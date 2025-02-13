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Peter McVitie ve Can Özer

2034 Dünya Kupası'nda alkol yasağı! Suudi Arabistan'da oynanacak turnuva için bomba karar...

Dünya KupasıSuudi Arabistan

Ülkenin Birleşik Krallık Büyükelçisi, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 Dünya Kupası'nda alkole izin verilmeyeceğini söyledi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Suudi Arabistan 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
  • Orta Doğu ülkesinde alkol yasaklandı
  • Duruşlarını değiştirmeyi planlamıyorlar
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