ABD Milli Takımı'nın yıldızı Brenden Aaronson, Dünya Kupası'nda kulüpteki performansını tekrarlarsa, bu yaz Leeds'ten "abartılı bir transfer ücreti" karşılığında transfer olacağı tahmin ediliyor

Çıkış söylentileri devam eden Aaronson'un Leeds'te uzun vadeli bir geleceği olup olmadığı sorulduğunda, Sharpe - BetBrain ile birlikte konuşarak - GOAL'a şunları söyledi: "Neden olmasın? Bazen zor zamanlar insanı olgunlaştırır. Bence o zor zamanları atlattı ve bu onu daha iyi bir oyuncu ve daha iyi bir insan yaptı. Leeds United şu anda elinde tutabileceği tüm yetenekli oyunculara ihtiyaç duyuyor.

Daniel Farke, birkaç maç sonra kovulmak üzere olduğunu duyduğumuzdan sonra harika bir iş çıkarıyor. Sezonu kesinlikle tersine çevirdi - sadece o değil, sahip olduğu oyuncu grubu da. Kendilerine inanmaya başladılar, onun ve taraftarlar için çok çalışıyorlar ve Premier Lig'de kalacak gibi görünüyorlar. Bence Aaronson, takımın elinde tutması gereken oyunculardan biri."