Getty
Çeviri:
ABD Milli Takımı'nın yıldızı Brenden Aaronson, Dünya Kupası'nda kulüpteki performansını tekrarlarsa, bu yaz Leeds'ten "abartılı bir transfer ücreti" karşılığında transfer olacağı tahmin ediliyor
Aaronson, Leeds'te zorlu bir başlangıçtan sonra toparlandı.
Aaronson, 2022 yılında Red Bull Salzburg'dan 25 milyon sterlin (34 milyon dolar) karşılığında transfer olduğunda İngiliz futbolunda zorlu bir başlangıç yaşadı. Premier Lig'den düşüşle sonuçlanan ilk sezonunda sadece bir gol kaydetti.
Union Berlin'e kiralanması daha da fazla hayal kırıklığı yarattı, ancak Aaronson, 2024-25 sezonunda Leeds'e 100 puan ve ikinci lig şampiyonluğu kazandırarak Championship'te yıldızlaştı. En üst ligde oynayabilecek mi sorusu gündemdeyken, 25 yaşındaki oyuncu bu sezon dört kez gol attı ve Daniel Farke'nin hareketli takımında canlı bir varlık haline geldi.
- Getty Images
Aaronson'un Leeds'te uzun vadeli bir geleceği var mı?
Çıkış söylentileri devam eden Aaronson'un Leeds'te uzun vadeli bir geleceği olup olmadığı sorulduğunda, Sharpe - BetBrain ile birlikte konuşarak - GOAL'a şunları söyledi: "Neden olmasın? Bazen zor zamanlar insanı olgunlaştırır. Bence o zor zamanları atlattı ve bu onu daha iyi bir oyuncu ve daha iyi bir insan yaptı. Leeds United şu anda elinde tutabileceği tüm yetenekli oyunculara ihtiyaç duyuyor.
Daniel Farke, birkaç maç sonra kovulmak üzere olduğunu duyduğumuzdan sonra harika bir iş çıkarıyor. Sezonu kesinlikle tersine çevirdi - sadece o değil, sahip olduğu oyuncu grubu da. Kendilerine inanmaya başladılar, onun ve taraftarlar için çok çalışıyorlar ve Premier Lig'de kalacak gibi görünüyorlar. Bence Aaronson, takımın elinde tutması gereken oyunculardan biri."
Aaronson, sözleşmesinin son 12 ayına yaklaşıyor
Aaronson, Leeds ile olan sözleşmesinin son yılına doğru ilerliyor. Ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ederken, tüm dünyanın gözü önünde olacak. Leeds'in onu satmak isteyip istemeyeceği sorusu üzerine Sharpe şunları ekledi: "Bence muhtemelen biraz daha derinliğe ihtiyaçları var. Eğer Dünya Kupası'na gidip iyi bir performans sergilerse ve ona çok yüksek bir teklif gelirse ve bu parayla iki veya üç oyuncu alabilirlerse, o zaman bu kesinlikle değerlendirmeleri gereken bir seçenek.
"Öte yandan, en iyi oyuncularınızı kaybedemezsiniz. Bu, Daniel Farke'nin planlarına ve sezon sonu ve transfer dönemi için ne gibi planları olduğuna bağlı. Bu, her takım için bir denge meselesi. En iyi oyuncularınızı tutmak istersiniz, ama aynı zamanda çok uzun ve zorlu bir sezon için kadro derinliğine de ihtiyacınız vardır."
- Getty
USMNT ile Dünya Kupası hedefi
Eski USMNT yıldızı ve eski kaleci Brad Friedel, Aaronson'un West Yorkshire'daki mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girerken karşı karşıya kalacağı gelecekteki kararlar hakkında GOAL'e şunları söylemişti: "Premier Lig'de nasıl oynanacağını öğrendi, bu kesin. Bunun sadece Leeds'teki en iyi dönemi olduğunu düşünmüyorum, bence bu kariyerinin en iyi dönemi. Dünya Kupası yaklaşırken bunu oldukça iyi bir zamanda başardı!
"Normalde, onun gibi oynayan bir oyuncunuz varsa, sözleşmesinin 18/24 ayından az kalan bir oyuncuyu istemezsiniz. Ama oyuncu ve menajeriyseniz, Dünya Kupası'nın nasıl geçeceğini ve orada nasıl bir performans göstereceğinizi görmek isteyebilirsiniz.
“Artık birçok kulüp, Dünya Kupası'na göre oyuncu transferi yapmıyor. Eskiden sık sık yaparlardı, ama bu tehlikeli bir şey olabilir, çünkü bazen oyuncular dört ila sekiz maç boyunca çok iyi performans gösterip, dokuz aylık sezon boyunca gerçekte olduklarından çok farklı bir oyuncu gibi görünebilirler.”
Aaronson son zamanlarda istikrarlı bir performans sergiliyor ve planı, sezon sonuna kadar bu standartları korumak ve Mauricio Pochettino'nun Dünya Kupası planlarında kendine yer edinmek. Eğer etkileyici performansını sürdürürse, Leeds'in bir aşamada sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacağı beklenebilir.
Reklam