ABD Milli Takım patronu Pochettino, Premier Lig'e dönmek istiyor: "Sürekli bunu düşünüyorum"

BBC’ye verdiği röportajda, Chelsea’yi de çalıştırmış olan Pochettino Premier League’i hâlâ düzenli olarak takip ettiğini söyledi. 52 yaşındaki teknik adama ligi özleyip özlemediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi: “Evet, çok izliyorum. Premier League dünyanın en iyisi. Elbette özlüyorum. ABD’de çok mutluyum ama bir gün geri dönmeyi hep düşünüyorum. En rekabetçi lig burası ve tabii ki tekrar dönmeyi çok isterim.”

Kişisel hedeflerinin başında ne olduğunun sorulması üzerine Pochettino’nun sözleri özlemini ele verdi: “Premier Lig’den konuşuyorsak ve Londra’dayken… Premier League’i ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. Tottenham’la buna çok yaklaşmıştık. Bunu başarmak istiyorum. Hâlâ gencim; enerjim, tecrübem ve motivasyonum var, gelecekte yeniden denemek istiyorum. Ayrıca ailemi gururlandırmak istiyorum, oğullarımı, eşimi, köpeğimi, atlarımı, annemi babamı, torunumu…”

Pochettino ayrıca bu yıl başında görevini bırakan Tottenham’ın eski başkanı Daniel Levy’yle hâlâ iletişim halinde olduğunu açıkladı: “(Levy’nin ayrılışı) beni çok şaşırttı. Hâlâ görüşüyoruz,” dedi.

“Aramızda her zaman iyi bir ilişki vardı. Kulübe bıraktığı miras ortada. Tottenham için yaptıkları inanılmaz. Onunla bir gün bir kahve içmek isterim. Tottenham gibi dünyanın en iyi kulüplerinden birini, muhteşem bir taraftar kitlesiyle birlikte yönetme fırsatını bana o verdi. Ona çok minnettarım ve Tottenham ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”