700 günlük ıstırap… Militão’nun kabusu devam ediyor

Éder Militão’nun sakatlıklarla verdiği mücadele, geçici aksiliklerden ibaret kalmadı; aksine, Real Madrid’i en önemli savunma direklerinden birinden mahrum bırakan uzun bir kabusa dönüştü. Brezilyalı stoper ise kendini defalarca tedavi odasıyla karşı karşıya buldu.
Militão, Real Madrid savunmasının fiili kaptanı ve dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri haline geldikten sonra, 2023 yılından itibaren sakatlıklar onu takip etmeye başladı. Bu durum hem kendisine hem de uzun süreler boyunca savunma kaptanını yitiren takıma olumsuz yansıdı; oyuncu hiçbir ara vermeden sakatlıklarla boğuştu.