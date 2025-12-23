Getty
42 yaşındaki Dani Alves futbola şok bir dönüş yapmaya hazırlanıyor
Alves, Portekiz kulübünü satın almaya hazırlanıyor
ESPN’e göre Dani Alves, Portekiz üçüncü lig ekiplerinden Sporting Clube de São João de Ver’i satın almak için tüm detayları netleştirdi. Sevilla, Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giymiş, kariyeri kupalarla dolu olan tecrübeli bek oyuncusunun, kulüple altı aylık bir oyuncu sözleşmesi imzalamaya hazırlandığı belirtiliyor. Güney Amerikalı futbolcu, Ocak 2023’ten bu yana resmi bir maçta forma giymedi. Meksika ekibi Pumas UNAM ile olan sözleşmesi, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından feshedilmişti.
- AFP
Alves’in mahkûmiyet kararı Katalan mahkemesi tarafından bozuldu
Alves, 20 Ocak 2023 ile Mart 2024 arasında cezaevinde tutuldu. İtiraz süreci devam ederken, 1 milyon euro kefalet bedelinin ödenmesiyle serbest bırakıldı. Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi, temyiz başvurusunu oy birliğiyle kabul ederek kararı bozdu ve Alves’in masumiyet karinesini ortadan kaldıracak “yeterli delil bulunmadığına” hükmetti. Mahkeme, ilk kararın gerekçelerinde olaylara, hukuki değerlendirmelere ve bunların sonuçlarına dair çok sayıda boşluk, tutarsızlık, çelişki ve hata bulunduğunu belirtti. Ayrıca, daha sıkı bir incelemeye tabi tutulması gereken şikâyetçi beyanlarının, savunmayı destekleyen parmak izi ve biyolojik delillerle karşılaştırılmadığı ifade edildi.
- Getty
Eski Barcelona yıldızı Alves yeniden sahalara dönmeye hazır
Dani Alves’e yönelik tüm kısıtlamalar, seyahat yasağı ve uzaklaştırma kararı dâhil, kaldırıldı. Avukatı Ines Guardiola, o dönemde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Alves çok mutlu. Masum olduğu kanıtlandı. Adalet yerini buldu.”
Alves, Barcelona formasıyla altı La Liga şampiyonluğu, üç Şampiyonlar Ligi zaferi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. İtalya ve Fransa’da Juventus ve PSG ile lig şampiyonlukları yaşarken, Sevilla ile iki UEFA Kupası sevinci tattı. Ayrıca Alves, 2021 yılında 38 yaşındayken Olimpiyat altın madalyası kazanarak kariyerine bir başka önemli başarı daha ekledi.
Cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Alves’in, ESPN’in aktardığına göre, özellikle Avrupa’da futbolun perde arkasında, menajerlik faaliyetleri yürüterek çalıştığı, ancak her zaman sahaya geri dönme ve ileride antrenörlük lisansı alma hedefini koruduğu belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu bireysel bir kondisyon programı uyguluyor ve maç kondisyonuna ulaşmak için yalnızca 30 güne ihtiyacı olduğuna, bu sürenin ardından yeni takımı için forma giyebileceğine inanıyor. Portekiz’de onu yeni bir meydan okuma bekliyor.
Vinícius Jr da Portekiz kulübüne yatırım yaptı
ESPN’in haberine göre Alves, Aveiro bölgesinde bulunan Sporting Clube de São João de Ver’i satın almak için Brezilyalı yatırımcılardan oluşan bir grubun desteğini almış durumda. Kulübün mevcut kadrosunda, eski Palmeiras kanat oyuncusu Washington’ın da aralarında bulunduğu üç Brezilyalı futbolcu yer alıyor. Aveiro’daki satın alma süreci tamamlanırsa Alves, Portekiz’de bir futbol kulübü satın alan bir diğer Brezilyalı isim olan Vinicius Junior’un izinden gitmiş olacak.
Real Madrid yıldızı, yılın başlarında Alverca’yı satın alan konsorsiyumda yatırımcı olarak yer almıştı. O dönem ikinci ligde mücadele eden kulüp, 2024-25 sezonu sonunda üst lige yükselmeyi başardı. Şu anda Liga Portugal’da orta sıralarda yer alan Alverca, Rio Ave ve Santa Clara gibi köklü takımların önünde bulunuyor. Alves de yeni girişimiyle benzer bir başarı hikâyesi yazmayı umut ediyor.
Reklam