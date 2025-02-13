2034 Dünya Kupası'nda alkol yasağı! Suudi Arabistan'da oynanacak turnuva için bomba karar...

Getty ImagesPeter McVitie ve Can Özer2034 Dünya Kupası'nda alkol yasağı! Suudi Arabistan'da oynanacak turnuva için bomba karar...Dünya KupasıSuudi ArabistanÜlkenin Birleşik Krallık Büyükelçisi, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 Dünya Kupası'nda alkole izin verilmeyeceğini söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaSuudi Arabistan 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacakOrta Doğu ülkesinde alkol yasaklandıDuruşlarını değiştirmeyi planlamıyorlarFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱