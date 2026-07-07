700 günlük ıstırap… Militão’nun kabusu devam ediyor

Bu sakatlık, uzun süren sakatlık serüveninde yeni bir darbe alan Militão için hem fiziksel hem de zihinsel olarak yeni bir sınav niteliğinde; bu durum, toplam sakatlık süresini endişe verici bir düzeye çıkardı.

Bu kabus, 2023-2024 sezonunda sol dizindeki ön çapraz bağın yırtılmasıyla başladı ve 231 gün sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

Bir sonraki sezonda ise, aralarında sağ dizinde yeni bir ön çapraz bağ yırtılması ve kıkırdak yaralanması da bulunan üç sakatlık daha geçirdi; bu da onu 255 gün boyunca sahalardan uzak tuttu.

Geçen sezon da sıkıntılar devam etti; dört yeni sakatlık daha geçirdi ve şu ana kadar sahalardan uzak kaldığı gün sayısı 214'e ulaştı.

Böylece, son üç sezonda toplam sekiz sakatlık geçirdi ve 700 gün sahalardan uzak kaldı.

Militão şu anda son sakatlığını bir an önce atlatmak için çalışıyor ve defalarca kaybettiği istikrarı yeniden kazanmayı umuyor.

Ayrıca okuyun: Acı büyük... Ancelotti, Brezilya fiyaskosunun ardından sessizliğini bozdu