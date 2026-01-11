38 yaşındaki Karim Benzema’nın geleceği belli oldu! ‘Bunu demek yalan olur’

Benzema'nın sahadaki performansı, 2026 sezonunun sonundan sonra da kulüp için görev yapabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. 38 yaşındaki forvet, Cuma gecesi Al-Kholood'u 4-0 yendikleri maçta 22 dakikada hat-trick yaptı. Bu sezon 17 maçta 15 gol atan Benzema'nın, 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransa milli takımına sansasyonel bir dönüş yapabileceği yönündeki söylentiler de göz ardı edilemez. Oyuncunun kendisi de Didier Deschamps'ın kendisini çağırması halinde hazır olacağını belirtti.

"Ben bir futbolcuyum. Yani futbol oynuyorum. Beni çağırdıklarında geliyorum, oynuyorum," dedi. "Kafamda hedeflerim var. Futbolu ve kazanmayı seviyorum. Kupaları seviyorum. Benim için en önemli şey bu. Kulübümdeyim. Milli takıma çağrılırsam futbol oynamaya geliyorum. Ve olay burada bitiyor."

Yaşanan her şeye rağmen, Dünya Kupası'na geri dönmeyi reddetme fikri onun için hiçbir gerçeklik payı taşımıyor.

"Bu, Fransız milli takımına geri dönmek istemediğim anlamına gelmiyor," dedi. "Ama kendimize şu soruyu sormalıyız: Fransız milli takımıyla ne yapmaya geliyorum? Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Açıkçası, bunlar 'Hayır, istemiyorum' diyebileceğiniz şeyler değil. Çünkü 'Hayır, Dünya Kupası'nda oynamak istemiyorum' demek olmaz. Bunu demek yalan olur."