weston McKennie'nin herhangi bir takımı daha iyi hale getirebileceğini gerçekten düşünüyorum. Şahsen, onun EPL'ye geri dönüp şampiyonluk için mücadele eden bir kulüpte oynamasını isterim.”
Dünya Kupası macerası: McKennie, Pochettino'nun planlarının bir parçası olacak
McKennie, Juventus ile daha fazla kupa kazanmaya hazır görünüyor. Daha önce takımın iki Coppa Italia zaferine ve bir Süper Kupa başarısına katkıda bulunmuştu. 2020'den beri Bianconeri'de forma giyen McKennie, bu süre zarfında 217 maça çıktı.
Takım için değerinin farkına varılan McKennie'nin önemli bir maaş artışına hak kazandığı Gazzetta tarafından bildirildi. Juve'nin maaş skalasının en üstünde yer alan Kenan Yıldız ve Jonathan David ile aynı seviyeye gelmeyecek olsa da, yıllık 4 milyon avro (3 milyon sterlin/5 milyon dolar) civarında bir maaş alacak ve bu rakam her yıl artacak.
Juve, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele ederken, McKennie de 2025-26 sezonunu kulüp düzeyinde olumlu bir şekilde bitirmeyi umarken, Mauricio Pochettino'nun planlarında saha lideri olacağı ABD ile evinde oynanacak Dünya Kupası'na kadar günleri sayıyor.
