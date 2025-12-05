82 milyon dolarlık yıldız Premier Lig yolunda! Transfer operasyonu başladı

Eddie Howe, özellikle Joe Willock ve Lewis Miley'nin sezonun başlarında Newcastle'ın ritmini bozan sakatlıklarının ardından, orta saha seçeneklerini genişletme arzusunu defalarca dile getirdi. Magpies, Jacob Ramsey'i Aston Villa'dan transfer etti, ancak Howe, kadronun istediğinden daha az orta saha oyuncusuyla çalıştığı konusundaki endişesini gizlemedi. Allan'a olan ilgilerine rağmen Howe, Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kuralları (PSR) nedeniyle sıkı bir şekilde kısıtlanan Newcastle'ın Ocak ayında abartılı transferler yapacağı yönündeki beklentileri azaltmaya çalıştı.

O zamanlar şöyle demişti: "Altı [orta saha] istiyorduk ve şimdi dörde düştük. Bu bizim için bir sorun ve baktığımız pozisyon bu."

"Elbette böyle bir ücret ödemek (100 milyon sterlin) ve bunu yapabilecek durumda olup olmadığımızdan emin değilim. Ocak ayında hiçbir bilgim olmadan bundan bahsediyorum. Bu, genellikle büyük ücretlerin ödendiği bir dönem değil. PSR'nin ve mali durumumuzun uzun vadeli bir yönetimi her zaman vardır. Tek bir transferin bu dengeyi bozmasına izin veremeyiz."

Newcastle şu anda Premier Lig'de 12. sırada yer alıyor ve cumartesi günü Burnley ile karşılaşacak.