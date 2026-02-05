82 milyon dolarlık yıldız 2 Premier Lig devini birbirine düşürdü! Guardiola'dan açıklama geldi

Tonali'nin menajeri Giuseppe Riso, müvekkilinin kuzey Londra'dan hiçbir iletişim almadığı konusunda ısrar ederek çıkış dedikodularını hızlı bir şekilde oynattı. Transfer konuşması hakkında şunları söylemeye devam etti: "Okudum, ancak Newcastle Sandro'nun Ocak ayında gitmesine izin vermeyecek ve Arsenal ile bu konuda hiç konuşmadık. Mart ayında Newcastle'ın herhangi bir şeye açık olup olmadığını değerlendireceğiz, ancak şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, bunun hakkında konuşmak için doğru an değil."

Arsenal'in sözde ilgisinin yaza kadar devam edip etmeyeceği henüz belli olmayacak. Tonali daha önce anavatanına geri döndüğünü tahmin ederken, Manchester City'nin makine dairelerine başka bir top oyunu eklemesi için piyasada olduğu söyleniyor.

Blues patronu Guardiola, Manchester'da sahada onunla konuşurken potansiyel bir hedef ses çıkarmış olabilir. Ancak Katalan koçu, işe alım planları söz konusu olduğunda çok az şey veriyor.

Tonali'ye söyledikleri sorulduğunda Guardiola gazetecilere şunları söyledi: "Ne dedim? İtalyancam mükemmel, bu yüzden onunla iletişim kurabiliyorum. Ve Brescia'dan inanılmaz bir ortak arkadaşımız var, Edoardo Piovani.

"Ve her bağlantı kurduğumuzda, bir süre önce babasını tanıyorum ve tanıştığımız her zaman Milano'daki deneyimi, destekçileri ve Newcastle'da ne kadar mutlu olduğu hakkında konuştuk. O gerçekten, gerçekten en çok oyuncu, çok iyi, çok iyi, çok iyi oyuncu!"