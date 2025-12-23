42 yaşındaki Dani Alves futbola şok bir dönüş yapmaya hazırlanıyor

Dani Alves’e yönelik tüm kısıtlamalar, seyahat yasağı ve uzaklaştırma kararı dâhil, kaldırıldı. Avukatı Ines Guardiola, o dönemde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Alves çok mutlu. Masum olduğu kanıtlandı. Adalet yerini buldu.”

Alves, Barcelona formasıyla altı La Liga şampiyonluğu, üç Şampiyonlar Ligi zaferi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. İtalya ve Fransa’da Juventus ve PSG ile lig şampiyonlukları yaşarken, Sevilla ile iki UEFA Kupası sevinci tattı. Ayrıca Alves, 2021 yılında 38 yaşındayken Olimpiyat altın madalyası kazanarak kariyerine bir başka önemli başarı daha ekledi.

Cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Alves’in, ESPN’in aktardığına göre, özellikle Avrupa’da futbolun perde arkasında, menajerlik faaliyetleri yürüterek çalıştığı, ancak her zaman sahaya geri dönme ve ileride antrenörlük lisansı alma hedefini koruduğu belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu bireysel bir kondisyon programı uyguluyor ve maç kondisyonuna ulaşmak için yalnızca 30 güne ihtiyacı olduğuna, bu sürenin ardından yeni takımı için forma giyebileceğine inanıyor. Portekiz’de onu yeni bir meydan okuma bekliyor.