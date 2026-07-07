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700 günlük ıstırap… Militão’nun kabusu devam ediyor

Real Madrid - Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
La Liga
Eder Militao
İspanya
Brezilya

Real Madrid'in savunma kaptanının geri dönüş tarihi belirlendi

Éder Militão’nun sakatlıklarla verdiği mücadele, geçici aksiliklerden ibaret kalmadı; aksine, Real Madrid’i en önemli savunma direklerinden birinden mahrum bırakan uzun bir kabusa dönüştü. Brezilyalı stoper ise kendini defalarca tedavi odasıyla karşı karşıya buldu.

Militão, Real Madrid savunmasının fiili kaptanı ve dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri haline geldikten sonra, 2023 yılından itibaren sakatlıklar onu takip etmeye başladı. Bu durum hem kendisine hem de uzun süreler boyunca savunma kaptanını yitiren takıma olumsuz yansıdı; oyuncu hiçbir ara vermeden sakatlıklarla boğuştu.

  • Uzun süren bir çile… Militão ne zaman geri dönecek?

    Marca gazetesi, oyuncu hakkında bir haber yayınlayarak şöyle yazdı: “Eder Militão’nun sakatlıklarla boğuşma süresi 700 güne ulaştı. Bu, Real Madrid’in savunma oyuncusunun son üç sezonda sahalardan uzak kaldığı toplam süreye denk geliyor. Militão, bir dizi ağır sakatlık geçirdi ve bu da ona istikrarını yeniden kazanma şansı vermedi.” 

    Brezilyalı savunma oyuncusu, 21 Nisan’da geçirdiği son sakatlıktan hâlâ iyileşme sürecindedir. Sol bacağındaki biseps femoris kasında meydana gelen ciddi yırtık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan Militão, bu sakatlık nedeniyle yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacak, Bu da yeni sezonun başlangıcında sahalarda olmayacağı anlamına geliyor; teknik direktör José Mourinho ise muhtemelen Ekim ayından itibaren onun geri dönüşünü bekliyor.

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  • Endişe verici düzeyde vaka sayısı

    Bu sakatlık, uzun süren sakatlık serüveninde yeni bir darbe alan Militão için hem fiziksel hem de zihinsel olarak yeni bir sınav niteliğinde; bu durum, toplam sakatlık süresini endişe verici bir düzeye çıkardı.

    Bu kabus, 2023-2024 sezonunda sol dizindeki ön çapraz bağın yırtılmasıyla başladı ve 231 gün sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

    Bir sonraki sezonda ise, aralarında sağ dizinde yeni bir ön çapraz bağ yırtılması ve kıkırdak yaralanması da bulunan üç sakatlık daha geçirdi; bu da onu 255 gün boyunca sahalardan uzak tuttu.

    Geçen sezon da sıkıntılar devam etti; dört yeni sakatlık daha geçirdi ve şu ana kadar sahalardan uzak kaldığı gün sayısı 214'e ulaştı.

    Böylece, son üç sezonda toplam sekiz sakatlık geçirdi ve 700 gün sahalardan uzak kaldı.

    Militão şu anda son sakatlığını bir an önce atlatmak için çalışıyor ve defalarca kaybettiği istikrarı yeniden kazanmayı umuyor.

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  • Dönüşten dört ve altı ay önce

    Ameliyatı gerçekleştiren Finli cerrah Lasse Lempainen, yaralanmanın son derece ciddi olduğunu ve ameliyatın tek seçenek olduğunu vurguladı.

    Lempäinen şöyle konuştu: “Başka bir seçenek yoktu. Yaralanması son derece ciddiydi ve ameliyat tek çözümdü. Arka kasındaki bu yaralanma nedeniyle profesyonel kariyerine en üst seviyede devam edemezdi. Bu yaz Dünya Kupası’na katılamayacağı için üzgünüz.”

    Limbaenen sözlerine şöyle devam etti: “Bu seviyedeki bir oyuncu diz arkasındaki tendonunda ciddi bir sakatlık geçirdiğinde, genellikle en üst seviyede rekabete dönmesi için dört ila altı ay geçmesi gerekir.”

    Bu tahminler, Mourinho’ya sezonun ilk aşamalarında Militão’yu, halen sakatlıktan iyileşme sürecinde olan Rodrygo ve Ferland Mendy ile birlikte en önemli “transferlerinden” biri olarak değerlendirebilme fırsatı veriyor.

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