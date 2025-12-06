Getty Images Sport
ABD Milli Takım patronu Pochettino, Premier Lig'e dönmek istiyor: "Sürekli bunu düşünüyorum"
Pochettino’nun Tottenham ile bitmeyen bağı
ABD Erkek Milli Takımı’nın başında artık iyice yerleşen Arjantinli teknik adam, İngiltere’nin en üst ligi olan Premier League’e dönme hayalinin hâlâ sürdüğünü açıkladı. Tottenham’la büyük başarılara çok yaklaşmış; kulübü tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdıktan sadece birkaç ay sonra, Kasım 2019’da görevinden ayrılmıştı. Kuzey Londra’daki beş buçuk yıllık döneminde 293 maça çıktı, önemli bir gelişim sağladı ve kısa bir süreliğine de olsa Tottenham’ın modern tarihini yeniden yazabilecek bir kadro oluşturdu. Yine de ayrılığı, “acaba ne olurdu” hissini geride bıraktı.
Pochettino: İngiliz futbolunun çekimi bambaşka
BBC’ye verdiği röportajda, Chelsea’yi de çalıştırmış olan Pochettino Premier League’i hâlâ düzenli olarak takip ettiğini söyledi. 52 yaşındaki teknik adama ligi özleyip özlemediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi: “Evet, çok izliyorum. Premier League dünyanın en iyisi. Elbette özlüyorum. ABD’de çok mutluyum ama bir gün geri dönmeyi hep düşünüyorum. En rekabetçi lig burası ve tabii ki tekrar dönmeyi çok isterim.”
Kişisel hedeflerinin başında ne olduğunun sorulması üzerine Pochettino’nun sözleri özlemini ele verdi: “Premier Lig’den konuşuyorsak ve Londra’dayken… Premier League’i ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. Tottenham’la buna çok yaklaşmıştık. Bunu başarmak istiyorum. Hâlâ gencim; enerjim, tecrübem ve motivasyonum var, gelecekte yeniden denemek istiyorum. Ayrıca ailemi gururlandırmak istiyorum, oğullarımı, eşimi, köpeğimi, atlarımı, annemi babamı, torunumu…”
Pochettino ayrıca bu yıl başında görevini bırakan Tottenham’ın eski başkanı Daniel Levy’yle hâlâ iletişim halinde olduğunu açıkladı: “(Levy’nin ayrılışı) beni çok şaşırttı. Hâlâ görüşüyoruz,” dedi.
“Aramızda her zaman iyi bir ilişki vardı. Kulübe bıraktığı miras ortada. Tottenham için yaptıkları inanılmaz. Onunla bir gün bir kahve içmek isterim. Tottenham gibi dünyanın en iyi kulüplerinden birini, muhteşem bir taraftar kitlesiyle birlikte yönetme fırsatını bana o verdi. Ona çok minnettarım ve Tottenham ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”
Pochettino GERÇEKTEN geri dönmek istiyor!Pochettino’nun Premier League’e dönme isteğini dile getirmesi ilk kez olmuyor.
Mart ayında talkSPORT’a verdiği bir röportajda Tottenham’da ikinci bir dönem geçirme fikrini şöyle anlatmıştı: “Dürüst olmak gerekirse, kulüpten ayrıldığım gün bile bir gün geri dönmeyi düşündüm. ABD Milli Takımı’nın teklifinden önce de aklımda hep geri dönmek vardı. Ayrıldığım gün, bir gün Tottenham’a geri dönmeyi çok isterim diye düşündüm çünkü o an içimde bir boşluk hissetmiştim. Sanki yarım kalmış bir iş gibi… Sebebi de bu. Bu bir his, bir duygu, bir hayal. Bunu nasıl anlarsınız ya da ben nasıl açıklarım bilmiyorum ama Tottenham benim için her zaman özel bir kulüp olacak. Ve bir gün, yeniden oraya dönüp, bu sefer işimizi farklı bir şekilde tamamlayabileceğimiz bir fırsatım olmasını isterim.”
Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden bir süreç
Eylül 2024’te göreve başlayan Pochettino, büyük bir potansiyele sahip olan ABD Erkek Milli Takımı’nı yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Önümüzdeki yaz kendi evlerinde oynayacakları Dünya Kupası’nda sonuç verme baskısı büyük; ABD, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve Türkiye, Slovakya, Kosova veya Romanya’dan biriyle eşleşti. Ancak Pochettino’nun sözleşmesi Dünya Kupası’nın ardından sona erecek. Premier League’deki sürekli teknik direktör değişimi ve Pochettino’nun genç kadroları geliştirme konusundaki kanıtlanmış başarısı göz önüne alındığında, onun İngiltere’ye geri dönme ihtimali giderek daha gerçekçi görünüyor.
