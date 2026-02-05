Getty/GOAL
82 milyon dolarlık yıldız 2 Premier Lig devini birbirine düşürdü! Guardiola'dan açıklama geldi
Tonali'nin geleceği nasıl şekillenecek?
Tonali, Etihad Stadyumu'nda mevcut takımı için harekete geçti. Newcastle'ın Lig Kupası taçlarını savunmasının sona erdiğini gören yarı final maçında City'ye toplam 5-1 mağlubiyetini engelleyemedi.
İtalya milli oyuncusu için olaylı bir hafta oldu ve çeşitli satış noktaları 2 Şubat'ta Mikel Arteta yaralı Mikel Merino'ya koruma sağlamaya çalışırken Tonali'nin "Arsenal'e teklif edildiğini" bildirdi.
Guardiola, Tonali için ne söyledi?
Tonali'nin menajeri Giuseppe Riso, müvekkilinin kuzey Londra'dan hiçbir iletişim almadığı konusunda ısrar ederek çıkış dedikodularını hızlı bir şekilde oynattı. Transfer konuşması hakkında şunları söylemeye devam etti: "Okudum, ancak Newcastle Sandro'nun Ocak ayında gitmesine izin vermeyecek ve Arsenal ile bu konuda hiç konuşmadık. Mart ayında Newcastle'ın herhangi bir şeye açık olup olmadığını değerlendireceğiz, ancak şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, bunun hakkında konuşmak için doğru an değil."
Arsenal'in sözde ilgisinin yaza kadar devam edip etmeyeceği henüz belli olmayacak. Tonali daha önce anavatanına geri döndüğünü tahmin ederken, Manchester City'nin makine dairelerine başka bir top oyunu eklemesi için piyasada olduğu söyleniyor.
Blues patronu Guardiola, Manchester'da sahada onunla konuşurken potansiyel bir hedef ses çıkarmış olabilir. Ancak Katalan koçu, işe alım planları söz konusu olduğunda çok az şey veriyor.
Tonali'ye söyledikleri sorulduğunda Guardiola gazetecilere şunları söyledi: "Ne dedim? İtalyancam mükemmel, bu yüzden onunla iletişim kurabiliyorum. Ve Brescia'dan inanılmaz bir ortak arkadaşımız var, Edoardo Piovani.
"Ve her bağlantı kurduğumuzda, bir süre önce babasını tanıyorum ve tanıştığımız her zaman Milano'daki deneyimi, destekçileri ve Newcastle'da ne kadar mutlu olduğu hakkında konuştuk. O gerçekten, gerçekten en çok oyuncu, çok iyi, çok iyi, çok iyi oyuncu!"
Tonali için hareketli bir yaz olacak
Transfer gurusu Fabrizio Romano, St James' Park'ın dışından gelen ilgiyle birlikte yaz döneminde "Tonali'nin izlenmesi gereken bir isim" olduğunu iddia etti. Başka bir gazeteci olan Mike McGrath, Tonali'nin Guardiola ile sohbetine tanık olduktan sonra City'nin olası uzun vadeli orta saha oyuncularına bakarken İtalya milli oyuncuyu izlediğini doğruladı.
Bu arada Luke Edwards, X'te şunları paylaştı: "Sandro Tonali, perde arkasındaki insanlara Newcastle'da çok mutlu olduğu ve bir hareket düşünmediği konusunda güvence verdi - ancak son teslim tarihinde bir göle bir kaya atıldı ve dalgalanmalar yaza yayılacak."
Sırada ne var?
Newcastle, bir sonraki pencerede gösterilecek Tonali'ye olan ilgi için hazırlandı, ancak satışa ilgi duymadıklarını savunuyorlar. 2029'a kadar bir sözleşmeye bağlı değerli bir oyuncu, Tyneside'da mutlu olarak kabul ediliyor.
Bundan sonra ne olacağı sorulduğunda, Magpies CEO'su David Hopkinson şunları söyledi: "Hiçbir fikrim yok. Cevabımız bu. Eddie (Howe) doğru anladı, bilmiyor, ben bilmiyorum. İşte bildiğim şey, o bir süperstar oyuncu, burada sözleşmeli.
"Diğer kulüplerin imrenebileceği tek oyuncumuz o değil, bu yüzden oyuncularını yerinden etmek için insanların çamurlaşmaya ve pazara biraz kaos dikmeye çalışmadığı bir durumla karşılaşırsak, o zaman gerçek bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum.
"Sandro harika bir oyuncuydu, onu gördüğüm her gün bir gülümseme var, burada mutlu olduğuna inanıyorum ve onunla kesinlikle mutluyuz."
Tonali, 2023'te AC Milan'dan Newcastle'a 70 milyon € (61 milyon £/82 milyon $) karşılığında katıldı - bu onu tarihin en pahalı İtalyan'ı yaptı - ve Premier Lig takımı için 92 maça çıktı ve yedi gol attı.
