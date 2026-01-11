Getty Images Sport
38 yaşındaki Karim Benzema’nın geleceği belli oldu! ‘Bunu demek yalan olur’
Al-Ittihad, Benzema'nın sözleşmesini uzatmak istiyor
Planes, İspanyol gazetesi ABC ile yaptığı görüşmede, eski Ballon d'Or sahibi oyuncunun geleceği hakkında sorulan bir soruya, Al-Ittihad'ın sportif direktörü Benzema'nın Suudi Arabistan'daki kalış süresini uzatmak istediğini ima etti.
Bu durum, Aralık ayında Benzema'nın sözleşmesinin yazın sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmaya hazır olduğunu öne süren haberlerle çelişiyor. Fransız yayın organı Foot Mercato, 38 yaşındaki oyuncunun yeni bir sözleşme imzalamadığını bildirirken diğer kaynaklar ise Al-Ittihad ile yeni şartlarda anlaştığını iddia etmişti.
Ne söylendi?
Benzema'nın geleceği hakkında sorulan soruya Planes şu yanıtı verdi: "Kalmak istiyor, Suudi Arabistan'da ve Al-Ittihad'da devam etmek konusunda istekli. Orada iyi oyuncularla ciddi bir proje olduğunu gördü."
Planes, yıldız oyuncusunun hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğinden emin görünse de, Benzema'nın geleceğiyle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar belirsizdi.
Aralık ayında Benzema, sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili sorulara yanıt vermeyi reddederek, sözleşmesinin geri kalanında tamamen sahada performans göstermeye odaklandığını belirtti. "Şu an ne yaptığım konusunda gerçekten odaklanmış durumdayım, ister bu son altı ay için olsun, ister sözleşmemi uzatırsam sonrasında olsun. Bu konuda konuşmak için benden daha yetkin kişiler var."
“Şu anda sözleşmemin bitimine altı ay kaldı. Bu yüzden tamamen futbola odaklanmış durumdayım.”
Benzema'nın üstün performansı sürüyor
Benzema'nın sahadaki performansı, 2026 sezonunun sonundan sonra da kulüp için görev yapabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. 38 yaşındaki forvet, Cuma gecesi Al-Kholood'u 4-0 yendikleri maçta 22 dakikada hat-trick yaptı. Bu sezon 17 maçta 15 gol atan Benzema'nın, 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransa milli takımına sansasyonel bir dönüş yapabileceği yönündeki söylentiler de göz ardı edilemez. Oyuncunun kendisi de Didier Deschamps'ın kendisini çağırması halinde hazır olacağını belirtti.
"Ben bir futbolcuyum. Yani futbol oynuyorum. Beni çağırdıklarında geliyorum, oynuyorum," dedi. "Kafamda hedeflerim var. Futbolu ve kazanmayı seviyorum. Kupaları seviyorum. Benim için en önemli şey bu. Kulübümdeyim. Milli takıma çağrılırsam futbol oynamaya geliyorum. Ve olay burada bitiyor."
Yaşanan her şeye rağmen, Dünya Kupası'na geri dönmeyi reddetme fikri onun için hiçbir gerçeklik payı taşımıyor.
"Bu, Fransız milli takımına geri dönmek istemediğim anlamına gelmiyor," dedi. "Ama kendimize şu soruyu sormalıyız: Fransız milli takımıyla ne yapmaya geliyorum? Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Açıkçası, bunlar 'Hayır, istemiyorum' diyebileceğiniz şeyler değil. Çünkü 'Hayır, Dünya Kupası'nda oynamak istemiyorum' demek olmaz. Bunu demek yalan olur."
Benzema için sırada ne var?
Gelecekte ne olursa olsun, eski Lyon ve Real Madrid oyuncusu sözünde duruyor ve mevcut sözleşmesinin kalan süresi boyunca Al-Ittihad'a elinden gelenin en iyisini veriyor gibi görünüyor. SPL'nin son şampiyonu şu anda SPL tablosunun zirvesinden dokuz puan geride bulunuyor, ancak AFC Şampiyonlar Kupası grup aşamasından çıkmak için iyi bir konumda.
