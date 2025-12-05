Getty Images Sport
82 milyon dolarlık yıldız Premier Lig yolunda! Transfer operasyonu başladı
Magpies transfer peşinde
ESPN Brezilya'ya göre, Palmeiras 2026'da yeni oyuncu satışlarından 70 milyon avro (61 milyon sterlin/82 milyon dolar) gelir elde etmeyi planlıyor. Kulüp, geçmiş anlaşmalardan kalan taksitleri hariç tutarak yalnızca yeni transferleri sayacak ve Allan'ı büyük bir bonservis bedeli talep edebilecek en önemli aday olarak görüyor. Abel Ferreira'nın gözde "yedek oyuncu"su haline gelen, birçok pozisyonda forma giyen ve kritik maçlarda belirleyici anlar yaratan genç oyuncu, artık kulübün en değerli varlıkları arasında sayılıyor.
Palmeiras'ın müzakerelere istekli olduğunun farkında olan Newcastle'ın önemli bir yatırım yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Palmeiras yönetimi, 2026 sezonu için hiçbir oyuncunun "dokunulmaz" olarak değerlendirilmediğini kabul ediyor. Uygun bir teklif gelmesi halinde, Allianz Parque yetkilileri gelir hedeflerini destekleyen bir satışı onaylamaya hazır. Palmeiras, Zenit'in 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) teklifini şimdiden reddetti ve gelecekteki tekliflerin en az 32 milyon avroya (28 milyon sterlin/37 milyon dolar) yaklaşmasını bekliyor. Allan'ın serbest kalma maddesi kulübe önemli bir kaldıraç sağlasa da, acil finansal hedefleri, müzakereler ilerlerse 2026'da transfer olasılığını artırıyor. Orta saha oyuncusunun durumu, Newcastle'ın uzun vadeli kadro yeniden yapılanmasının bir parçası olarak onu takip ettiği İngiltere'de yakından takip ediliyor.
Palmeiras’ın rekor transferleri
Allan ayrılırsa, Palmeiras'ın son yıllarda rekor kıran satışlarla artan bir eğilimi izlenecek. Akademileri, dünya futbolunun en kârlılarından biri haline geldi ve Avrupa'nın en büyük isimleri tarafından kapılan yetenekler üretti. Endrick'in 2022'de Real Madrid'e yaptığı 72 milyon avroluk (63 milyon sterlin/84 milyon dolar) muazzam transfer, Brezilya ihracatları için yeni bir çıta belirledi. Bunu, Estevão'nun Chelsea'ye 61,5 milyon avro (54 milyon sterlin/72 milyon dolar) transferi, Luis Guilherme'nin West Ham'a 23 milyon avro (20 milyon sterlin/27 milyon dolar) transferi ve en son genç defans oyuncusu Vitor Reis için yapılan anlaşma izledi. 37 milyon avroluk (33 milyon sterlin/43 milyon dolar) paketin 35 milyon avrosu (31 milyon sterlin/41 milyon dolar) doğrudan Palmeiras'a gidiyor ve kulübün kasası daha da şişti. Bu bağlamda, Allan muhtemel bir sonraki yüksek değerli transfer olarak öne çıkıyor. Ocak transfer dönemi yaklaşırken ve Palmeiras uzun vadeli finansal planlamalarının bir parçası olarak müzakereleri açıkça benimserken, Newcastle'ın ilgisi tam da doğru zamanda geliyor.
İtalya'dan da talip var
Newcastle, Elias'ı transfer ederken Inter Milan'dan Davide Frattesi'yi de yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yaz Magpies ile yakından adı anılan İtalyan orta saha oyuncusunun, yeni teknik direktör Cristian Chivu yönetiminde forma giyme süresi önemli ölçüde kısaldı. Sport Witness , Newcastle'ın son transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini, ancak Simone Inzaghi'nin ayrılmasının ardından Inter'in bu transferi engellediğini bildirdi. Ancak Frattesi'nin bu sezon Serie A'da 200 dakikadan az süre alması nedeniyle, Tuttomercatoweb'e göre Ocak ayında transferin "çok olası" olduğu düşünülüyor.
Ne söylemişti?
Eddie Howe, özellikle Joe Willock ve Lewis Miley'nin sezonun başlarında Newcastle'ın ritmini bozan sakatlıklarının ardından, orta saha seçeneklerini genişletme arzusunu defalarca dile getirdi. Magpies, Jacob Ramsey'i Aston Villa'dan transfer etti, ancak Howe, kadronun istediğinden daha az orta saha oyuncusuyla çalıştığı konusundaki endişesini gizlemedi. Allan'a olan ilgilerine rağmen Howe, Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kuralları (PSR) nedeniyle sıkı bir şekilde kısıtlanan Newcastle'ın Ocak ayında abartılı transferler yapacağı yönündeki beklentileri azaltmaya çalıştı.
O zamanlar şöyle demişti: "Altı [orta saha] istiyorduk ve şimdi dörde düştük. Bu bizim için bir sorun ve baktığımız pozisyon bu."
"Elbette böyle bir ücret ödemek (100 milyon sterlin) ve bunu yapabilecek durumda olup olmadığımızdan emin değilim. Ocak ayında hiçbir bilgim olmadan bundan bahsediyorum. Bu, genellikle büyük ücretlerin ödendiği bir dönem değil. PSR'nin ve mali durumumuzun uzun vadeli bir yönetimi her zaman vardır. Tek bir transferin bu dengeyi bozmasına izin veremeyiz."
Newcastle şu anda Premier Lig'de 12. sırada yer alıyor ve cumartesi günü Burnley ile karşılaşacak.
